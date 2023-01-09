Системный индикатор Султонова - страница 95
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
По мотивам...
Я изменил уравнение на:
Ц5 = a0Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4
т.к. только в этом случае они (коэффициетны) будут иметь намёк на геометрический смысл (что-то вроде степени значимости). Не изобретая велосипед, решил систему методом Гаусса.
Далее, в порядке бреда, решил поиграться с коэффициентами... И как ни странно, что-то в них есть: например, сумма их всегда больше 0 :)
Если их использовать с учётом направления бара и усреднением, то вообще трендовый индикатор получается :)
Для любопытных прикладываю файл:f
А если оптимизируете, вообще фантастика получится ))
А если оптимизируете, вообще фантастика получится ))
Каша из топора получится :)
Каша из топора получится :)
Полагаю,- каша без каши и без топора . Одна вода ))
По мотивам...
Я изменил уравнение на:
Ц5 = a0Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4
т.к. только в этом случае они (коэффициетны) будут иметь намёк на геометрический смысл (что-то вроде степени значимости). Не изобретая велосипед, решил систему методом Гаусса.
Далее, в порядке бреда, решил поиграться с коэффициентами... И как ни странно, что-то в них есть: например, сумма их всегда больше 0 :)
Если их использовать с учётом направления бара и усреднением, то вообще трендовый индикатор получается :)
Для любопытных прикладываю файл:
файл - отсутствует
был...
был...
не было
;)
не было
;)
По мотивам...
Я изменил уравнение на:
Ц5 = a0Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4
т.к. только в этом случае они (коэффициетны) будут иметь намёк на геометрический смысл (что-то вроде степени значимости). Не изобретая велосипед, решил систему методом Гаусса.
Далее, в порядке бреда, решил поиграться с коэффициентами... И как ни странно, что-то в них есть: например, сумма их всегда больше 0 :)
Если их использовать с учётом направления бара и усреднением, то вообще трендовый индикатор получается :)
Для любопытных прикладываю файл:
Здравствуйте Игорь, Что означает Ц0 здесь? Левая и правая часть уравнения равны после расчетов?
Здравствуйте Игорь, Что означает Ц0 здесь? Левая и правая часть уравнения равны после расчетов?
Ц0 - цена на 0м баре. Я воспользовался вашим уравнением, чтобы проще было увидеть отличие. Если нумеровать не "по программистски" :) моя система уравнений выглядит так:
Ц1 = а1*Ц2+а2*ц3+...+а(N)*Ц(N+1)
Ц2 = а1*Ц3+а3*ц4+...+а(N)*Ц(N+2)
....
Ц(N) = а1*Ц(N+1)+...+а(N)*Ц(2N+1)
То есть полагаем, что N предыдущих цен определяют текущее значение. По аналогии с предложенным вами вариантом, для нахождения N неизвестных коэффициентов используем N уравнений, где цены сдвинуты на 1 в прошлое в каждом последующем уравнении.
Проверку делал распечаткой в лог - сходится: