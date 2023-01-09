Системный индикатор Султонова - страница 96
Работа индикатор на реале и демо
Вот до открытия рынка есть 1 час, и я решил прокомментировать ваш лучший результат.
Во первых за 4 года торговли получена прибыль всего 75%.
A во вторых, у вас есть непрерывный бесприбыльный участок, который занимает 1/4 часть всего графика.
Т.е из графика видно, что вы целый год не получили прибыль:
Ц0 - цена на 0м баре. Я воспользовался вашим уравнением, чтобы проще было увидеть отличие. Если нумеровать не "по программистски" :) моя система уравнений выглядит так:
Ц1 = а1*Ц2+а2*ц3+...+а(N)*Ц(N+1)
Ц2 = а1*Ц3+а3*ц4+...+а(N)*Ц(N+2)
....
Ц(N) = а1*Ц(N+1)+...+а(N)*Ц(2N+1)
То есть полагаем, что N предыдущих цен определяют текущее значение. По аналогии с предложенным вами вариантом, для нахождения N неизвестных коэффициентов используем N уравнений, где цены сдвинуты на 1 в прошлое в каждом последующем уравнении.
Проверку делал распечаткой в лог - сходится:
Спасибо за разъяснения.
Что такое Ц0 у Игоря - это понятно и логично , но что такое Ц0 у Вас (учет давления исторических данных на цену к началу анализа - как Вы его называете) вот это объясните пожалуйста - как он вычисляется и с какой целью Вы его ввели. Думаю, что кроме Вас это никто не понимает.
Игорь, смысл Ц0 поясню на простом примере, после чего Вы сами убедитесь, что, без Ц0 не обойтись. Когда мы постулируем, что, цена открытия инструмента Ц5 зависят от 4-х других цен в виде:
Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4, в общем случае, совершенно не обязательно брать цены открытия предыдущих 4-х баров данного инструмента, чтобы выяснить зависит-ли наш Ц5 от других, наугад взятых цен, можно брать любые цены. Например, я вправе брать следующие цены, как-бы Вам нелепым не показалось. так я хочу и все:
Ц1 - цена картошки на базаре;
Ц2 - цена клубники;
Ц3 - цена проезда на такси определенного километра пути;
Ц4- цена белых голубей в зоомагазине.
При этом, я хочу знать, есть-ли зависимость цены открытия текущего бара от 4-х озвученных цен? Никто не вправе обсмеять меня в моем праве выяснить такую зависимость. Для выяснения указанной зависимости мы должны определить все 5 неизвестных коэффициентов основного уравнения, для чего должны составить систему из 5-ти уравнений, решая ее, с удивлением узнаем, что, все коэффициенты при Ц1-Ц4 равны нулю, и мы с удовлетворением провозглашаем, что, цена нашего инструмента не зависят от указанных цен! Но, если-бы не было Ц0, мы не могли-бы торжествовать на счет удачно проведенного исследования, имеющего мировое значение! Именно, определив, в результате решения СЛАУ. выясняем, что Ц0 = Ц5 и, равенство левой и правой части исходного уравнения обеспечены. Нас будут хвалить везде, вплоть до ООН. что, группа британских ученых доказали очевидное отсутствие взаимосвязи между ценой открытия фунта с ценой картошки на базаре, ценой клубники, ценой проезда на такси определенного километра пути и ценой белых голубей в зоомагазине в результате изнурительных научных изысканий! Теперь поняли заслугу Ц0 и, что, невозможно обойтись без него. как попытался это сделать Игорь Захаров https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page94#comment_11250442 ?
т.е. если Ц0=Ц5, то ураврение Ц5 = Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4 упрощается до:
0 = а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4
???
Совершенно верно. поскольку, все коэфф. а1-а4 получились равны нулю, какими не были Ц1-Ц4. Это заслуга британских ученых!
Вы что курите?
Я - сенатор синий с 1980-го года. Если и после таких разъяснений не поняли смысл Ц0, это повод задуматься. Ведь. ученые нашли, решая систему, что, а1-а4 равны нулю
