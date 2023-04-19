Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 74

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Vladimir Pastushak :

загрузка истории за последние 5 дней. По всем инструментам.

loading history for the last 5 days. For all tools.

Да, но с помощью какой функции? CopyRates ()?
 
Alain Verleyen :
Да, но с помощью какой функции? CopyRates ()?

да

 
Vladimir Pastushak :

да

Благодарю.
 

fxsaber:
Просьба отключить горячие клавиши CTRL+F5 и CTRL+E, если хоть на одном чарте работает торговый советник.

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Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2018.09.25 08:34

Поставил такую тупую защиту от отжатия Автоторговли
#define TOSTRING(A)  #A + " = " + (string)(A) + "\n"

if (!AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT) || !AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED) || !TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED))
  Alert(TOSTRING(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_EXPERT)) +
        TOSTRING(AccountInfoInteger(ACCOUNT_TRADE_ALLOWED)) +
        TOSTRING(TerminalInfoInteger(TERMINAL_TRADE_ALLOWED)));

Никак не думал, что такое может произойти. На эту кнопку же нет горячей клавиши, чтобы случайно ее нажимать?


Вот эта гадина!

Закрывал окна по Ctrl+W, пальцем случайно вместо W нажал на клавишу рядом - E. И отрубил всю торговлю!


Уважаемые разработчики, ну давайте уберем вот такие случайные ситуации! Отключение/Включение автоторговли - серьезная вещь, не хорошо сюда вносить случайный элемент. Нет же горячей клавиши на разрешение DLL. Если хочется, чтобы была горячая, то пусть будет сложно-воспроизводимая - CTRL+SHIFT+E. И Терминал хоть как-то поморгает, что нажата эта кнопка. Чтобы можно было подстраховаться от случайности.

Ну как так можно было повесить SHIFT+F5 в Терминал?! Запускаю отладку через F5, в ME она завершается через SHIFT+F5. Случайно эту комбинацию нажал не в ME, а в Терминале, и абсолютно все окружения (чарты, советники, индикаторы и т.д.) уничтожилось, переключившись на никому не нужный профиль. Жуткая подлянка.

Отключите,пожалуйста, эти горячие клавиши!


Переключение профилей в Терминале (CTRL/SHIFT+F5) никакого отношения к торговле советниками не имеет. Эта гадость для ручных трейдеров, а не для автоматической торговли.

Кому может понадобиться горячей клавишей (CTRL+E) отключать/включать автоторговлю? Ну точно не тому, у кого висят советники. Совсем непонятен сценарий, чтобы это было хоть кому-то удобно.

Все уничтожается этими замечательными сочетаниями, у кого работают советники.

 
Уточню и повторю свой вопрос - после обновления 1959 в столбце Источник на вкладке Эксперты стало отображаться только название советника "1", а название пары EUR/USD и таймфрейма М5 перестало отображаться (см. картинку). Почему так (перекомпиляцию делал, не помогло)?Источник
 
Alain Verleyen:
Да, но с помощью какой функции? CopyRates ()?

Вот скрипт, запустите егона сервере MetaQuotes DEMO и дождитесь конца работы, посмотрите загрузку процессора в процесе работы скрипта и до конца работы.

Here is the script, run it on the MetaQuotes DEMO server and wait until the end of the work, look at the processor load в the process of the script until the end of the work.

Файлы:
CopyRatesTest.mq5  7 kb
 
Vladimir Pastushak:

Вот скрипт, запустите егона сервере MetaQuotes DEMO и дождитесь конца работы, посмотрите загрузку процессора в процесе работы скрипта и до конца работы.

Here is the script, run it on the MetaQuotes DEMO server and wait until the end of the work, look at the processor load в the process of the script until the end of the work.

Вы тратите так много комментариев, пишите так мало деталей и явно нацелены использовать чужое время?

Укажите свой вывод лога и точно сформулируйте свои претензии.

У меня этот(мой пример ведь)  код нормально отрабатывает за секунды. И конечно во время работы он тратит ресурсы на поднятие, первичную синхронизацию и пересчет данных.

 
Renat Fatkhullin:

Вы тратите так много комментариев, пишите так мало деталей и явно нацелены использовать чужое время?

Укажите свой вывод лога и точно сформулируйте свои претензии.

У меня этот(мой пример ведь)  код нормально отрабатывает за секунды. И конечно во время работы он тратит ресурсы на поднятие, первичную синхронизацию и пересчет данных.

Вот еще раз запустил. Билд 1959  мт 5

В терминале нет запущенных программ, скриншот результат запуска Вашего скрипта .

Что еще написать ? Скрипт до сих пор не закончил работу

Нагрузка растет постепенно, значения колеблются и потихоньку растут 

Оперативной память в ПК 16 гб

Процессор Phenom 1100

Диск SSD Toshiba

Вот еще лог

Файлы:
20181211.log  300 kb
 
Vladimir Pastushak:

Вот еще раз запустил. Билд 1959  мт 5

В терминале нет запущенных программ, скриншот результат запуска Вашего скрипта .

Что еще написать ? Скрипт до сих пор не закончил работу

Нагрузка растет постепенно, значения колеблются и потихоньку растут 

Оперативной память в ПК 16 гб

Процессор Phenom 1100

Диск SSD Toshiba

Вы забыли написать количество символов, приложить полный лог файл и точно сформулировать ваш вопрос.

После прикладывания лог файла и подсчета количества поднятых и синхронизированных чартов (символы * 9)  вы сами увидите, что вопроса нет.


440 символов * 9 = 3 960 чартов было поднято и синхронизировано(с сервером, включая подкачку) в память. Процессор 2010 года.

Какой у вас вопрос?

 
Renat Fatkhullin:

Вы забыли написать количество символов, приложить полный лог файл и точно сформулировать ваш вопрос.

После прикладывания лог файла и подсчета количества поднятых и синхронизированных чартов (символы * 9)  вы сами увидите, что вопроса нет.


440 символов * 9 = 3 960 чартов было поднято и синхронизировано(с сервером, включая подкачку) в память. Процессор 2010 года.

Какой у вас вопрос?

Вы ответили на мой вопрос.

Терминал загрузил всего 43 мб, я не думал что такой обьем может так сильно и долго грузить терминал...

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