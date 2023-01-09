Системный индикатор Султонова - страница 88
а демку заряжали?
+
SLT_set_RF - тест после оптимизации на РобоФорекс
SLT_set_from_RF - тест на Альпари с настройками от РобоФорекс
SLT_set_own - тест после оптимизации на Альпари
Юсуф, видимо не только вы, но и много других не знают значимость оптимизации.
На самом деле когда на каких-то сочетаниях входных параметрах вы будете получать великолепных результатов, то это ничего не значит.
Почему ?
Потому что если у вас будет очень много входных параметров, то во время оптимизации можно провести многомиллионные проходы и из них выбрать наилучшую комбинацию входных параметров.
Этот результат тоже не о чем не говорит, потому что вероятность такая штучка, что можно всегда найти такую комбинацию входных параметров, при которых программа на исторических данных обходит все опасные зоны.
И достаточно значения всех этих "оптимальных" параметров сдвигать чуть-чуть налево и направо и будет видно насколько он устойчив на этих изменениях.
Если они очень много будут отличаться друг от друга, то такая стратегия, плохая.
Я не говорю по русски, но надеюсь всё понятно.
Запустим после всесторонней проверки и проверки варианта "тяжелой артиллерии" - варианта с периодом 10....100......1000 баров истории.
ну да, неплохо
хорошо что несколько вариантов
А вот от сюда по подробней можно. По поводу баров 100, 1000В Вашем индикаторе
Virtual Level of Market Pricesкоторый написал Тришкин, можно менять количество бар за историю, а здесь как?
?????
На тиках - до 1 млн тиков, если есть такая информация в недрах истории, по принципу: 1 тик - 1 бар. Думаю, мощности и быстродействия компа должно хватить.
попробуем на всех инструментах, охватить всю, доступную историю, на всех ТФ от тиковых, если они есть, минутных, вплоть до месячных.
Но, смотрю, никто из программистов не спешит помочь мне в осуществлении этих грандиозных задач. Усердно трудятся только два программиста из этого списка https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page79#comment_11212381.
Господа - смею заметить и выразить мнение, что в штопор в плане личных оскорблений срываться не надо.... :-)
Тут же понятно, что математика - не айс, но Его Величество - ФЮЗИС - рулит!!!
Блин, Юсуф - Вы, похоже опять замахиваетесь глубоко и далеко, в плане нагибания и отработки ВСЕГО и ВСЯ!!!
А меж тем ГРЭС еще не достроена???... :-) а баблецо нужно...
ПЫ Я по - доброму, за живое не "трогаю".
после пысы ...........
"Но, смотрю, никто из программистов не спешит помочь мне в осуществлении этих грандиозных задач. Усердно трудятся только два программиста из этого списка https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page79#comment_11212381."
наглеете? Нет? ДЖОБ - не рулиТ?
А вот от сюда по подробней можно. По поводу баров 100, 1000В Вашем индикаторе
Virtual Level of Market Pricesкоторый написал Тришкин, можно менять количество бар за историю, а здесь как?
И здесь нет никаких ограничений на количество исторических данных , кратной 9-яти, в четырехугольнике матрицы исходных данных. Сейчас реализована, минимально возможная, квадратная, матрица M(5x5), где количество N(5x5) вовлеченных исходных исторических данных равно N(5x5)=5+5-1 =9 штук в каждой матрице M(5x5) каждого, неограниченного, количества цикла расчетов, как я показал ранее https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page84#comment_11219540 . Теперь, будем реализовывать четырехугольную матрицу M(5xm), состоящую из m строк и 5 столбцов, в которой количество исходных данных должно быть N(5xm)=5+m-1 штук. Так мы будем рассчитывать необходимые количества исторических исходных данных. Поэтому, попрошу программистов, внести соответствующее изменение в настройках индикатора с возможностью изменения количества строк от m=5 до M>5. Максимальное количество строк M не лимитируется и ограничено только общим количеством доступных исторических данных по каждому, анализируемому, инструменту.
В качестве примера, приведу расчет исходных данных матрицей M(5x20) с общим количеством исходных данных N(5x20)=5+20-1=24, который приведен в аттаче.
Расчеты велись по следующим уравнениям:
Вердикт индикатора после обработки 20-ти баров: SELL, поск0льку а4 <1 и a0>0 .
Господа - смею заметить и выразить мнение, что в штопор в плане личных оскорблений срываться не надо.... :-)
Тут же понятно, что математика - не айс, но Его Величество - ФЮЗИС - рулит!!!
