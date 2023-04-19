Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 123

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Ihor Herasko:

Ошибка в MetaEditor, build 1973, но тянется и с более давних билдов. Никак не мог словить баг, сетуя на свою невнимательность.

Спасибо за сообщение, ошибка будет исправлена в следующем обновлении.

 
Andrey Voytenko:

Пишу скрипт:

Запускаю его на любом (не кастомном) графике.

В результате, график замирает и с приходом нового тика бары с графика исчезают. Количество баров становится равным 1.

Этот же эффект наблюдается если обновить график через команду 'Обновить' из контекстного меню как на этом видео https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page120#comment_10313536

Спасибо, ошибку нашли, будет исправлена в следующем обновлении.

 
Slava:
Логично было бы приложить и логи с удалённых агентов. Хотя бы с одного, у которого возникла проблема.

Где их искать, эти логи?

 
Aleksey Vyazmikin:

Где их искать, эти логи?


зайдите в папку терминала


 
Ilyas:

Это баг?

template <typename T, typename T1>
T Func( const T1 &Value ) { return(0); }

void OnStart()
{
  int i;
  
  // 'Func' - cannot to apply template
  Func<char>(i); // wrong template parameters count
}
 
fxsaber:

Это баг?

Поддержка шаблонов в MQL не реализована до конца (как МЫ это видим)

В текущей версии компилятора, при явной специализации функций, необходимо задать все параметры шаблона.


 
Ilyas:

В текущей версии компилятора, при явной специализации функций, необходимо задать все параметры шаблона.

Спасибо, так работает.

 
Vladislav Andruschenko:


зайдите в папку терминала


Я думаю, что логи надо искать тут...

..\MetaTrader 5 Strategy Tester\Tester\Agent-0.0.0.0-2001\logs

 
Slava:
Логично было бы приложить и логи с удалённых агентов. Хотя бы с одного, у которого возникла проблема.

Логи очень большие за тот день, не знаю, что там, так-как открыть не получается - блокнот виснет. Но архив маленький, прикладываю.

При попытке получить логи поменьше, в самом начале процесса, вижу, что лог не пишется, т.е. у меня ошибка пишется, а агент лог не сохраняет или он просто пустой...

Добавлено, вот какой лог после остановки агента получился на удаленном агенте:

OQ      0       18:10:46.492    **.**.***.***   login (build 1950)
GL      2       18:20:50.519    **.**.***.***   cannot accept connect, agent is busy
Файлы:
20190119_rar.zip  242 kb
 

С ObjectFind проблема так и не решена, насколько я понимаю?

Советники на стандартных панелях работают со скрипом:

Билд 1973

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