Уровни поддержки / сопротивления
Taras Slobodyanik:ZigZag = Fractals на переменном количестве баров
3. ЗигЗаг
3. ЗигЗаг
4. Хай/Лоу/Открытие/Закрытие
OHLC от чего? от каждого бара? тогда за год их получится немеряно, как выбрать только 20 основных?
Taras Slobodyanik:Неплохая мысль.
3. ЗигЗаг
3. ЗигЗаг
4. Хай/Лоу/Открытие/Закрытие
Приофит приносит?
Renat Akhtyamov:
Неплохая мысль.
Приофит приносит?
Неплохая мысль.
Приофит приносит?
100%, но уровни нужно уметь готовить.
Andy Sanders:
ZigZag = Fractals на переменном количестве баров
OHLC от чего? от каждого бара? тогда за год их получится немеряно, как выбрать только 20 основных?
ZigZag = Fractals на переменном количестве баров
OHLC от чего? от каждого бара? тогда за год их получится немеряно, как выбрать только 20 основных?
Зигзаг имеет параметры для настройки, и разные алгоритмы построения, я бы не говорил что это одно и то же.
ОХЛЦ - на картинке есть еще бары, если нужно именно 20 баров в год - это несложно сделать)
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
1. market profile
2. fractals
3. ???
как, например, в автоматическом режиме, в индикаторе, выделить 10, или 20, самых важных уровней за год?