Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 78

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Alexandr Maltsev:

Win 7 x64, MT5 build 1960

Не удаётся узнать является ли активным график, т.к. свойство CHART_FOREGROUND всегда возвращает 0, вне зависимости от того, активен ли график или нет:

Принт:

Это не совсем то, что Вы думаете.

Свойство CHART_FOREGROUND устанавливает порядок отрисовки объектов и графика. Если график на переднем плане, то сначала рисуются все объекты, а потом только график


 

Slava 

понял, благодарю за инфо.

А может кто знает, какой самый простой способ узнать является ли график активным?

Это нужно для экономии вычислительных ресурсов - чтобы Comment() или перерисовка графических объектов происходили только на одном графике - на активном.

 
Alexandr Maltsev:

Win 7 x64, MT5 build 1960

Не удаётся узнать является ли активным график, т.к. свойство CHART_FOREGROUND всегда возвращает 0, вне зависимости от того, активен ли график или нет:

Принт:

Не то свойство читаете, попробуйте это CHART_BRING_TO_TOP

 
Ilyas:

Не то свойство читаете, попробуйте это CHART_BRING_TO_TOP

Хм... Судя по описанию, эта функция не подходит, т.к. она не может дать информацию о том, активен ли график, на котором запущен советник.

 

При открытии реального счета в поле "Язык" выпадающее меню пустое, а в журнале пишется "Exception Неопознанная ошибка".

Нет русского языка

 

Функция ChartSaveTemplate не создает папки, пишет шаблон только если папка уже есть .... Если папки нет ошибка 4112

То есть предварительно нужно подготовить папки РУКАМИ ...

Интересно получается, функцией FileOpen мы не можем создать каталог в папке шаблонов а функция ChartSaveTemplate каталоги не создает...

То есть если хочешь сохранить шаблоны в папки подпапки то создавай папки руками....

 
Vladimir Pastushak:

Интересно получается, функцией FileOpen мы не можем создать каталог в папке шаблонов а функция ChartSaveTemplate каталоги не создает...

То есть если хочешь сохранить шаблоны в папки подпапки то создавай папки руками....

Зачем в папке шаблонов создавать подпапку? Сохраняйте шаблоны в папки любой вложенности в Files.

 
fxsaber:

Зачем в папке шаблонов создавать подпапку? Сохраняйте шаблоны в папки любой вложенности в Files.

Функция ChartSaveTemplate не может создать подпапку и сохранить шаблон в каталог Files . Она може просто сохранить шаблон в папке Templates

 
Vladimir Pastushak:

Функция ChartSaveTemplate не может создать подпапку и сохранить шаблон в каталог Files . Она може просто сохранить шаблон в папке Templates

создайте папку в /Files с помощью FileOpen и сохраняйте в нее с помощью ChartSaveTemplate  )

 
Taras Slobodyanik:

создайте папку в /Files с помощью FileOpen и сохраняйте в нее с помощью ChartSaveTemplate  )

Что я делаю не так ?

//+------------------------------------------------------------------+ 
//| Script program start function                                    | 
//+------------------------------------------------------------------+ 
void OnStart()
  {
   string FileName="FoldA\\FoldB\\Templates\\";

   int h=FileOpen(FileName,FILE_WRITE|FILE_CSV);
   FileClose(h);

//--- сохраним полученный результат в шаблон 
   ChartSaveTemplate(0,FileName+"test.tpl");
   Print(" ChartSaveTemplate "+GetLastError());

  }
//+------------------------------------------------------------------+
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