Системный индикатор Султонова - страница 94
Какой период из прошлого будем считать настоящим? )))
:-) А давайте - пообсуждаем (ведь в конце концов статистика рулит и её никто не отменял...) и сольем воедино эти ветви я о "От теории к практике", добавим к УРМ с его зверинцем - скользящие окна наблюдений...
"Сам Уильям Ганн говорил, что лучший индикатор поведения цены – это ее недавнее прошлое."
Я далеко не специалист в торговле, и знаю, что "золотой ключик" надо не искать, а делать самому, и не в качества опровержения, а так, мысли вслух
А про мерс и запорожец, тут и одного названия вполне достаточно )))
Давайте говорить конструктивно. Без лирических отступлений.
1. Уровни поддержки-сопротивления это фрактальное понятие, а не математическое, соответственно и существуют они на любом ТФ. Для определения "правильности", сначала сформулируйте критерии "правильности"
2. То, что используется - все история как факт. Задача на фактах выявить закономерности.
3. Опять таки, сформулируйте критерии "правильности" и сможете получить ответ. Как мне представляется, для занимательной математики, формулы полезны, но рыночная торговля не математическая функция, здесь важна информация о возможных намерениях участников и их оценка. Откуда такое можно получить - уже перечислил.
4. Потому что, данная идея не имеет под собой практической основы, это как строить дом без фундамента. Попробовать можно, затратив кучу времени и сил. Но такой дом все одно развалится. Те кто хочет построить дом изучает опыт других, кто уже построил. Читает литературу и т.п.. Можно пытаться изобрести квадратное колесо, но круглое окажется все равно лучше ))
Как Вы полагаете, лучше что-то делать и ошибаться или лучше не ошибаться и ничего не делать? ;)
- Пардон, это я у Вас спрашивал ))) Вы предлагаете их использовать, Вы и сформулируйте.
- Почему закономерности нельзя выявить математически? Или их выявлять можно только чисто визуально?
- Я не могу этого сделать, посему и спрашиваю у Вас. Да и где взять эти самые "намерения"? )))
- Другими словами, если я правильно понял, Вы изначально исключаете вероятность того, что эта идея и окажется "фундаментом"? Практическая основа появится только после её практической обкатки, выявления ошибок и неточностей и доработки.
"Сам Уильям Ганн говорил, что лучший индикатор поведения цены – это ее недавнее прошлое."
Кто-б мог подумать, что это Ганн сказал. Отродясь его за авторитет не считал, а тут вдруг - мои мысли, однако. Новое - хорошо забытое старое.)
Я это называю инфляция данных - по мере старения данные обесцениваются, и учитывать глубокую историю для торговли бессмысленно. Термин инфляция относительно данных или событий не я придумал - в частности, в физике применяется.
Я это называю инфляция данных - по мере старения данные обесцениваются, и учитывать глубокую историю для торговли бессмысленно. Вообще-то, термин инфляция относительно данных или событий не я придумал - в частности, в физике применяется.
:-)
Да это из сведений от ganzill'ы.
Так ещё к сведению от другого источника:
:-)
Спасибо, надо будет просмотреть. Была книжка типа Теории хаоса, но с ней как-то не сложилось - вообще не пошла.)
Здесь будем исследовать поведение индикатора на тиковых данных пары USD/RUB от 04.04.19г., после обработки первых 300 тиков. ВЕРДИКТ - BAY:
Здесь посмотрим поведение индикатора на секундных ТФ пары EUR/USD от Дукаса за 05 04 10 г.. предоставленный Александром https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page1135#comment_11247863 после первых 10-ти секунд торгов от начала эксперимента. ВЕРДИКТ- BAY:
По мотивам...
Я изменил уравнение на:
Ц5 = a0Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4
т.к. только в этом случае они (коэффициетны) будут иметь намёк на геометрический смысл (что-то вроде степени значимости). Не изобретая велосипед, решил систему методом Гаусса.
Далее, в порядке бреда, решил поиграться с коэффициентами... И как ни странно, что-то в них есть: например, сумма их всегда больше 0 :)
Если их использовать с учётом направления бара и усреднением, то вообще трендовый индикатор получается :)
Для любопытных прикладываю файл:
1. Пардон, а что вы у меня спрашивали? "А есть однозначная формула определения уровней
поддержки-сопротивления" - ее нет. Потому-что, это фрактальное понятие. Читайте свои же посты.
2. Предъявите мат. формулу желания человека купить-продать, покушать, справить естественные надобности.
Полагаю, после этого Нобелевский комитет поймет свою ничтожность, все деньги отдаст вам
и самораспустится.))
3. В посте несколько выше об этом говорил.
4. Если вам предложат идею, что солнце будет всходить не с востока,
а с запада, вы будете ее проверять? Или проверять посыл, что стена
прочнее головы? Пожалуйста! Если готовы тратить свою энергию и силы
на хождение по полю, усыпанному граблями ))
Я не предлагаю готовых решений, а только лишь, пытаюсь
указать на проверенный мною путь. Вам решать. Читали сказку
про трех богатырей и камень с направлениями? Или только -
Буратину с полем чудес в стране дураков? ))