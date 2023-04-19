Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 35
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Автор чрезвычайно активно рисует линии разными цветами.
Линий очень много, цветов очень много, не хватает оперативной памяти, чтобы создать GDI CPen. Система 32-битная?
Это нормальное поведение функции ? Если да то как можно сократить время ? История была предварительно прогружена
Результат :
Символ ARSA 16 544 647
Символ AVAZ 16 553 408
Символ AVAZP 16 511 019
Такое поведение проявляется на CFD
Поведение проявляется у всех
Вот скрипт, по 16 секунд на запрос цен , в этот момент программа виснет намертво...
А вот лог частично
DJ 0 12:18:33.507 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 63 Name SGDJPY time = 46076
OP 0 12:18:33.552 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 64 Name USDEUR_BASKET time = 44995
IG 0 12:18:33.597 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 65 Name EURRUB_TOD time = 44863
LI 0 12:18:33.642 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 66 Name EURRUB_TOM time = 45040
GS 0 12:18:33.698 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 67 Name USDRUB_TOD time = 56006
CF 0 12:18:33.743 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 68 Name USDRUB_TOM time = 44925
CI 0 12:18:33.787 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 69 Name CNYRUB_TOD time = 44820
ES 0 12:18:33.833 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 70 Name CNYRUB_TOM time = 45086
CF 0 12:18:50.336 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 71 Name ABRD time = 16503669
KL 0 12:19:06.836 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 72 Name AESL time = 16499892
FF 0 12:19:06.881 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 73 Name AFKS time = 44842
CH 0 12:19:06.926 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 74 Name AFLT time = 44963
DP 0 12:19:23.429 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 75 Name AKRN time = 16502943
CG 0 12:19:39.929 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 76 Name ALBK time = 16499755
RL 0 12:19:56.433 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 77 Name ALNU time = 16503651
EG 0 12:19:56.478 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 78 Name ALRS time = 44989
OK 0 12:20:12.978 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 79 Name AMEZ time = 16500788
QS 0 12:20:13.034 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 80 Name APTK time = 55954
GF 0 12:20:29.541 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 81 Name ARMD time = 16506946
HM 0 12:20:46.051 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 82 Name ARSA time = 16509620
DD 0 12:21:02.553 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 83 Name ASSB time = 16501809
GK 0 12:21:19.083 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 84 Name AVAN time = 16529765
HP 0 12:21:35.586 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 85 Name AVAZ time = 16502812
HK 0 12:21:52.085 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 86 Name AVAZP time = 16499796
NO 0 12:21:52.130 TestCopy (EURUSD,H1) Copy N 87 Name BANE time = 44973
Полный лог в низу.
В Тестере во вкладке Параметры исчезли выделения столбцов, все слилось
В Тестере во вкладке Параметры исчезли выделения столбцов, все слилось
Нажмите клавишу «G»?
Не догадался, спасибо!
Не догадался, спасибо!
@ Ренат Фатхуллин
Символы Unicode могут использоваться в имени переменной. Возможно ли заставить их работать как переменная «Наблюдаемая» во время отладки?
Спасибо за внимание.
Спасибо за сообщение
В watchlist добавлена поддержка юникод симолов
Спасибо за сообщение
В watchlist добавлена поддержка юникод симолов
Тестер не исполняет лимитный ордер, выставленный по текущей цене - ждет следующего тика.
Если на следующем тике лимитный ордер не удовлетворяет цене, то лимитный ордер остается не исполненным.
Если же на следующем тике лимитный ордер удовлетворяет цене, то лимитный ордер исполняется с соответствующим проскальзыванием.
Правильное поведение - исполнение лимитного ордера (выставленного по текущей цене) в момент выставления.
Билд 1947. В режиме визуализации в Тестере получаю такое:
Не знаю, может как-то поможет локализовать проблему: Тестер заработал после того, как откомпилировал с использованием MQL5 Cloud Protector.