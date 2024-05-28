Пишем бесплатные советники - страница 20
Друзья, кто сможет нарисовать простенький советник под мт4
1) Определяем флетовый участок примерно в 14:00 – 14:30 мск;
2) Выставляем отложенные ордера Sell stop и Buy stop ниже и выше границ флета;
3) Стоп-лосс ордера на уровне противоположного ордера, тейк-профит равен размеру флетового диапазона;
4) Свеча в 15:00 (иногда чуть раньше, иногда чуть позднее) активирует наш ордер, ждем ТП, либо СЛ.
5) В 20:00, если ни тейк ни стоп-лосс не сработали, закрываем позицию, независимо от наличия прибыли/убытка.
1. Флетовый участок - это, я так понимаю, это хай/лоу в данном временном диапазоне? Если да, то и таймфрейм должен быть где-то М5?
2. Отложенные ордера выше и ниже границ флета. Как советник должен определить насколько выше?
Приношу извинения, никак не мог добраться с вахты к интернет.
1. Совершенно верно, и да, М5.
2. Можно явно ему задать, через сет, например. Потому что этот параметр, как и лот - в зависимости от начального депозита.
Владимир, ему нужен советник для МТ4
Участок с максимумом и минимумом в указанный диапазон времени будет флетовым участком и не важно какое будет расстояние от high и low.
А воз и ныне там.
А этот воз ещё долго там будет. Не поленитесь и прокрутите историю на пятиминутном графике, а затем сами себе задайте этот же вопрос - что из увиденного есть флет? Повторю, что не собираюсь писать данного советника, т.к. не знаю языка mql4, но чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, инициатору задания нужно дать точное определение флета по данной стратегии. Как говорит один очень хороший человек - робот он дурак, в который нужно заложить чёткий алгоритм. Робот не может, как человек глянуть на график и подумать - "О! Так, вроде, вот он флет и нужно срочно поставить отложки! Хотя нет, может стоит немного подождать и посмотреть, что дальше будет?!"
С уважением, Владимир.
Как-то так
Это по Вашему флет? Вопросов больше не имею.
С уважением, Владимир.
Не корректно сформулировано описание в п. 1. Разъясните, пжл:
С уважением, Владимир.
Вобщем, вроде правильно изобразил стратегию
Опубликован советник по этой стратегии для МТ5 и вложен код для МТ4.
Как-то так
В моём понимании флет должен выглядеть так, как это показано во 2-й зоне (после 14:30) на прикреплённой к сообщению картинке, но никак не в 1-й зоне (с 14:00 до 14:30).
С уважением, Владимир.
И вот, что произошло дальше. Скорее всего, именно это хотел заложить в алгоритм работы советника инициатор заявки для написание кода. Уже писал об этом здесь, что не совсем корректно сформулировано описание в п.1.
С уважением, Владимир.