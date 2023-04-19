Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 81

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Artyom Trishkin:

Слава уже как-то отвечал давно, что на максимальной скорости перерисовка то-ли не происходит, то-ли подтормаживает - точно не помню ответ.

Да. При максимальной скорости все ресурсы забирает процессинг тестера - цикл по всем тикам без слипа. Визуализатору не хватает

 
Artyom Trishkin :
ObjectSetInteger()

ObjectSetInteger() ??

Я нарисовал метки вручную на графике и хочу изменить их вручную, используя окна свойств, которые появляются, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши.

Таким образом, я не могу использовать ObjectSetInteger().

ObjectSetInteger() ??

I painted the  labels manually on the chart and want to modify them manually using the property window(s) that appears when you do a right mouse click.

This way I can't use ObjectSetInteger()

 
Slava:

Слишком быстрый жмак на кнопку старт.

Почти. В режиме дебага нажал SHIFT+F5, потому что пропустил момент, и, чтобы к нему вернуться, нажал CTRL+F5. 

Предыдущее сетевое соединение ещё не успело закрыться

Странно, что это происходит медленнее, чем действия руками.

 

Для одиночного прогона галочку бы "Вывод системных сообщений в лог". Мегабайты мусорных логов с каждого прохода.

Очень долго приходится ждать, чтобы увидеть, что же вывел Print  в OnTester.

 
цветовая ошибка все еще существует ... в сборке 1961

(примеры \ BB или примеры \ Moving Average та же проблема)

индикатор исчезнет при повторном подключении к моей учетной записи
и я должен изменить таймфрейм, чтобы «принудительно перерисовать его»
и индикатор снова появляется на графике, но с ЦВЕТАМИ ПО УМОЛЧАНИЮ ...

=============================================================================
the color bug still exists... in build 1961


(examples\BB  or examples\Moving Average  same problem)

the indicator disappear when reconnect to my account  
and I have to change te timeframe to "force redraw it" 
and the indicator comes again to chart but with the DEFAULT COLORS...
 
Slava:

Да. При максимальной скорости все ресурсы забирает процессинг тестера - цикл по всем тикам без слипа. Визуализатору не хватает

Это понятно и логично, что в тестере выполнять каждую команду ChartRedraw это большая росскошь, когда плотность тестерного времени гораздо выше реального.

Но было бы не плохо, если бы тестер самостоятельно хотябы каждые 100 миллисекунд (реального времени) выполнял бы эту команду, если бы она хоть раз  была за это время (тестерное время).

[Удален]  
fxsaber:

Для одиночного прогона галочку бы "Вывод системных сообщений в лог". Мегабайты мусорных логов с каждого прохода.

Очень долго приходится ждать, чтобы увидеть, что же вывел Print  в OnTester.

о да, вот такую галочку бы

 
Carl Schreiber:

ObjectSetInteger() ??

Я нарисовал метки вручную на графике и хочу изменить их вручную, используя окна свойств, которые появляются, когда вы щелкаете правой кнопкой мыши.

Таким образом, я не могу использовать ObjectSetInteger().

ObjectSetInteger() ??

I painted the  labels manually on the chart and want to modify them manually using the property window(s) that appears when you do a right mouse click.

This way I can't use ObjectSetInteger()

Невнимательно читал ваш пост на английском языке - не заметил, что создаёте вручную

[Удален]  

Вот тут в справке ошибка в названии ф-ии

https://www.mql5.com/ru/docs/network/socketclose

SocketCreate вместо Close

Документация по MQL5: Сетевые функции / SocketClose
Документация по MQL5: Сетевые функции / SocketClose
  • www.mql5.com
//|                                                SocketExample.mq5 | //|                        Copyright 2018, MetaQuotes Software Corp. | //|                                             https://www.mql5.com | //| Отправка команды на сервер                                       |...
 
Artyom Trishkin :

Невнимательно читал ваш пост на английском языке - не заметил, что создаёте вручную

Вы правы, но, несмотря на это, я ожидаю, что:

  1. каждая видимая метка (объект) может быть выбрана для просмотра свойств - по крайней мере.
  2. каждый объект (после Ctrl + B => All) можно выбрать с помощью флажка - что еще может быть причиной его существования?
  3. как и в mt4 (маленький квад), каждый выбранный объект отмечен.

You are right, but despite that I expect that:

  1. every visible label (object) is selectable to see the properties - at least.
  2. every object (after Ctrl+B => All) is selectable by the checkbox - what else would be the reason for its existence?
  3. like in mt4 (the little quad) every selected object is marked.

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