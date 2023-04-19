Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 84
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Линия тренда создана, но не проведена. Build 1963.
2018.12.17 18:36:48.133 LineCreatedNotDrawn (EURUSD,W1) Object BUGtestline created.
У меня была небольшая надежда, что новые версии MT5 будут работать правильно, если OnInit () не вернет return (INIT_SUCCEEDED);
Но все же (b1961) Оптимизатор, кажется, считает такие несоответствующие установки допустимым проходом, и что - для сложных советников - обесценивает результаты генетического алгоритма, так как число проходов ограничено. :(
В связи с тем, что, например, OnTesterInit () и / или OnTesterPass () ничего не возвращает (void), они не могут быть использованы в этом случае.
I had the slight hope that the new versions of MT5 would act correctly if OnInit() does not return return(INIT_SUCCEEDED);
But still (b1961) the Optimizer seem to count such irrelevant setups as a valid pass and that - for complex EAs - devalues the results of the genetic Algorithm as number of passes is limited. :(
Due to the fact that e.g. OnTesterInit() and/or OnTesterPass() return nothing (void) they cant be used in this case.
Отправил в личном сообщении файлы для тестов по этой проблеме:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
Anatoli Kazharski, 2018.12.08 19:57
...
Результаты оптимизации не соответствуют результатам тестов.
Например, даты установлены такие:
//---
Результаты оптимизации:
//---
Результат теста:
Баг компилятора в шаблонных типах:
Баг компилятора в шаблонных типах:
Подсказать можно
Подсказать можно
In the StrategyTester the variable names are replaced by their comments!
Ok, that what the user sees launching the EA is displayed in the setup tab of the optimizer:
input ENUM_MA_METHOD MA_Meth = MODE_SMMA; // Method of averaging MA
We see: "Method of averaging MA" - fine!
There we can choose [ MODE_SMA, MODE_EMA, ... ] the enum-names - even this is ok!
And in the setup tab of the optimizer we see as well:
Method of averaging MA [ MODE_SMA ]
But now it's getting awkward!
Strategy report uses the original variable names (instead of the //-comment) and the enum-index (instead of the names):
MA_Meth=0
Who knows what is the actual index of an enum?
In the strategy report there is so much space(!!) that you really can use
- the variable name AND
- the //-description AND
- the enum-names like MODE_SMMA maybe together with the enum-names.