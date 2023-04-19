Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 85

Новый комментарий
 

Небольшой баг в стилизаторе

Важно это или нет? 

Но сообщу.

При таком заполнении визуализатор сдвигает строчку далеко

      int                        CloseBuferforBUY=4;                          //CloseBuferforBUY --> Buffer number for close BUY
      int                        CloseBuferforSELL=5;                         //CloseBuferforSELL --> Buffer number for close SELL

                                                                              // Step MT5 9 ####################################################################


а если сделать так: 

      int                        CloseBuferforBUY=4;                          //CloseBuferforBUY --> Buffer number for close BUY
      int                        CloseBuferforSELL=5;                         //CloseBuferforSELL --> Buffer number for close SELL
                                                                              // 
      // Step MT5 9 ####################################################################
 

При возникновении ошибки компиляции в шаблонном классе компилятор не показывает наименование типов, с которыми был вызван (раскрыт) этот шаблон.  Это сильно затрудняет поиск ошибки, т.к. шаблон мог быть вызван откуда угодно.

template<typename T>
struct A
{ 
  T _a; 
  A() { _a = 0; } // '0' - parameter passed as reference, variable expected
};

class B {  };

void OnInit()
{
  A<B> a; 
}

Необходимо, чтобы компилятор указывал в логе полную сигнатуру класса, подобно тому, как это происходит в шаблонах функций.   А желательно также и место в коде, откуда был вызван данный шаблон, это существенно облегчит работу.

 
 

Версия 1963. Два графика - EUR/USD и USD/RUB на весь экран терминала, переход через панель переключения графиков, на обоих индикатор Moving Average.

Перешел на USD/RUB, сменил таймфреймы с М1 до D1, затем с Н4 на М5 и перешел на другой график. После снова вернулся на этот (USD/RUB) и там индикатор МА на таймфрейме М5 стал таким, как-будто на Н4 и не менялся при изменении масштаба, а стал нормальным только при смене ТФ на М1 и обратно на М5.

Это было случайно и больше не повторялось, у кого-нибудь тоже было такое и в чем причина?

 

b1961 работает локально (не облачные агенты), более длительная оптимизация на всех ядрах, загрузка процессора составляет около 100%.

Несмотря на то, что я могу работать, я хотел бы знать, как я могу «выключить», например, одно или два ядра для локального StrategyTester?

b1961 is running locally (not the Cloud-Agents) an longer optimization on all cores, cpu load is around 100%.

Even though I can work I'd like to know how I can to "switch off" e.g. one or two of the cores for the local StrategyTester?

 
Carl Schreiber:

b1961 работает локально (не облачные агенты), более длительная оптимизация на всех ядрах, загрузка процессора составляет около 100%.

Несмотря на то, что я могу работать, я хотел бы знать, как я могу «выключить», например, одно или два ядра для локального StrategyTester?

b1961 is running locally (not the Cloud-Agents) an longer optimization on all cores, cpu load is around 100%.

Even though I can work I'd like to know how I can to "switch off" e.g. one or two of the cores for the local StrategyTester?

Right mouse click on agent (not only one agent can be selected) - Disable


 
Vladislav Andruschenko:

Небольшой баг в стилизаторе

Важно это или нет? 

Но сообщу.

При таком заполнении визуализатор сдвигает строчку далеко


а если сделать так: 

Подтверждаю, противный и неудобный баг...

 
Slava:

Right mouse click on agent (not only one agent can be selected) - Disable


And it can switched on again the same (easy) way? I guess activate?
 
Carl Schreiber:
And it can switched on again the same (easy) way? I guess activate?
Just do it
1...787980818283848586878889909192...157
Новый комментарий