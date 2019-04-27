Мой подход. Ядро - Движок. - страница 48
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А это результат того, о чем я и говорил - твоя технология интересна крайне узкому кругу лиц. Тех, кто, с одной стороны, имеет достаточно программерского опыта, чтобы подключить твою систему к своему скрипту или эксперту (а значит, эти самые скрипты-эксперты он уже должен уметь хотя бы немного писать), но при этом - предпочитающий практически полностью ручную торговлю.
Таких людей очень немного.
Все те, кто говорит про "полуавтоматическую" торговлю - на самом деле, торгуют вполне себе автоматически, с некоторыми ручными "добавками" (открыть-закрыть сделку). То есть, они не глядят в терминал ежеминутно. Твоя же система рассчитана именно на удобство людей, которые предпочитают практически все время смотреть в терминал. Именно для них удобство будет очень и очень важно.
Повторю вопрос - думаешь, таких много ?
Вот здесь не соглашусь. Полуавтоматическая торговля подразумевает именно полуавтоматическую торговлю, а никак не возможность нажать на пумпочку "купи-продай", или еще какую пумпочку.
К моему огромному сожалению, автор ветки упорно предоставляет мне механизм генерации оных пумпочек - и все.
Ну, а где интерактивность советника, когда один из его основных уровней вдруг переехал на новое ПМЖ, куда его передвинул пользователь (он главный); где отслеживание новых (или - просто, главных) трендовых линий, которых советник ранее не создавал?
При полуавтоматической торговле часть работы делает советник (эта работа - всегда рутинная), другую часть - трейдер (генерирует информацию на основе инсайта - не путать с инсайдом). После этого советник подхватывает результат интерактивного процесса совместной деятельности и доводит его до завершения оной, оставаясь постоянно готовым к повторному вмешательству трейдера и повторной корректировке своих действий.
Пумпочки рисуем, или автоматизируем деятельность?
Вот здесь не соглашусь. Полуавтоматическая торговля подразумевает именно полуавтоматическую торговлю, а никак не возможность нажать на пумпочку "купи-продай", или еще какую пумпочку.
К моему огромному сожалению, автор ветки упорно предоставляет мне механизм генерации оных пумпочек - и все.
Ну, а где интерактивность советника, когда один из его основных уровней вдруг переехал на новое ПМЖ, куда его передвинул пользователь (он главный); где отслеживание новых (или - просто, главных) трендовых линий, которых советник ранее не создавал?
При полуавтоматической торговле часть работы делает советник (эта работа - всегда рутинная), другую часть - трейдер (генерирует информацию на основе инсайта - не путать с инсайдом). После этого советник подхватывает результат интерактивного процесса совместной деятельности и доводит его до завершения оной, оставаясь постоянно готовым к повторному вмешательству трейдера и повторной корректировке своих действий.
Пумпочки рисуем, или автоматизируем деятельность?
PeterPumpGUI
Вот здесь не соглашусь. Полуавтоматическая торговля подразумевает именно полуавтоматическую торговлю, а никак не возможность нажать на пумпочку "купи-продай", или еще какую пумпочку.
К моему огромному сожалению, автор ветки упорно предоставляет мне механизм генерации оных пумпочек - и все.
Ну, а где интерактивность советника, когда один из его основных уровней вдруг переехал на новое ПМЖ, куда его передвинул пользователь (он главный); где отслеживание новых (или - просто, главных) трендовых линий, которых советник ранее не создавал?
При полуавтоматической торговле часть работы делает советник (эта работа - всегда рутинная), другую часть - трейдер (генерирует информацию на основе инсайта - не путать с инсайдом). После этого советник подхватывает результат интерактивного процесса совместной деятельности и доводит его до завершения оной, оставаясь постоянно готовым к повторному вмешательству трейдера и повторной корректировке своих действий.
Пумпочки рисуем, или автоматизируем деятельность?
Автоматизация деятельности - это задача пользователей языка разметки. Они могут рисовать нужные окна, таблицы, и писать свое приложение, которое будет автоматизировать деятельность трейдера. В чем здесь проблема?
Люди здесь не понимают, что полу-автоматический трейдинг - это как новый стиль в музыке.
Вот собрались попса и тяжелый рок хаить рэп. Вот хаят, хаят и твердят, что он никому не нужен. А он нужен. Он просто новый и немного другой.
И еще не завоевал свою нишу.
Короче, хватит отстаивать монополию на бессмыслицу. Этой бессмыслицы на всех хватит.
