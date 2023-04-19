Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 80
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I (b. 1960) can't systematically select and modify these objects on the chart:
Actually I first tried to select (right mouse click) the yellow labels - which I couldn't I always got the window to modify the chart properties.
Then I did the same with the green labels and one of them worked (= property window of the object).
After that I could open the property window of some of the yellow ones but not the two lowest.
Beside that if I open all Objects (Ctrl+B) I can open the property window by a double click but I cannot modify (on and off) their checkboxes.
I (b. 1960) can't systematically select and modify these objects on the chart:
Actually I first tried to select (right mouse click) the yellow labels - which I couldn't I always got the window to modify the chart properties.
Then I did the same with the green labels and one of them worked (= property window of the object).
After that I could open the property window of some of the yellow ones but not the two lowest.
Beside that if I open all Objects (Ctrl+B) I can open the property window by a double click but I cannot modify (on and off) their checkboxes.
Если в Визуализаторе поставить максимальную скорость и выводить на каждом тике комментарий, то после переключения на другое приложение, а потом обратно на Визуализатор, происходит такой визуальный эффект
Т.е. виден только чарт, а остальные части Визуализатора невидимы. На скрине переключался на Хром и обратно. Видно, что вокруг чарта страница из Хрома.
Если в Визуализаторе поставить максимальную скорость и выводить на каждом тике комментарий, то после переключения на другое приложение, а потом обратно на Визуализатор, происходит такой визуальный эффект
Т.е. виден только чарт, а остальные части Визуализатора невидимы. На скрине переключался на Хром и обратно. Видно, что вокруг чарта страница из Хрома.
Слава уже как-то отвечал давно, что на максимальной скорости перерисовка то-ли не происходит, то-ли подтормаживает - точно не помню ответ.
When creating objects, set the property OBJPROP_SELECTABLE explicitly.
Hmm - how, if I add all of them manually?
Убил несколько часов на поиск ошибки в Тестере в режиме "Пользовательская задержка". Скажу кратко - много багов.
Например, при попытке модифицировать позицию с тикетом 28, сам Тестер создает (прямо во время выполнения OrderSend!!!) позицию с тикетом 30 и пытается ее модифицировать, несмотря на то, что Request.position = 28.
Заниматься этим режимом точно никто не будет, поэтому оставлю для истории.
Крайне не рекомендую пользоваться этим режимом Тестера. Очень много времени пробовал ну хоть как-то обойти баги - тщетно.
Пояснить бы
Слишком быстрый жмак на кнопку старт.
Предыдущее сетевое соединение ещё не успело закрыться