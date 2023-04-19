Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 34
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В текущем виде работа кешей очень радует, Спасибо!
Кеши часто спасают от случайных запусков Оптимизации и здорово экономят время. Классная нужная штука!
Однако, возможно ли уменьшить количество случайных Оптимизаций через сбрасывание флага "Оптимизация" по ее завершению?
В день десяток раз случайно запускаю ненужную Оптимизацию. Напрягает такое досадное недоразумение. Активно пользуюсь Тестером...
В текущем виде работа кешей очень радует, Спасибо!
Кеши часто спасают от случайных запусков Оптимизации и здорово экономят время. Классная нужная штука!
Однако, возможно ли уменьшить количество случайных Оптимизаций через сбрасывание флага "Оптимизация" по ее завершению?
В день десяток раз случайно запускаю ненужную Оптимизацию. Напрягает такое досадное недоразумение. Активно пользуюсь Тестером...
Поддерживаю. Нужно после завершения оптимизации сбрасывать флаг "оптимизация" и так же сбрасывать после остановки пользователем. Как правило останавливаешь оптимизацию что бы посмотреть на какие то варианты в одиночном прогоне, прямо выбешивает, когда оптимизация после очередного нажатия Старт начинается.
build 1944
без static тоже компилирует
Спасибо за сообщение.
Исправления внесены, пожалуйста подождите следующего билда
fxsaber:
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Баг компилятора: undefined struct cannot be used
fxsaber, 2018.11.09 07:07А этот код ошибок не вызывает
но при этом уводит компилятор в бесконечный цикл.
Спасибо за сообщение.
Исправлено.
Исправление войдёт в следующий билд
Если правильно понял, идет работа над Тестером. Рассмотрите такое предложение.
Допустим, нахожусь на вкладке Журнал (Тестер) и переключаюсь мышкой (горячих клавиш нет) на вкладку Параметры, чтобы быстро посмотреть значение некоторых. Так вот предложение, если второй раз щелкаю на вкладке, в которой сейчас нахожусь, то переключаться на предыдущую вкладку.
Т.е. быстро нажал на Параметры, посмотрел и снова туда же нажал. Аналогия поведению панели Windows, что с кнопкой Старт и часами. Там нажал на Терминал, он раскрылся, второй раз - свернулся.
Предложение возникло из-за ежедневных движений мышкой на километры в Тестере! Ну очень активно его использую. Все держится в GUI Тестера, к сожалению, только на мышке. Поэтому хочется хоть каких-то удобств, как выше.
Поддерживаю
0 error(s), 1 warning(s), compile time: 6819 msec
Жесть конечно
0 error(s), 0 warning(s), compile time: 29363 msec 1 1
Это нормальное поведение функции ? Если да то как можно сократить время ? История была предварительно прогружена
Результат :
Символ ARSA 16 544 647
Символ AVAZ 16 553 408
Символ AVAZP 16 511 019
Такое поведение проявляется на CFD
Поведение проявляется у всех
Форум по торговле, автоматизированные торговые системы и тестирование торговых стратегий
Кто-нибудь знает, что означает «ошибка создания пера [87]»?
Ex Ovo Omnia , 2018.11.18 22:12
Мне просто интересно, что может быть источником этой ошибки.
Я переношу индикаторы с довольно простой графикой (в основном editboxes) с MT4 на MT5, и (в дополнение к производительности MT5, что невероятно медленно и часто блокирует диаграмму свечей), я получаю эту ошибку. Он появляется случайным образом, но все же часто, поэтому очень сложно эффективно отслеживать. Я предполагаю, что это происходит главным образом при перемещении этих графических объектов с помощью команд MQL.
Кто-нибудь сталкивался с этой ошибкой?
В пустой кастомный символ 22 млн тиков записываются полторы минуты. Не могу даже представить, что можно столько времени делать.
Видимо, какие-то бажные циклы внутри на O(n^2) или что-то вроде. Есть рекомендации, как ускорить?