Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 76
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По-вашему, и здесь не нужно делать предупреждений
Нужно, потому что здесь предупреждение не о расстановке скобок, а о потере точности\значимости.
Мне кажется неестественным то, что скобками нужно подтверждать порядок\приоритет, в то время как они служат для его изменения.
Если не указать кодировку, то этот скрипт в журнале экспертов напишет:Проверялось на Win 7 x64 с терминалами билдов 1959 и 1960
Если не указать кодировку, то этот скрипт в журнале экспертов напишет:Проверялось на Win 7 x64 с терминалами билдов 1959 и 1960
Ну как так можно было повесить SHIFT+F5 в Терминал?! Запускаю отладку через F5, в ME она завершается через SHIFT+F5. Случайно эту комбинацию нажал не в ME, а в Терминале, и абсолютно все окружения (чарты, советники, индикаторы и т.д.) уничтожилось, переключившись на никому не нужный профиль. Жуткая подлянка.
Отключите,пожалуйста, эти горячие клавиши!
Переключение профилей в Терминале (CTRL/SHIFT+F5) никакого отношения к торговле советниками не имеет. Эта гадость для ручных трейдеров, а не для автоматической торговли.
Кому может понадобиться горячей клавишей (CTRL+E) отключать/включать автоторговлю? Ну точно не тому, у кого висят советники. Совсем непонятен сценарий, чтобы это было хоть кому-то удобно.
Все уничтожается этими замечательными сочетаниями, у кого работают советники.
Удалил все дефолтные профили (зачем они?). Теперь CTRL/SHIFT+F5 не ломают работу. Хорошо бы в поставке убрать дефолтные профили. Кому надо - сам создаст.
Выпустили новый 1960 билд, а профилирование на истории так и не починили!
Не выводятся вкладка с результатами профилирования...
Ребят не у кого нет файлов 1957 билда?
выложите пожалуйста...
иногда после закрытия метаэдитора остаются такие артефакты, у кого-нибудь бывает такое? или это приколы win 10. Вроде только от метаэдитора остается
исчезает только после перезагрузки
Выпустили новый 1960 билд, а профилирование на истории так и не починили!
Не выводятся вкладка с результатами профилирования...
Ребят не у кого нет файлов 1957 билда?
выложите пожалуйста...
Приведите пожалуйста лог тестерного агента (не лог тестера из терминала, а именно лог агента тестирования), после неудачной профилировки.
В случае критической ошибки данные профилировки считаются испорченными и не отображаются в редакторе.
Например, при выходе за пределы массива
В логе тестерного агента
Приведите пожалуйста лог тестерного агента (не лог тестера из терминала, а именно лог агента тестирования), после неудачной профилировки.
В случае критической ошибки данные профилировки считаются испорченными и не отображаются в редакторе.
Например, при выходе за пределы массива
В логе тестерного агента
Ребят не у кого нет файлов 1957 билда?
Буду обновлять эту папку по необходимости.
Буду обновлять эту папку по необходимости.
Спасибо!
при замене файла metatester64 от 1957 билда всё работает в 1960...
1959 тоже не работает...