Igor Zakharov:

По мотивам...

Я изменил уравнение на:

Ц5 = a0Ц0 + а1Ц1 + а2Ц2 + а3Ц3 +а4Ц4

т.к. только в этом случае они (коэффициетны) будут иметь намёк на геометрический смысл (что-то вроде степени значимости). Не изобретая велосипед, решил систему методом Гаусса.

Далее, в порядке бреда, решил поиграться с коэффициентами... И как ни странно, что-то в них есть: например, сумма их всегда больше 0 :) 

Если их использовать с учётом направления бара и усреднением, то вообще трендовый индикатор получается :)


Для любопытных прикладываю файл:f

А если оптимизируете, вообще фантастика получится ))

 
rjurip1:

А если оптимизируете, вообще фантастика получится ))

Каша из топора получится :)

 
Igor Zakharov:

Каша из топора получится :)

Полагаю,- каша без каши и без топора . Одна вода ))

 
Для любопытных прикладываю файл:

файл - отсутствует
 
Roman Shiredchenko:
файл - отсутствует

был...

 
Igor Zakharov:

был...

не было

;)

 
Renat Akhtyamov:

не было

;)

Файлы:
Gauss_factors_sw.ex5  19 kb
 
Работа индикатор на реале и демо
Файлы:
H8_a1b.zip  324 kb
 
Здравствуйте Игорь, Что означает Ц0 здесь? Левая и правая часть уравнения равны после расчетов?

 
Yousufkhodja Sultonov:

Здравствуйте Игорь, Что означает Ц0 здесь? Левая и правая часть уравнения равны после расчетов?

Ц0 - цена на 0м баре. Я воспользовался вашим уравнением, чтобы проще было увидеть отличие. Если нумеровать не "по программистски" :) моя система уравнений выглядит так:

Ц1 = а1*Ц2+а2*ц3+...+а(N)*Ц(N+1)

Ц2 = а1*Ц3+а3*ц4+...+а(N)*Ц(N+2) 

....

Ц(N) = а1*Ц(N+1)+...+а(N)*Ц(2N+1)

То есть полагаем, что N предыдущих цен определяют текущее значение. По аналогии с предложенным вами вариантом, для нахождения N неизвестных коэффициентов используем N уравнений, где цены сдвинуты на 1 в прошлое в каждом последующем уравнении.

Проверку делал распечаткой в лог - сходится:

 

