Системный индикатор Султонова - страница 97
Если и после таких разъяснений не поняли смысл Ц0, это повод задуматься. Ведь. ученые нашли, решая систему, что, а1-а4 равны нулю
Да, но здесь судя по всему а0 это и есть Ц0. Но а0 равно:
Что такое Ц0 у Игоря - это понятно и логично , но что такое Ц0 у Вас (учет давления исторических данных на цену к началу анализа - как Вы его называете) вот это объясните пожалуйста - как он вычисляется и с какой целью Вы его ввели. Думаю, что кроме Вас это никто не понимает.
насколько могу понять, Ц0 это наивная попытка установить точку отсчёта (перенести начало координат цены) и уйти от "проклятия абсолютных величин".
если сейчас взять все эти пресловутые Цх,но по ценам Ask с фиксировнным спредом, то есть к каждому добавить например 10 пунктов, то (у Игоря точно, у ТС надо проверить, скорее всего) все коэффициенты начнут "прыгать" по другому, противореча результатам/сигналам Bid.
PS/ это как в студенческие годы - к полученному ответу надо вовремя добавить константу, чтобы результат сошёлся с учебником :-) Или умножить на коэффициент. Особо шустрые совмещали оба метода
Да. Я здесь уже высказывал предположение, что Ц0 это нелепая попытка подогнать результат, только не понятно зачем и к чему. В результате все расчеты коэффициентов СЛАУ неверны.
Вывод - У Юсуфа получился хороший генератор псевдослучайных чисел.
А сейчас еще и выяснилось, что по мнению Юсуфа все искомые коэффициенты a1-a4 равны нулю по вине британских ученых.
Жесть сидит на жести и жестью погонят...
Если Игорь перейдёт к логарифм.шкале цен, то похоже что "вечер перестаёт быть томным" - медленно, но появляется смысл.
Здесь будем исследовать поведение индикатора на тиковых данных пары USD/RUB от 04.04.19г., после обработки первых 300 тиков. ВЕРДИКТ - BAY:
Уважаемый Юсуф!Я Вам эти данные отправил в личку но Вы мне не ответили!
А как вышло, что цена из "будущего" зависит только от 4-х предыдущих? Если любой текущий бар, или любой прошлый связан с четырьмя предыдущими. И так до бесконечности. Выходит - они взаимосвязаны все. Или не? :D
Ну и потом. Если использовать эту технику - выходит можно предсказывать цены на годы вперёд?) Просто подставляя в формулу каждые 4 новых полученных числа .. :D
PS А если перед чёрным днём по франку в 2015 использовать всё это колдовство вышеописанное - мы бы получили такой же результат, как на графике? :D
За это в тюрьму не посадят, как за инсайд? :D
Если Игорь перейдёт к логарифм.шкале цен, то похоже что "вечер перестаёт быть томным" - медленно, но появляется смысл.
Не понимаю, что это меняет?
Я проверял несколько версий, в том числе и прогноз будущего по этим коэффициентам (on-chart). Нет ничего интересного :) Была ещё идея связать с зигзагом и проверять разворотный ли текущий узел, но времени пожалел. На мой взгляд, нет потенциала у этой идеи. Я взялся за эту проверку, потому что это выглядело как упрощённая идея матрицы парных коэффициентов корреляции. Я давно хотел попробовать прогноз по такой модели... Там всё очевиднее: входные параметры, например, объём, время в часах, приращение цены...
Что касается Цо у Юсуфа, то смысл тоже есть. По аналогии с уравнением прямой, думаю, он появился. Я даже хотел было и такой вариант решить, но вовремя подумал о том, как его использовать. Что он мне даст?
Умение вовремя остановиться очень важно в таких "проектах" :)