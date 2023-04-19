Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 40
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На сервере MetaQuotes-Beta и по команде Help-> Check Desktop Updates доступна новая бета 1950.
Добавлены следующие функции:
На сервере MetaQuotes-Beta и по команде Help-> Check Desktop Updates доступна новая бета 1950.
Добавлены следующие функции:
Да, идентичный результат
К сожалению имеются проблемы с использованием SocketConnect.
Использую host - google.com, который добавил в список разрешенных.
Использую WireShark для мониторинга трафика.
Проблема:
Функция SocketConnect намертво кеширует значение параметра PORT для конкретного значения хоста (domain/ip).
Не помогает ни чего, даже перезапуст МТ/ME.
Так же если PORT == 443; МТ клиент автоматически пытается осуществить SocketTlsHandshake (аж три раза, в случаи неудачи).
Новый настраиваемый стайлер будет в очередных версиях.
К сожалению имеются проблемы с использованием SocketConnect.
Использую host - google.com, который добавил в список разрешенных.
Использую WireShark для мониторинга трафика.
Проблема:
Функция SocketConnect намертво кеширует значение параметра PORT для конкретного значения хоста (domain/ip).
Не помогает ни чего, даже перезапуст МТ/ME.
Так же если PORT == 443; МТ клиент автоматически пытается осуществить SocketTlsHandshake (аж три раза, в случаи неудачи).
Та же ситуация. Смена порта не происходит.
паралельно обнаружилось