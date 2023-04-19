Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 83
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Напротив, это бывало очень печально, когда летели настройки на чарте (в основном графические объекты) в момент скачка напряжения или по другим техническим причинам.
Зато если что-то накрутил случайно, то в диспетчере задач выключаешь процесс терминала и снова его грузишь, что так же полезно.
Думаю, что идеально было бы сделать настройку с указанием частоты\режима сохранения.
По мне, так есть вон просто "Сохранить как". Надо - сохраняешь.
Но сейчас сохраняется постоянно, при любом изменении в любом окне, не спрашивая надо/не надо. И это, я думаю, баг.
По мне, так есть вон просто "Сохранить как". Надо - сохраняешь.
Но сейчас сохраняется постоянно, при любом изменении в любом окне, не спрашивая надо/не надо. И это, я думаю, баг.
еще часто раньше бывало такое:
при завершении работы Windows - терминалы закрывались без сохранения. И после открытия - было много вопросов, почему настройки не те и графики не те.
еще часто раньше бывало такое:
при завершении работы Windows - терминалы закрывались без сохранения. И после открытия - было много вопросов, почему настройки не те и графики не те.
это да
и графики менялись местами по порядку открытия а не как сохранил...
В настоящее время я использую StrategyTester локально.
Я вижу «дышащую» зеленую линию и слева от нее видно
а) сколько проходов уже сделано и
б) сколько проходов, вероятно, будет сделано в общей сложности.
Оба могут быть легко использованы для приблизительной оценки
1) вероятная продолжительность и
2) время оптимизации, вероятно, закончится.
Я знаю, что максимальное количество проходов не является фиксированным,
но, несмотря на то, что я думаю, что даже если он не может быть точным, это дало бы приблизительное представление о необходимом времени.
1) возможная продолжительность = общее количество проходов * Фактическое время, прошедшее с начала / количество фактических проходов
2) проб. конец: время начала + возможная продолжительность
Я действительно был бы признателен за такую информацию.
Currently I am using the StrategyTester locally.
I see the "breathing" green line and left of it one can see
a) how many passes already have been made and
b) how many passes will probably made in total.
Both could easily be used to make a rough estimate of
1) the probable duration and
2) the time the optimization probably will end.
I know that maximal number of passes is not fix,
but despite I think even if it cannot be accurate it would give a rough idea about the needed time.
1) possible duration = total number of passes * Actual time passed since start / number of actual passes
2) prob. end: start time + possible duration
I really would appreciate this kind of information.
Double-Click.
Double-Click.
Окно тестера свернётся в полосу
double click в свёрнутой полосе возвращает окно тестера в первоначальное состояние
Окно тестера свернётся в полосу
double click в свёрнутой полосе возвращает окно тестера в первоначальное состояние
вот прям НЕПОНЯТНО почему не выводится время как в Мт4, неужели с этим связаны какие то
технические сложности или отсутствие места для вывода этой инфы в не свёрнутом виде?
Окно тестера свернётся в полосу
double click в свёрнутой полосе возвращает окно тестера в первоначальное состояние
Хорошо - не знал этого. В этом случае я бы предложил всплывающую подсказку для информирования пользователей об этой функции :)
======
PS: отображается только время с начала и вероятная продолжительность, StrategyTester также может предоставить время окончания - возможно, в качестве рождественского подарка :)
Ok - didn't know that. In this case I'd suggest a tooltip to inform the users about this feature :)
======PS: Only the time since the beginning and the probable duration are displayed, the StrategyTester could also provide the end time - maybe as a Christmas present :)
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2018.12.17 20:50
ПФ - кривой в MT5. В MT5 может быть бесконечный ПФ по окончании торгов, при этом баланс уменьшится. Это неправильно, конечно.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2018.12.17 20:55
Они считают, что если в результате торгов баланс уменьшился, но при этом все DEAL_OUT сделки покрывали свою комиссию (и своп), то ПФ космический.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Библиотеки: MT4Orders
fxsaber, 2018.12.17 21:00
При таких сделках получите отрицательную прибыль, но при этом MT5 будет считать, что ТС идеально прибыльная.
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Спасибо!