Люди здесь не понимают, что полу-автоматический трейдинг - это как новый стиль в музыке.
и с чего вот это новый стиль?
Вам же писали, что на 30-100 заказов попадается один заказ на разработку панели, чаще не бывает, реже бывает
хотите во фрилансе поищите https://www.mql5.com/ru/search#!keyword=%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BB%D1%8C&module=mql5_module_jobs
вот и весь спрос, причем заметьте требуются панели для торговли, а аналитику и календарики в панели никому не интересны
ЗЫ: анекдот про неуловимого Джо слышали? при всем уважении, но Ваш GUI хорош, но мало кому интересен, меньшими усилиями можно получить любой результат с помощью dll, сделайте панель, которая по Вашему мнению нужна пользователям и в Маркет, через месяц будет статистика...
PS: никогда не было желания с C# .Net разбираться, но раз разработчики сделали поддержку, пришлось потратить один час на поиск простого компилятора c с дизайнером форм - SharpDevelop (14 Мб) и прогуглить как запустить форму из .dll, все работает и все "крутится", самого кода, что прописал руками в буквальном смысле - 3 строки!!!
разработчики MQL сделали вообще простой работу с .dll на С#, просто бросил в папку Libraries готовую dll и написал в первых строках эксперта имя .dll - вот и все ;)
Автоматизация деятельности - это задача пользователей языка разметки. Они могут рисовать нужные окна, таблицы, и писать свое приложение, которое будет автоматизировать деятельность трейдера. В чем здесь проблема?
Петр, да в том - то и дело, что нечего там пользовать. Любое окно - либо просто украшательство, либо точка диалога. Точка диалога подразумевает потребность в этом диалоге.
Вот, представьте, что Вы - трейдер, а программа Вас о чем-то спрашивает. Ей это необходимо от Вас узнать. О чем она Вас может спросить, а Вы сможете на этот вопрос ответить кнопкой, или формой? Я всерьез интересуюсь Вашим мнением на этот счет,- ответьте, если не влом.
И вторая ситуация: Вы считаете необходимым вмешаться в работу программы - какая кнопка/форма позволит Вам это сделать эффективно?
Я абсолютно согласен с Вами в том, что автоматизация деятельности - задача тех, кто эту деятельность автоматизирует, но Вы претендуете на роль создателя инструментария для разработки человеко-машинного интерфейса в этой области. Интерфейса кнопочек и форм, или нормального GUI, допускающего полноценную работу со всеми графическими объектами МТ; интерфейса объектов, или и прерываний тоже?
Вы претендуете на создание стандарта; я, автоматизируя что-нибудь, претендую на то, что любая, или почти любая операция с графикой, мною порожденной, будет принята Вашим интерфейсом. Иначе мы друг-другу не нужны.
Вот, представьте, что Вы - трейдер,
Он не сможет ответить...
он никогда не торговал и плохо представляет как это вообще происходит...что от куда берётся, что важно, что нужно, что мешает и чего может нехватать.
PS/ в бытность давних лет, чтобы такое преодолеть, в советских НИИ (софтоделов на всю необъятную)
присутсвовали "представители заказчика", с мест командировались служивые, ну и у на был шанс посмотреть заодно на тайгу :-)
Он не сможет ответить...
он никогда не торговал и плохо представляет как это вообще происходит...что от куда берётся, что важно, что нужно, что мешает и чего может нехватать.
PS/ в бытность давних лет, чтобы такое преодолеть, в советских НИИ (софтоделов на всю необъятную)
присутсвовали "представители заказчика", с мест командировались служивые, ну а у на был шанс посмотреть заодно на тайгу :-)
Про ЗЫ: Извини, сегодня День Рождения моего друга, который руководил военной приемкой на "Истоке" во Фрязино как раз в то время.
Про ЗЫ: Извини, сегодня День Рождения моего друга, который руководил военной приемкой на "Истоке" во Фрязино как раз в то время.
друга, искренне - с Днём Рождения !!
PS/ у нас на приёмке был некто Андрей. Может это людям дано, а может и с опытом, но он мог влёт ткнуть пару кнопку и послать нас на второй круг без премий ;-)
друга, искренне - с Днём Рождения !!
PS/ у нас на приёмке был некто Андрей. Может это людям дано, а может и с опытом, но он мог влёт ткнуть пару кнопку и послать нас на второй круг без премий ;-)
На "Истоке"?