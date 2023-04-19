Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 85
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Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.12.17 21:19
generating code 21%
Спасибо!
Еще бы обратный отсчет времени до завершения.
Небольшой баг в стилизаторе.
Важно это или нет?
Но сообщу.
При таком заполнении визуализатор сдвигает строчку далеко
а если сделать так:
При возникновении ошибки компиляции в шаблонном классе компилятор не показывает наименование типов, с которыми был вызван (раскрыт) этот шаблон. Это сильно затрудняет поиск ошибки, т.к. шаблон мог быть вызван откуда угодно.
Необходимо, чтобы компилятор указывал в логе полную сигнатуру класса, подобно тому, как это происходит в шаблонах функций. А желательно также и место в коде, откуда был вызван данный шаблон, это существенно облегчит работу.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Баг компилятора при параметре шаблона = void*
Alexey Navoykov, 2018.12.19 07:36
Ошибка компилятора. Билд 1961.
Версия 1963. Два графика - EUR/USD и USD/RUB на весь экран терминала, переход через панель переключения графиков, на обоих индикатор Moving Average.
Перешел на USD/RUB, сменил таймфреймы с М1 до D1, затем с Н4 на М5 и перешел на другой график. После снова вернулся на этот (USD/RUB) и там индикатор МА на таймфрейме М5 стал таким, как-будто на Н4 и не менялся при изменении масштаба, а стал нормальным только при смене ТФ на М1 и обратно на М5.
Это было случайно и больше не повторялось, у кого-нибудь тоже было такое и в чем причина?
b1961 работает локально (не облачные агенты), более длительная оптимизация на всех ядрах, загрузка процессора составляет около 100%.
Несмотря на то, что я могу работать, я хотел бы знать, как я могу «выключить», например, одно или два ядра для локального StrategyTester?
b1961 is running locally (not the Cloud-Agents) an longer optimization on all cores, cpu load is around 100%.
Even though I can work I'd like to know how I can to "switch off" e.g. one or two of the cores for the local StrategyTester?
b1961 работает локально (не облачные агенты), более длительная оптимизация на всех ядрах, загрузка процессора составляет около 100%.
Несмотря на то, что я могу работать, я хотел бы знать, как я могу «выключить», например, одно или два ядра для локального StrategyTester?
b1961 is running locally (not the Cloud-Agents) an longer optimization on all cores, cpu load is around 100%.
Even though I can work I'd like to know how I can to "switch off" e.g. one or two of the cores for the local StrategyTester?
Right mouse click on agent (not only one agent can be selected) - Disable
Небольшой баг в стилизаторе.
Важно это или нет?
Но сообщу.
При таком заполнении визуализатор сдвигает строчку далеко
а если сделать так:
Подтверждаю, противный и неудобный баг...
Right mouse click on agent (not only one agent can be selected) - Disable
And it can switched on again the same (easy) way? I guess activate?