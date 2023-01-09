Системный индикатор Султонова - страница 93
1. Роман. в моем лексиконе где ты увидел слова : я по истории угадываю/предсказываю будущее? Есть только предположение. Приведу такой пример: Перед тобой стоят 2 машины - мерседес и запорожец. Вопрос: какая машина, в будущем, проедет большее расстояние без поломок? Адекватный человек предположит, что, конечно мерседес! Ведь, никто не знает будущее, но, на основании истории мерседеса и запорожца, уверенно делает выбор в пользу мерседеса. Здесь то-же самое - если индикатор успешно описывал рынок на истории, предполагаем, что, он, вероятнее всего, продолжит свою традицию и в будущем
2. Но, нет 100 %-ной гарантии.
1. нет
2. да
Если не анализировать историю, то что вообще анализировать?
Торговля на новостях. Это тоже уже торговля на истории. Решения принимаются уже после выхода новости, на истории новостей.
Давайте не будем разводить демагогию. Или помогаем, или не мешаем.
Движняк в реале. Помогаем.
Никакой демагогии и лирики.
Пример - вот. За рекламу не считать.
Здесь есть ИМХО что
https://www.youtube.com/watch?v=pMX8M9if8cs
можно не так трактовать, кое-что навесить/убавить... без усреднений как на предыдущей ссыли.
ИМХО - вот тут есть куда копать... В РЕАЛЕ. Демо - нет - там скорости разные.
...
Про тики, тоже самое. И не говорите, что достаточно одного единственного тика, чтобы понять куда пойдёт цена.
...
Анализировать изменение цен в настоящем.
Сергей Таболин:
...
А те кто торгует только "визуально оценивая график", разве график это не история?...
:-)
те не торгуют, но стебаются и льют. Успевают умереть в/вне рынке(-а) бедными.Обратка Паукасу - @"Льют все, те кто не успевают слить, так и умирают богатыми"
Анализировать изменение цен в настоящем.
Какой период из прошлого будем считать настоящим? )))
Какой период из прошлого будем считать настоящим? )))
4 бара, естественно
больше пока считать не могём.
Т.е. вы оцениваете возможности двух машин только по названию и внешнему виду? )) А если у мерседеса нерадивый хозяин, а у запорожца - прилежный? А если мерседес старше запорожца лет на двадцать, и собирался в каком-нибудь гараже из краденых запчастей? Картина не станет однозначной )) Кстати на форексе именно так и бывает. ))
И что? Каков вердикт?
И что? Каков вердикт?
Собственно, ответ напрашивается сам собой: использовать максимум доступной информации для предположения об изменения цены актива. На форексе, максимум, что можно получить: историю движения цены и тиковую активность (и то в рамках брокера) . Что реально можно использовать в качестве маркера прогноза движения цены, так это уровни поддержки-сопротивления. При биржевой торговле, можно получить гораздо больше информации: движение цены актива, тиковая активность, биржевой стакан, лента сделок, объемы. Да, и отсутствие "кухонности" брокера.)) Использование этой информации в купе, соотношении и динамике, может существенно повысить вероятность правильного прогноза движения цены актива. Это как оценить мерседес и запорожец не только по внешнему виду и названию, но и по внутреннему состоянию. Полагаю, вердикт очевиден.
Я далеко не специалист в торговле, и знаю, что "золотой ключик" надо не искать, а делать самому, и не в качества опровержения, а так, мысли вслух
А про мерс и запорожец, тут и одного названия вполне достаточно )))
Давайте говорить конструктивно. Без лирических отступлений.