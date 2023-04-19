Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 78
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Win 7 x64, MT5 build 1960
Не удаётся узнать является ли активным график, т.к. свойство CHART_FOREGROUND всегда возвращает 0, вне зависимости от того, активен ли график или нет:
Принт:
Это не совсем то, что Вы думаете.
Свойство CHART_FOREGROUND устанавливает порядок отрисовки объектов и графика. Если график на переднем плане, то сначала рисуются все объекты, а потом только график
Slava
понял, благодарю за инфо.
А может кто знает, какой самый простой способ узнать является ли график активным?
Это нужно для экономии вычислительных ресурсов - чтобы Comment() или перерисовка графических объектов происходили только на одном графике - на активном.
Win 7 x64, MT5 build 1960
Не удаётся узнать является ли активным график, т.к. свойство CHART_FOREGROUND всегда возвращает 0, вне зависимости от того, активен ли график или нет:
Принт:
Не то свойство читаете, попробуйте это CHART_BRING_TO_TOP
Не то свойство читаете, попробуйте это CHART_BRING_TO_TOP
Хм... Судя по описанию, эта функция не подходит, т.к. она не может дать информацию о том, активен ли график, на котором запущен советник.
При открытии реального счета в поле "Язык" выпадающее меню пустое, а в журнале пишется "Exception Неопознанная ошибка".
Функция ChartSaveTemplate не создает папки, пишет шаблон только если папка уже есть .... Если папки нет ошибка 4112
То есть предварительно нужно подготовить папки РУКАМИ ...
Интересно получается, функцией FileOpen мы не можем создать каталог в папке шаблонов а функция ChartSaveTemplate каталоги не создает...
То есть если хочешь сохранить шаблоны в папки подпапки то создавай папки руками....
Интересно получается, функцией FileOpen мы не можем создать каталог в папке шаблонов а функция ChartSaveTemplate каталоги не создает...
То есть если хочешь сохранить шаблоны в папки подпапки то создавай папки руками....
Зачем в папке шаблонов создавать подпапку? Сохраняйте шаблоны в папки любой вложенности в Files.
Зачем в папке шаблонов создавать подпапку? Сохраняйте шаблоны в папки любой вложенности в Files.
Функция ChartSaveTemplate не может создать подпапку и сохранить шаблон в каталог Files . Она може просто сохранить шаблон в папке Templates
Функция ChartSaveTemplate не может создать подпапку и сохранить шаблон в каталог Files . Она може просто сохранить шаблон в папке Templates
создайте папку в /Files с помощью FileOpen и сохраняйте в нее с помощью ChartSaveTemplate )
создайте папку в /Files с помощью FileOpen и сохраняйте в нее с помощью ChartSaveTemplate )
Что я делаю не так ?