Системный индикатор Султонова - страница 98
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
А как вышло, что цена из "будущего" зависит только от 4-х предыдущих?
Юсуф отвечал на этот вопрос - он придумал свой способ решения пока только для 4х значений.
Уважаемый Юрий, во первых, спасибо за предоставленные данные, результаты их обработки см. здесь https://www.mql5.com/ru/forum/307935/page94#comment_11249319 . Я не ответил, потому, что, ситуация до конца не выявлена. Дело в том, что, для обычных ТФ была такая установка: Если а4<1, т0, вердикт- BUY, иначе, SELL. Видимо, для тиков нужно менять порог и принять; Если а4<0, то- SELL, иначе, BUY, что, подтверждается, пока. Поэтому, проверьте эту версию, пожалуйста. Поэтому, не мог Вам ответить, пока не проверил.
Юсуф отвечал на этот вопрос - он придумал свой способ решения пока только для 4х значений.
Возможно. А ещё я заметил, что Юсуф отвечает только на вопросы, на которые у него есть ответы. А неудобных вопросов предпочитает избегать. :D
Что заведомо ставит под сомнение серьёзность всей этой затеи.
Возможно. А ещё я заметил, что Юсуф отвечает только на вопросы, на которые у него есть ответы. А неудобных вопросов предпочитает избегать. :D
Что заведомо ставит под сомнение серьёзность всей этой затеи.
Я ответил ему выше, без проверки его ситуации, нельзя было отвечать. Не нужно делать скоропалительных выводов. Если эта затея Вам не по душе, можете ее игнорировать.
Я ответил ему выше, без проверки его ситуации, нельзя было отвечать. Не нужно делать скоропалительных выводов. Если эта затея Вам не по душе, можете ее игнорировать.
Всё верно. Могу игнорировать, а могу и нет. :DИдея того, что цена в будущем , как-то зависит от прошлых цен - очень и очень заманчивая. Но давайте оставаться объективными. :D
Но когда сам автор игнорирует пробелы в своей же идее, а часть доверчивых форумчан , слепо поддакивают - то на серьёзность она малость не вытягивает.
И всё таки - система сможет предсказать событие, подобное франку в 2015 ? Или миллионы других, которые происходят ежедневно, только не в таких масштабах?
Моё мнение - это подобие обычного осцилятора, который возможно более менее работает в дохлом бокивике, пока как обычно не начинается шторм. Осцилятор, которых и так уже миллионы. И все они строятся по одному принципу : OHLC за определённое количество периодов. Возможно в разных комбинациях. И этот индикатор не исключение. Или я что-то путаю?
И всё таки - система сможет предсказать событие, подобное франку в 2015 ? Или миллионы других, которые происходят ежедневно, только не в таких масштабах?
Не совсем верное утверждение - это исключение, а не правило. На него не нужно ориентироваться или пытаться предсказать. (Помню, даже вставлял в робота условие по времени, чтоб игнорировал этот период при оптимизации). К тому же, франк вернулся через пару месяцев к прежним значениям. С моей точки зрения все "шпильки" подтверждают идею возможности прогноза: система была в равновесии, фундаментальные факторы вывели её из равновесия, технические вернули в равновесное состояние (т.е. к значениям, поддающимся прогнозу).
Весь теханализ на этом построен. Если это не признать аксиомой, то на этом форуме делать нечего :D
И всё таки - система сможет предсказать событие, подобное франку в 2015 ?
Исключительно ради забавы, не как аргумент за/против:
Не совсем верное утверждение - это исключение, а не правило. На него не нужно ориентироваться или пытаться предсказать. (Помню, даже вставлял в робота условие по времени, чтоб игнорировал этот период при оптимизации). К тому же, франк вернулся через пару месяцев к прежним значениям. С моей точки зрения все "шпильки" подтверждают идею возможности прогноза: система была в равновесии, фундаментальные факторы вывели её из равновесия, технические вернули в равновесное состояние (т.е. к значениям, поддающимся прогнозу).
Весь теханализ на этом построен. Если это не признать аксиомой, то на этом форуме делать нечего :D
Что ж, если вы сторонник идеи, что миллиона уже написанных однотипных индикаторов, отличающихся между собой лишь графически недостаточно и надо срочно написать один миллион первый и ваше время вам не дорого.. - то конечно же не останавливайтесь. :D
Не совсем понял что изображено на истории графика. Где там сказано, что завтра вместо 0.99 будет цена 0.88 так и не увидел. :D
А кто-нибудь понял в чем беда Британских ученых?
В Скрипалях ))