Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 123
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Ошибка в MetaEditor, build 1973, но тянется и с более давних билдов. Никак не мог словить баг, сетуя на свою невнимательность.
Спасибо за сообщение, ошибка будет исправлена в следующем обновлении.
Пишу скрипт:
Запускаю его на любом (не кастомном) графике.
В результате, график замирает и с приходом нового тика бары с графика исчезают. Количество баров становится равным 1.
Этот же эффект наблюдается если обновить график через команду 'Обновить' из контекстного меню как на этом видео https://www.mql5.com/ru/forum/285631/page120#comment_10313536
Спасибо, ошибку нашли, будет исправлена в следующем обновлении.
Логично было бы приложить и логи с удалённых агентов. Хотя бы с одного, у которого возникла проблема.
Где их искать, эти логи?
Где их искать, эти логи?
зайдите в папку терминала
Это баг?
Это баг?
Поддержка шаблонов в MQL не реализована до конца (как МЫ это видим)
В текущей версии компилятора, при явной специализации функций, необходимо задать все параметры шаблона.
В текущей версии компилятора, при явной специализации функций, необходимо задать все параметры шаблона.
Спасибо, так работает.
зайдите в папку терминала
Я думаю, что логи надо искать тут...
..\MetaTrader 5 Strategy Tester\Tester\Agent-0.0.0.0-2001\logs
Логично было бы приложить и логи с удалённых агентов. Хотя бы с одного, у которого возникла проблема.
Логи очень большие за тот день, не знаю, что там, так-как открыть не получается - блокнот виснет. Но архив маленький, прикладываю.
При попытке получить логи поменьше, в самом начале процесса, вижу, что лог не пишется, т.е. у меня ошибка пишется, а агент лог не сохраняет или он просто пустой...
Добавлено, вот какой лог после остановки агента получился на удаленном агенте:
С ObjectFind проблема так и не решена, насколько я понимаю?
Советники на стандартных панелях работают со скрипом:
Билд 1973