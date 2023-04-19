Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 76

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fxsaber:

По-вашему, и здесь не нужно делать предупреждений

Нужно, потому что здесь предупреждение не о расстановке скобок, а о потере точности\значимости.

Мне кажется неестественным то, что скобками нужно подтверждать порядок\приоритет, в то время как они служат для его изменения.

  
void OnStart() {

   string filename = "text.txt"; // file with the text "How do you like it, Elon Musk?"
   
   int h = FileOpen(filename, FILE_TXT|FILE_READ);
   if(h == INVALID_HANDLE) {
      Print("Failed to open file ", filename, ", error ", GetLastError());
      return;
   }
   string str = FileReadString(h);
   Print("str=", str);
   FileClose(h);
}

Если не указать кодировку, то этот скрипт в журнале экспертов напишет:

str=潈⁷潤礠畯氠歩⁥瑩‬汅湯䴠獵㽫
Проверялось на Win 7 x64 с терминалами билдов 1959 и 1960
 
Alexandr Maltsev :

Если не указать кодировку, то этот скрипт в журнале экспертов напишет:

Проверялось на Win 7 x64 с терминалами билдов 1959 и 1960
Кодировка по умолчанию - UNICODE, если ваш файл ANSI (или что-то еще), вам нужно указать кодировку.
 
fxsaber:

Ну как так можно было повесить SHIFT+F5 в Терминал?! Запускаю отладку через F5, в ME она завершается через SHIFT+F5. Случайно эту комбинацию нажал не в ME, а в Терминале, и абсолютно все окружения (чарты, советники, индикаторы и т.д.) уничтожилось, переключившись на никому не нужный профиль. Жуткая подлянка.

Отключите,пожалуйста, эти горячие клавиши!


Переключение профилей в Терминале (CTRL/SHIFT+F5) никакого отношения к торговле советниками не имеет. Эта гадость для ручных трейдеров, а не для автоматической торговли.

Кому может понадобиться горячей клавишей (CTRL+E) отключать/включать автоторговлю? Ну точно не тому, у кого висят советники. Совсем непонятен сценарий, чтобы это было хоть кому-то удобно.

Все уничтожается этими замечательными сочетаниями, у кого работают советники.

Удалил все дефолтные профили (зачем они?). Теперь CTRL/SHIFT+F5 не ломают работу. Хорошо бы в поставке убрать дефолтные профили. Кому надо - сам создаст.

 

Выпустили новый 1960 билд, а профилирование на истории так и не починили!

Не выводятся вкладка с результатами профилирования...

Ребят не у кого нет файлов 1957 билда?

выложите пожалуйста...

[Удален]  

иногда после закрытия метаэдитора остаются такие артефакты, у кого-нибудь бывает такое? или это приколы win 10. Вроде только от метаэдитора остается

исчезает только после перезагрузки


 
xxz:

Выпустили новый 1960 билд, а профилирование на истории так и не починили!

Не выводятся вкладка с результатами профилирования...

Ребят не у кого нет файлов 1957 билда?

выложите пожалуйста...

Приведите пожалуйста  лог тестерного агента (не лог тестера из терминала, а именно лог агента тестирования), после неудачной профилировки.

В случае критической ошибки данные профилировки считаются испорченными и не отображаются в редакторе.

Например, при выходе за пределы массива

//+------------------------------------------------------------------+
//| Function-event handler "tick"                                    |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick(void)
  {
   int a[];   
   a[0]=0;
  
   ExtExpert.OnTick();
  }

В логе тестерного агента

2018.12.12 10:16:12.870 2018.07.02 00:00:00   array out of range in 'ExpertMACD.mq5' (154,5)
2018.12.12 10:16:12.870 OnTick critical error
2018.12.12 10:16:12.870 2018.07.02 00:00:00   Profiler data is not ready or corrupted
 
Ilyas:

Приведите пожалуйста  лог тестерного агента (не лог тестера из терминала, а именно лог агента тестирования), после неудачной профилировки.

В случае критической ошибки данные профилировки считаются испорченными и не отображаются в редакторе.

Например, при выходе за пределы массива

В логе тестерного агента
Файлы:
20181212.log  18 kb
 
xxz:

Ребят не у кого нет файлов 1957 билда?

Буду обновлять эту папку по необходимости.

 
Andrey Khatimlianskii:

Буду обновлять эту папку по необходимости.

Спасибо!

при замене файла metatester64 от 1957 билда всё работает в 1960...

1959 тоже не работает...

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