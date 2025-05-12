Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 41

Я посматриваю на такую ( Intel Xeon E5-2699 v3 (18 (36) ядер по 2.3 - 3.6 GHz))


Сокет: LGA2011-3

Пам'ять: DDR4 (max 128 GB)

Кількість слотів пам'яті: 4

Чіпсет: Intel X99, Intel C612 

Мережа: 1000 Мбіт/с

Звук: Realtek ALC892, 7.1 channel

Внутрішні роз'єми: 2x PCI Express x16 (3.0), 3x PCI Express x1, 1x M.2 (PCI-E), 8x SATA III

Порти: 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x PS/2, 1x Ethernet, 8x Audio

Живлення: 24+8 або 24+4 pin

Підключення кулера: 2x 3pin + 2x 4pin, є автоматичне керування кулера CPU

Розміри: 280 х 220 мм

 

Процесор

Модель: Intel Xeon E5-2699 v3

Кількість ядер (потоків): 18 (36) ядер

Тактова частота: 2.3 - 3.6 GHz

Об'єм кешу: 40 MB Smart Cache

Відео: немає

Додатково: Кулер 

 

Оперативна пам'ять

Тип: DDR4

 
Volodymyr Zubov #:
Юрий, если вообще отбросить цену, почему выбор в сторону "Райзен", а не "Xeon" ?

Владимир,  тут как раз выступает критерием цена/производительность. При одинаковом количестве ядер и потоков AMD побеждает Intell , при равных ценах.

Как пример развития технологий посмотри на этого флагманского зверя  AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3995WX   правда даже при моем фанатизме не готов отвалить порядка 7000$

В моем выборе 16 ядер и 32 потока , можно поучить за 30-40 тыс , за 30 это правда если брать Б/у камень, к чему вполне лояльно отношусь.

Можно найти  Xeon на 16 ядер с 32 потоками за 30 тыс руб , порядка 4 ггц ?

 
Volodymyr Zubov #:

Процесор

Модель: Intel Xeon E5-2699 v3

а Цена   , именно чисто камня ?

p.s.

Процессор Intel XEON E5 2696V3 E5 2696 V3 SR1XK, 18 ядер, 2,3 ГГц, лучше, чем ЦП LGA 2011-3  = 8тыс 


ох... е мае

Опять религию менять ? Уже новые молитвы  изучаю.  

Только вот настроился  равод с Intell оформлять , а тут такой сюрпоиз.

 
Вот и я о чем )))
 
Volodymyr Zubov #:
Вот и я о чем )))

Пожалуй возьму паузу , надо  информации побольше подтянуть.

Не часто меняю железо, последння закупка  2009 год.  материнка/процессор/память/видеокарта. Но это все так сильно устарело, что пора бы подтянуть свежее железо.

По большому счету все чудесно работает на старой  Intel Core i7 920 2.67GHz, 12ГГб  4 ядра + гипертрейдинг.

Но по  основной работе стало тесно, есть проблемы  с нехваткой  памяти.

 
Yuriy Zaytsev #:

а Цена   , именно чисто камня ?

p.s.

Процессор Intel XEON E5 2696V3 E5 2696 V3 SR1XK, 18 ядер, 2,3 ГГц, лучше, чем ЦП LGA 2011-3  = 8тыс 


ох... е мае

Опять религию менять ? Уже новые молитвы  изучаю.  

Только вот настроился  равод с Intell оформлять , а тут такой сюрпоиз.

ядра ядрам рознь :-) потому и цена 

хотя..берите тогда сразу уж 2-х головую серверную мать и два физических проца. И много-много-много памяти :-) как правило в таких конфигах от 256

 
Для тех, кто хочет на AM4 много памяти, если заполнить все 4 слота, то частота упадёт, на максимальной частоте способны работать только слоты А2 и Б2)
По крайней мере у AsRock так.
Возможно объём планки на слот тоже как-то ограничен(
 
Pavel Verveyko #:
Для тех, кто хочет на AM4 много памяти, если заполнить все 4 слота, то частота упадёт, на максимальной частоте способны работать только слоты А2 и Б2)
По крайней мере у AsRock так.
Возможно объём планки на слот тоже как-то ограничен(

Объём памяти всё равно важнее её частоты, если не говорить о каких-то узких применениях.

Ну и, надо смотреть тех.документацию.

 
Maxim Kuznetsov #:

хотя..берите тогда сразу уж 2-х головую серверную мать и два физических проца. И много-много-много памяти :-) как правило в таких конфигах от 256

Кстати, да. Проц поддерживает 2-х процессорные конфигурации, грех этим не воспользоваться.

 
JRandomTrader #:

Кстати, да. Проц поддерживает 2-х процессорные конфигурации, грех этим не воспользоваться.

тут как обычно есть нюансы - надо проконсультироваться с более сведущими товарищами, потому что ранее (давно уже) надо было чтобы и процессоры были не просто одной модели, но желательно и серии и к памяти своеобразные пожелания . Иначе игра не стоила свеч; 

и с ОС тогда уже не HomeEdition :-) 

а они же блин ещё и греются вдвоём..и пропелляторы нужны, а это всё дома. Вы же не хотите наверное наслаждаться акустикой взлетающего боинга каждое утро или при перезагрузке ? :-) Сервера они такие, при включении сразу слышно мощь и силу

как-бы одно другое тянет - комп помощнее и надолго/на вырост, значит разумное+надёжное охлаждение и просторный,грамотный корпус. Значит ещё хороший БП. Много HDD/SDD, значит много данных и часть важны. То есть доп.требования к БП и наверное ещё UPS

покупка надолго, значит внимание к деталям - кондёрам, мостам и прочим тонкостям. Они ведь обычно дохнут. Минимум интеграшек - всё что может быть отдельным, отдельно. Тогда и сломается оно отдельно и поменяется тоже.

получится что имеющиеся в наличии пачка HDD и прочие запчасти - капля в море, проще новые

