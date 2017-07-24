Уровни поддержки / сопротивления

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что вы используете для построения уровней поддержки / сопротивления?

1. market profile
2. fractals
3. ???

как, например, в автоматическом режиме, в индикаторе, выделить 10, или 20, самых важных уровней за год?
 

3. ЗигЗаг
4. Хай/Лоу/Открытие/Закрытие

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Taras Slobodyanik:

3. ЗигЗаг
4. Хай/Лоу/Открытие/Закрытие


ZigZag = Fractals на переменном количестве баров
OHLC от чего? от каждого бара? тогда за год их получится немеряно, как выбрать только 20 основных?
 
Taras Slobodyanik:

3. ЗигЗаг
4. Хай/Лоу/Открытие/Закрытие

Неплохая мысль.

Приофит приносит?

 
Renat Akhtyamov:
Неплохая мысль.

Приофит приносит?

100%, но уровни нужно уметь готовить.

 
Andy Sanders:
ZigZag = Fractals на переменном количестве баров
OHLC от чего? от каждого бара? тогда за год их получится немеряно, как выбрать только 20 основных?

Зигзаг имеет параметры для настройки, и разные алгоритмы построения, я бы не говорил что это одно и то же.

ОХЛЦ - на картинке есть еще бары, если нужно именно 20 баров в год - это несложно сделать)

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