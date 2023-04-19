Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 74
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Да, но с помощью какой функции? CopyRates ()?
да
да
fxsaber:
Просьба отключить горячие клавиши CTRL+F5 и CTRL+E, если хоть на одном чарте работает торговый советник.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2018.09.25 08:34Поставил такую тупую защиту от отжатия Автоторговли
Никак не думал, что такое может произойти. На эту кнопку же нет горячей клавиши, чтобы случайно ее нажимать?
Вот эта гадина!
Закрывал окна по Ctrl+W, пальцем случайно вместо W нажал на клавишу рядом - E. И отрубил всю торговлю!
Уважаемые разработчики, ну давайте уберем вот такие случайные ситуации! Отключение/Включение автоторговли - серьезная вещь, не хорошо сюда вносить случайный элемент. Нет же горячей клавиши на разрешение DLL. Если хочется, чтобы была горячая, то пусть будет сложно-воспроизводимая - CTRL+SHIFT+E. И Терминал хоть как-то поморгает, что нажата эта кнопка. Чтобы можно было подстраховаться от случайности.
Ну как так можно было повесить SHIFT+F5 в Терминал?! Запускаю отладку через F5, в ME она завершается через SHIFT+F5. Случайно эту комбинацию нажал не в ME, а в Терминале, и абсолютно все окружения (чарты, советники, индикаторы и т.д.) уничтожилось, переключившись на никому не нужный профиль. Жуткая подлянка.
Отключите,пожалуйста, эти горячие клавиши!
Переключение профилей в Терминале (CTRL/SHIFT+F5) никакого отношения к торговле советниками не имеет. Эта гадость для ручных трейдеров, а не для автоматической торговли.
Кому может понадобиться горячей клавишей (CTRL+E) отключать/включать автоторговлю? Ну точно не тому, у кого висят советники. Совсем непонятен сценарий, чтобы это было хоть кому-то удобно.
Все уничтожается этими замечательными сочетаниями, у кого работают советники.
Да, но с помощью какой функции? CopyRates ()?
Вот скрипт, запустите егона сервере MetaQuotes DEMO и дождитесь конца работы, посмотрите загрузку процессора в процесе работы скрипта и до конца работы.
Here is the script, run it on the MetaQuotes DEMO server and wait until the end of the work, look at the processor load в the process of the script until the end of the work.
Вот скрипт, запустите егона сервере MetaQuotes DEMO и дождитесь конца работы, посмотрите загрузку процессора в процесе работы скрипта и до конца работы.
Here is the script, run it on the MetaQuotes DEMO server and wait until the end of the work, look at the processor load в the process of the script until the end of the work.
Вы тратите так много комментариев, пишите так мало деталей и явно нацелены использовать чужое время?
Укажите свой вывод лога и точно сформулируйте свои претензии.
У меня этот(мой пример ведь) код нормально отрабатывает за секунды. И конечно во время работы он тратит ресурсы на поднятие, первичную синхронизацию и пересчет данных.
Вы тратите так много комментариев, пишите так мало деталей и явно нацелены использовать чужое время?
Укажите свой вывод лога и точно сформулируйте свои претензии.
У меня этот(мой пример ведь) код нормально отрабатывает за секунды. И конечно во время работы он тратит ресурсы на поднятие, первичную синхронизацию и пересчет данных.
Вот еще раз запустил. Билд 1959 мт 5
В терминале нет запущенных программ, скриншот результат запуска Вашего скрипта .
Что еще написать ? Скрипт до сих пор не закончил работу
Нагрузка растет постепенно, значения колеблются и потихоньку растут
Оперативной память в ПК 16 гб
Процессор Phenom 1100
Диск SSD Toshiba
Вот еще лог
Вот еще раз запустил. Билд 1959 мт 5
В терминале нет запущенных программ, скриншот результат запуска Вашего скрипта .
Что еще написать ? Скрипт до сих пор не закончил работу
Нагрузка растет постепенно, значения колеблются и потихоньку растут
Оперативной память в ПК 16 гб
Процессор Phenom 1100
Диск SSD Toshiba
Вы забыли написать количество символов, приложить полный лог файл и точно сформулировать ваш вопрос.
После прикладывания лог файла и подсчета количества поднятых и синхронизированных чартов (символы * 9) вы сами увидите, что вопроса нет.
440 символов * 9 = 3 960 чартов было поднято и синхронизировано(с сервером, включая подкачку) в память. Процессор 2010 года.
Какой у вас вопрос?
Вы забыли написать количество символов, приложить полный лог файл и точно сформулировать ваш вопрос.
После прикладывания лог файла и подсчета количества поднятых и синхронизированных чартов (символы * 9) вы сами увидите, что вопроса нет.
440 символов * 9 = 3 960 чартов было поднято и синхронизировано(с сервером, включая подкачку) в память. Процессор 2010 года.
Какой у вас вопрос?
Вы ответили на мой вопрос.
Терминал загрузил всего 43 мб, я не думал что такой обьем может так сильно и долго грузить терминал...