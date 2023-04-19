Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 81
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Слава уже как-то отвечал давно, что на максимальной скорости перерисовка то-ли не происходит, то-ли подтормаживает - точно не помню ответ.
Да. При максимальной скорости все ресурсы забирает процессинг тестера - цикл по всем тикам без слипа. Визуализатору не хватает
ObjectSetInteger()
ObjectSetInteger() ??
Я нарисовал метки вручную на графике и хочу изменить их вручную, используя окна свойств, которые появляются, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши.
Таким образом, я не могу использовать ObjectSetInteger().
ObjectSetInteger() ??
I painted the labels manually on the chart and want to modify them manually using the property window(s) that appears when you do a right mouse click.
This way I can't use ObjectSetInteger()
Слишком быстрый жмак на кнопку старт.
Почти. В режиме дебага нажал SHIFT+F5, потому что пропустил момент, и, чтобы к нему вернуться, нажал CTRL+F5.
Предыдущее сетевое соединение ещё не успело закрыться
Странно, что это происходит медленнее, чем действия руками.
Для одиночного прогона галочку бы "Вывод системных сообщений в лог". Мегабайты мусорных логов с каждого прохода.
Очень долго приходится ждать, чтобы увидеть, что же вывел Print в OnTester.
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the color bug still exists... in build 1961
(examples\BB or examples\Moving Average same problem)
the indicator disappear when reconnect to my account
and I have to change te timeframe to "force redraw it"
and the indicator comes again to chart but with the DEFAULT COLORS...
Да. При максимальной скорости все ресурсы забирает процессинг тестера - цикл по всем тикам без слипа. Визуализатору не хватает
Это понятно и логично, что в тестере выполнять каждую команду ChartRedraw это большая росскошь, когда плотность тестерного времени гораздо выше реального.
Но было бы не плохо, если бы тестер самостоятельно хотябы каждые 100 миллисекунд (реального времени) выполнял бы эту команду, если бы она хоть раз была за это время (тестерное время).
Для одиночного прогона галочку бы "Вывод системных сообщений в лог". Мегабайты мусорных логов с каждого прохода.
Очень долго приходится ждать, чтобы увидеть, что же вывел Print в OnTester.
о да, вот такую галочку бы
ObjectSetInteger() ??
Я нарисовал метки вручную на графике и хочу изменить их вручную, используя окна свойств, которые появляются, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши.
Таким образом, я не могу использовать ObjectSetInteger().
ObjectSetInteger() ??
I painted the labels manually on the chart and want to modify them manually using the property window(s) that appears when you do a right mouse click.
This way I can't use ObjectSetInteger()
Невнимательно читал ваш пост на английском языке - не заметил, что создаёте вручную
Вот тут в справке ошибка в названии ф-ии
https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketclose
SocketCreate вместо Close
Невнимательно читал ваш пост на английском языке - не заметил, что создаёте вручную
Вы правы, но, несмотря на это, я ожидаю, что:
You are right, but despite that I expect that: