Хочу собрать ПК для работы с МТ 5, что посоветуете и почему? - страница 41
Я посматриваю на такую ( Intel Xeon E5-2699 v3 (18 (36) ядер по 2.3 - 3.6 GHz))
Сокет: LGA2011-3
Пам'ять: DDR4 (max 128 GB)
Кількість слотів пам'яті: 4
Чіпсет: Intel X99, Intel C612
Мережа: 1000 Мбіт/с
Звук: Realtek ALC892, 7.1 channel
Внутрішні роз'єми: 2x PCI Express x16 (3.0), 3x PCI Express x1, 1x M.2 (PCI-E), 8x SATA III
Порти: 4x USB 2.0, 4x USB 3.0, 2x PS/2, 1x Ethernet, 8x Audio
Живлення: 24+8 або 24+4 pin
Підключення кулера: 2x 3pin + 2x 4pin, є автоматичне керування кулера CPU
Розміри: 280 х 220 мм
Процесор
Модель: Intel Xeon E5-2699 v3
Кількість ядер (потоків): 18 (36) ядер
Тактова частота: 2.3 - 3.6 GHz
Об'єм кешу: 40 MB Smart Cache
Відео: немає
Додатково: Кулер
Оперативна пам'ять
Тип: DDR4
Юрий, если вообще отбросить цену, почему выбор в сторону "Райзен", а не "Xeon" ?
Владимир, тут как раз выступает критерием цена/производительность. При одинаковом количестве ядер и потоков AMD побеждает Intell , при равных ценах.
Как пример развития технологий посмотри на этого флагманского зверя AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 3995WX правда даже при моем фанатизме не готов отвалить порядка 7000$
В моем выборе 16 ядер и 32 потока , можно поучить за 30-40 тыс , за 30 это правда если брать Б/у камень, к чему вполне лояльно отношусь.
Можно найти Xeon на 16 ядер с 32 потоками за 30 тыс руб , порядка 4 ггц ?
а Цена , именно чисто камня ?
p.s.
Процессор Intel XEON E5 2696V3 E5 2696 V3 SR1XK, 18 ядер, 2,3 ГГц, лучше, чем ЦП LGA 2011-3 = 8тыс
ох... е мае
Опять религию менять ? Уже новые молитвы изучаю.
Только вот настроился равод с Intell оформлять , а тут такой сюрпоиз.
Вот и я о чем )))
Пожалуй возьму паузу , надо информации побольше подтянуть.
Не часто меняю железо, последння закупка 2009 год. материнка/процессор/память/видеокарта. Но это все так сильно устарело, что пора бы подтянуть свежее железо.
По большому счету все чудесно работает на старой Intel Core i7 920 2.67GHz, 12ГГб 4 ядра + гипертрейдинг.
Но по основной работе стало тесно, есть проблемы с нехваткой памяти.
ядра ядрам рознь :-) потому и цена
хотя..берите тогда сразу уж 2-х головую серверную мать и два физических проца. И много-много-много памяти :-) как правило в таких конфигах от 256
По крайней мере у AsRock так.
Возможно объём планки на слот тоже как-то ограничен(
Для тех, кто хочет на AM4 много памяти, если заполнить все 4 слота, то частота упадёт, на максимальной частоте способны работать только слоты А2 и Б2)
Объём памяти всё равно важнее её частоты, если не говорить о каких-то узких применениях.
Ну и, надо смотреть тех.документацию.
хотя..берите тогда сразу уж 2-х головую серверную мать и два физических проца. И много-много-много памяти :-) как правило в таких конфигах от 256
Кстати, да. Проц поддерживает 2-х процессорные конфигурации, грех этим не воспользоваться.
Кстати, да. Проц поддерживает 2-х процессорные конфигурации, грех этим не воспользоваться.
тут как обычно есть нюансы - надо проконсультироваться с более сведущими товарищами, потому что ранее (давно уже) надо было чтобы и процессоры были не просто одной модели, но желательно и серии и к памяти своеобразные пожелания . Иначе игра не стоила свеч;
и с ОС тогда уже не HomeEdition :-)
а они же блин ещё и греются вдвоём..и пропелляторы нужны, а это всё дома. Вы же не хотите наверное наслаждаться акустикой взлетающего боинга каждое утро или при перезагрузке ? :-) Сервера они такие, при включении сразу слышно мощь и силу
как-бы одно другое тянет - комп помощнее и надолго/на вырост, значит разумное+надёжное охлаждение и просторный,грамотный корпус. Значит ещё хороший БП. Много HDD/SDD, значит много данных и часть важны. То есть доп.требования к БП и наверное ещё UPS
покупка надолго, значит внимание к деталям - кондёрам, мостам и прочим тонкостям. Они ведь обычно дохнут. Минимум интеграшек - всё что может быть отдельным, отдельно. Тогда и сломается оно отдельно и поменяется тоже.
получится что имеющиеся в наличии пачка HDD и прочие запчасти - капля в море, проще новые