Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 40

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На сервере MetaQuotes-Beta и по команде Help-> Check Desktop Updates доступна новая бета 1950.

Добавлены следующие функции:

  • SocketXXX - набор низкоуровневых сетевых операций
  • MathSwap - обмен порядка байт в целочисленных переменных
  • StructToCharArray/CharArrayToStruct - удобная конветация POD структур в бинарное представление и обратно

 
2    2018.11.22 07:47:04.984    Styler    text styling failed, last rule: 0
Найдено в metaeditor.log. Есть ли что-то новое уже с стилистом?
 
MetaQuotes Software Corp.:

На сервере MetaQuotes-Beta и по команде Help-> Check Desktop Updates доступна новая бета 1950.

Добавлены следующие функции:

  • StructToCharArray/CharArrayToStruct - удобная конветация POD структур в бинарное представление и обратно

Да, идентичный результат

#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280

void OnStart()
{
  MqlTick Tick;
  
  if (SymbolInfoTick(_Symbol, Tick))
  {
    uchar Array[];
    
    StructToCharArray(Tick, Array);
    ArrayPrint(Array);
    
    ArrayPrint(_R(Tick).Bytes);
  }    
}
 
Смысл должен быть понятен
#include <TypeToBytes.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16280

void OnStart()
{
  uint i = 543;  
  ArrayPrint(_R(i).Bytes); // 31  2  0  0
  
  i = MathSwap(i);
  ArrayPrint(_R(i).Bytes); //  0  0  2 31
}
 
Alain Verleyen:
2    2018.11.22 07:47:04.984    Styler    text styling failed, last rule: 0
Найдено в metaeditor.log. Есть ли что-то новое уже с стилистом?
Новый настраиваемый стайлер будет в очередных версиях.
 

К сожалению имеются проблемы с использованием SocketConnect.

Использую host - google.com, который добавил в список разрешенных.
Использую WireShark для мониторинга трафика.


Проблема:
Функция SocketConnect намертво кеширует значение параметра PORT для конкретного значения хоста (domain/ip).

 SocketConnect(socket, "google.com", 8888, 1000); // connect to tcp.dstport == 8888
 SocketConnect(socket, "google.com", 80, 1000);   // connect to tcp.dstport == 8888
 SocketConnect(socket, "google.com", 443, 1000);  // connect to tcp.dstport == 8888 + 3x SocketTlsHandshake

Не помогает ни чего, даже перезапуст МТ/ME.

Так же если PORT == 443; МТ клиент автоматически пытается осуществить SocketTlsHandshake (аж три раза, в случаи неудачи).

 
MetaQuotes Software Corp. :
Новый настраиваемый стайлер будет в очередных версиях.
Благодарю.
 
Подскажите пожалуйста, ошибка 5273 SocketRead это что ?
Ни как не могу прочитать ответ сервера. Сокет на локальном хосте.
 
Sergey Dzyublik:

К сожалению имеются проблемы с использованием SocketConnect.

Использую host - google.com, который добавил в список разрешенных.
Использую WireShark для мониторинга трафика.


Проблема:
Функция SocketConnect намертво кеширует значение параметра PORT для конкретного значения хоста (domain/ip).

Не помогает ни чего, даже перезапуст МТ/ME.

Так же если PORT == 443; МТ клиент автоматически пытается осуществить SocketTlsHandshake (аж три раза, в случаи неудачи).

Та же ситуация. Смена порта не происходит.

 

паралельно обнаружилось

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