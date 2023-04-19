Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 34

Новый комментарий
 
Уже пол месяца после обновления на 1940 не сохраняются (исчезают после выхода) новости Доу Джонс в терминале. Это может быть от того, что дилер не обновил версию на своем сервере или что-то еще?
 

В текущем виде работа кешей очень радует, Спасибо!

Кеши часто спасают от случайных запусков Оптимизации и здорово экономят время. Классная нужная штука!


Однако, возможно ли уменьшить количество случайных Оптимизаций через сбрасывание флага "Оптимизация" по ее завершению?

В день десяток раз случайно запускаю ненужную Оптимизацию. Напрягает такое досадное недоразумение. Активно пользуюсь Тестером...

 
fxsaber:

В текущем виде работа кешей очень радует, Спасибо!

Кеши часто спасают от случайных запусков Оптимизации и здорово экономят время. Классная нужная штука!


Однако, возможно ли уменьшить количество случайных Оптимизаций через сбрасывание флага "Оптимизация" по ее завершению?

В день десяток раз случайно запускаю ненужную Оптимизацию. Напрягает такое досадное недоразумение. Активно пользуюсь Тестером...

Поддерживаю. Нужно после завершения оптимизации сбрасывать флаг "оптимизация" и так же сбрасывать после остановки пользователем. Как правило останавливаешь оптимизацию что бы посмотреть на какие то варианты в одиночном прогоне, прямо выбешивает, когда оптимизация после очередного нажатия Старт начинается.

 
Konstantin Gruzdev:

build 1944

без static тоже компилирует

Спасибо за сообщение.

Исправления внесены, пожалуйста подождите следующего билда

 

fxsaber:

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Баг компилятора: undefined struct cannot be used

fxsaber, 2018.11.09 07:07

А этот код ошибок не вызывает
template <typename T>
bool f();

bool b = f<int>();

template <typename T>
bool f() { return(true); }

но при этом уводит компилятор в бесконечный цикл.

Спасибо за сообщение.

Исправлено.

Исправление войдёт в следующий билд

 

Если правильно понял, идет работа над Тестером. Рассмотрите такое предложение.

Допустим, нахожусь на вкладке Журнал (Тестер) и переключаюсь мышкой (горячих клавиш нет) на вкладку Параметры, чтобы быстро посмотреть значение некоторых. Так вот предложение, если второй раз щелкаю на вкладке, в которой сейчас нахожусь, то переключаться на предыдущую вкладку.

Т.е. быстро нажал на Параметры, посмотрел и снова туда же нажал. Аналогия поведению панели Windows, что с кнопкой Старт и часами. Там нажал на Терминал, он раскрылся, второй раз - свернулся.


Предложение возникло из-за ежедневных движений мышкой на километры в Тестере! Ну очень активно его использую. Все держится в GUI Тестера, к сожалению, только на мышке. Поэтому хочется хоть каких-то удобств, как выше.

 
Vladimir Pastushak:

Поддерживаю

0 error(s), 1 warning(s), compile time: 6819 msec


Жесть конечно

0 error(s), 0 warning(s), compile time: 29363 msec 1 1


 

Это нормальное поведение функции ? Если да то как можно сократить время ? История была предварительно прогружена

      time_=GetMicrosecondCount();
      double mas[];
      CopyOpen(sym[i].NAME,PERIOD_D1,0,1,mas);
      Print(sym[i].NAME,"  ",(GetMicrosecondCount()-time_));

Результат :

Символ ARSA  16 544 647 

Символ AVAN  16 506 592

Символ AVAZ  16 553 408

Символ AVAZP  16 511 019

Символ ASSB  16 521 310


Такое поведение проявляется на CFD 


Поведение проявляется у всех 

CopyRates(sym[i].NAME,PERIOD_D1,0,1,rates); 
CopyOpen(sym[i].NAME,PERIOD_D1,0,1,mas);
iOpen(sym[i].NAME,PERIOD_D1,0);
 

Форум по торговле, автоматизированные торговые системы и тестирование торговых стратегий

Кто-нибудь знает, что означает «ошибка создания пера [87]»?

Ex Ovo Omnia , 2018.11.18 22:12

Мне просто интересно, что может быть источником этой ошибки.

Я переношу индикаторы с довольно простой графикой (в основном editboxes) с MT4 на MT5, и (в дополнение к производительности MT5, что невероятно медленно и часто блокирует диаграмму свечей), я получаю эту ошибку. Он появляется случайным образом, но все же часто, поэтому очень сложно эффективно отслеживать. Я предполагаю, что это происходит главным образом при перемещении этих графических объектов с помощью команд MQL.


Кто-нибудь сталкивался с этой ошибкой?

У кого-то есть идея об этой ошибке?
 

В пустой кастомный символ 22 млн тиков записываются полторы минуты. Не могу даже представить, что можно столько времени делать.

Видимо, какие-то бажные циклы внутри на O(n^2) или что-то вроде. Есть рекомендации, как ускорить?

1...272829303132333435363738394041...157
Новый комментарий