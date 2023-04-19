Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 35

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Alain Verleyen:
У кого-то есть идея об этой ошибке?

Автор чрезвычайно активно рисует линии разными цветами.

Линий очень много, цветов очень много, не хватает оперативной памяти, чтобы создать GDI CPen. Система 32-битная?

 
Vladimir Pastushak:

Это нормальное поведение функции ? Если да то как можно сократить время ? История была предварительно прогружена

Результат :

Символ ARSA  16 544 647 

Символ AVAN  16 506 592

Символ AVAZ  16 553 408

Символ AVAZP  16 511 019

Символ ASSB  16 521 310


Такое поведение проявляется на CFD 


Поведение проявляется у всех 

Вот скрипт,  по 16 секунд на запрос цен , в этот момент программа виснет намертво...

void OnStart()
  {
   int     all_symbols = SymbolsTotal(false);
   string  sym_name    = "";
   MqlRates   mas[];
   Print("Symbols all ",all_symbols);
   ulong time_=GetMicrosecondCount();
   
   for(int i=0;i<all_symbols;i++)
      if((sym_name=SymbolName(i,false))!="")
        {
         SymbolSelect(sym_name,true);
         ArrayResize(mas,i+1,100000);

         time_=GetMicrosecondCount();

         CopyRates(sym_name,PERIOD_D1,0,1,mas);

         Print("Copy   N ",(i+1)," Name ",sym_name," time = ",(GetMicrosecondCount()-time_));

        }

   for(int i=0;i<all_symbols;i++)
      if((sym_name=SymbolName(i,false))!="")
        {
         SymbolSelect(sym_name,true);
         ArrayResize(mas,i+1,100000);

         time_=GetMicrosecondCount();

         double rez = iOpen(sym_name,PERIOD_D1,0);

         Print("iOpen   N ",(i+1)," Name ",sym_name," time = ",(GetMicrosecondCount()-time_));

        }
  }

А вот лог частично

DJ 0 12:18:33.507 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 63 Name SGDJPY time = 46076

OP 0 12:18:33.552 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 64 Name USDEUR_BASKET time = 44995

IG 0 12:18:33.597 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 65 Name EURRUB_TOD time = 44863

LI 0 12:18:33.642 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 66 Name EURRUB_TOM time = 45040

GS 0 12:18:33.698 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 67 Name USDRUB_TOD time = 56006

CF 0 12:18:33.743 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 68 Name USDRUB_TOM time = 44925

CI 0 12:18:33.787 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 69 Name CNYRUB_TOD time = 44820

ES 0 12:18:33.833 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 70 Name CNYRUB_TOM time = 45086

CF 0 12:18:50.336 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 71 Name ABRD time = 16503669

KL 0 12:19:06.836 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 72 Name AESL time = 16499892

FF 0 12:19:06.881 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 73 Name AFKS time = 44842

CH 0 12:19:06.926 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 74 Name AFLT time = 44963

DP 0 12:19:23.429 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 75 Name AKRN time = 16502943

CG 0 12:19:39.929 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 76 Name ALBK time = 16499755

RL 0 12:19:56.433 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 77 Name ALNU time = 16503651

EG 0 12:19:56.478 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 78 Name ALRS time = 44989

OK 0 12:20:12.978 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 79 Name AMEZ time = 16500788

QS 0 12:20:13.034 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 80 Name APTK time = 55954

GF 0 12:20:29.541 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 81 Name ARMD time = 16506946

HM 0 12:20:46.051 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 82 Name ARSA time = 16509620

DD 0 12:21:02.553 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 83 Name ASSB time = 16501809

GK 0 12:21:19.083 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 84 Name AVAN time = 16529765

HP 0 12:21:35.586 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 85 Name AVAZ time = 16502812

HK 0 12:21:52.085 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 86 Name AVAZP time = 16499796

NO 0 12:21:52.130 TestCopy (EURUSD,H1) Copy   N 87 Name BANE time = 44973


Полный лог в низу.

Файлы:
20181120.log  196 kb
 

В Тестере во вкладке Параметры исчезли выделения столбцов, все слилось


 
fxsaber :

В Тестере во вкладке Параметры исчезли выделения столбцов, все слилось


Нажмите клавишу «G»?
 
Alain Verleyen:
Нажмите клавишу «G»?

Не догадался, спасибо!

 
fxsaber :

Не догадался, спасибо!

Счастливо это помогает :-)
 
Alain Verleyen:

@ Ренат Фатхуллин

Символы Unicode могут использоваться в имени переменной. Возможно ли заставить их работать как переменная «Наблюдаемая» во время отладки?

Спасибо за внимание.

Спасибо за сообщение
В watchlist добавлена поддержка юникод симолов

 
Ilyas :

Спасибо за сообщение
В watchlist добавлена поддержка юникод симолов

Большое спасибо.
 

Тестер не исполняет лимитный ордер, выставленный по текущей цене - ждет следующего тика.

Если на следующем тике лимитный ордер не удовлетворяет цене, то лимитный ордер остается не исполненным.

Если же на следующем тике лимитный ордер удовлетворяет цене, то лимитный ордер исполняется с соответствующим проскальзыванием.


Правильное поведение - исполнение лимитного ордера (выставленного по текущей цене) в момент выставления.

 

Билд 1947. В режиме визуализации в Тестере получаю такое:



Не знаю, может как-то поможет локализовать проблему: Тестер заработал после того, как откомпилировал с использованием MQL5 Cloud Protector.

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