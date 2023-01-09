Системный индикатор Султонова - страница 98

Новый комментарий
 
Artem Prischepa:

А как вышло, что цена из "будущего" зависит только от 4-х предыдущих?

Юсуф отвечал на этот вопрос - он придумал свой способ решения пока только для 4х значений.

 
IuriiPrugov:

Уважаемый Юрий, во первых, спасибо за предоставленные данные, результаты их обработки см. здесь https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page94#comment_11249319  . Я не ответил, потому, что, ситуация до конца не выявлена. Дело в том, что, для обычных ТФ была такая установка: Если а4<1, т0, вердикт- BUY, иначе, SELL. Видимо, для тиков нужно менять порог и принять; Если а4<0, то- SELL, иначе, BUY, что, подтверждается, пока. Поэтому, проверьте эту версию, пожалуйста. Поэтому, не мог Вам ответить, пока не проверил.

Системный индикатор Султонова
Системный индикатор Султонова
  • 2019.04.06
  • www.mql5.com
Уважаемые форумчане, в качестве основы стратегии будущего индикатора рассмотрим и обсудим следующую гипотезу: Цена текущего бара зависит от 4-х зна...
 
Igor Zakharov:

Юсуф отвечал на этот вопрос - он придумал свой способ решения пока только для 4х значений.

Возможно. А ещё я заметил, что Юсуф отвечает только на вопросы, на которые у него есть ответы. А неудобных вопросов предпочитает избегать. :D
Что заведомо ставит под сомнение серьёзность всей этой затеи. 

 
Artem Prischepa:

Возможно. А ещё я заметил, что Юсуф отвечает только на вопросы, на которые у него есть ответы. А неудобных вопросов предпочитает избегать. :D
Что заведомо ставит под сомнение серьёзность всей этой затеи. 

Я ответил ему выше, без проверки его ситуации, нельзя было отвечать. Не нужно делать скоропалительных выводов. Если эта затея Вам не по душе, можете ее игнорировать.

 
Yousufkhodja Sultonov:

Я ответил ему выше, без проверки его ситуации, нельзя было отвечать. Не нужно делать скоропалительных выводов. Если эта затея Вам не по душе, можете ее игнорировать.

Всё верно. Могу игнорировать, а могу и нет. :D
Но когда сам автор игнорирует пробелы в своей же идее, а часть доверчивых форумчан , слепо поддакивают - то на серьёзность она малость не вытягивает. 
И всё таки - система сможет предсказать событие, подобное франку в 2015 ? Или миллионы других, которые происходят ежедневно, только не в таких масштабах?
Моё мнение - это подобие обычного осцилятора, который возможно более менее работает в дохлом бокивике, пока как обычно не начинается шторм. Осцилятор, которых и так уже миллионы. И все они строятся по одному принципу :  OHLC за определённое количество периодов. Возможно в разных комбинациях. И этот индикатор не исключение. Или я что-то путаю? 

Идея того, что цена в будущем , как-то зависит от прошлых цен - очень и очень заманчивая. Но давайте  оставаться объективными. :D 
 
Artem Prischepa:

И всё таки - система сможет предсказать событие, подобное франку в 2015 ? Или миллионы других, которые происходят ежедневно, только не в таких масштабах?

Не совсем верное утверждение - это исключение, а не правило. На него не нужно ориентироваться или пытаться предсказать. (Помню, даже вставлял в робота условие по времени, чтоб игнорировал этот период при оптимизации). К тому же, франк вернулся через пару месяцев к прежним значениям. С моей точки зрения все "шпильки" подтверждают идею возможности прогноза: система была в равновесии, фундаментальные факторы вывели её из равновесия, технические вернули в равновесное состояние (т.е. к значениям, поддающимся прогнозу).

Идея того, что цена в будущем , как-то зависит от прошлых цен - очень и очень заманчивая. Но давайте  оставаться объективными. :D 

Весь теханализ на этом построен. Если это не признать аксиомой, то на этом форуме делать нечего :D

 
Artem Prischepa:

И всё таки - система сможет предсказать событие, подобное франку в 2015 ?

Исключительно ради забавы, не как аргумент за/против:


 
Igor Zakharov:

Не совсем верное утверждение - это исключение, а не правило. На него не нужно ориентироваться или пытаться предсказать. (Помню, даже вставлял в робота условие по времени, чтоб игнорировал этот период при оптимизации). К тому же, франк вернулся через пару месяцев к прежним значениям. С моей точки зрения все "шпильки" подтверждают идею возможности прогноза: система была в равновесии, фундаментальные факторы вывели её из равновесия, технические вернули в равновесное состояние (т.е. к значениям, поддающимся прогнозу).

Весь теханализ на этом построен. Если это не признать аксиомой, то на этом форуме делать нечего :D

Что ж, если вы сторонник идеи, что миллиона уже написанных однотипных индикаторов, отличающихся между собой лишь графически недостаточно и надо срочно написать один миллион первый и ваше время вам не дорого.. - то конечно же не останавливайтесь. :D 
Не совсем понял что изображено на истории графика. Где там сказано, что завтра вместо 0.99 будет цена 0.88 так и не увидел. :D 

 
А кто-нибудь понял в чем беда Британских ученых?
 
Dmitry Fedoseev:
А кто-нибудь понял в чем беда Британских ученых?

В Скрипалях ))

1...919293949596979899100101102103104105...127
Новый комментарий