Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 38
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Билд 1947
2. И попутно. Посмотрите эксперт:Sleep() после ExpertRemove() работает не так, как ожидается. Такое впечатление, что не в милли-, а в микро-секундах.
ExpertRemove() выставляет эксперту стоп-флаг.
При выставленном стоп-флаге Sleep не работает. Заходит, проверяет стоп-флаг и тут же выходит.
Билд 1947
1. Как выяснилось, проблема затрагивает и все другие окна (Вид/Символы, Справка и т.д).
Какая проблема и как затрагивает?
ExpertRemove() выставляет эксперту стоп-флаг.
При выставленном стоп-флаге Sleep не работает. Заходит, проверяет стоп-флаг и тут же выходит.
Какая проблема и как затрагивает?
Затрагивает, в смысле у всех (может и не всех, но наверное, у всех) окон есть ID.
Я наткнулся на это при переборе ID чартов. При незатейливом программировании эксперт пытается удалить несанкционированные окна.
Выглядит затрагивание прибл. так: трейдер работает себе с экспертом и тут ему захотелось посмотреть окно Справка. Он тычет мышкой в меню, окно открывается и тут же эксперт его закрывает :)
Насколько я знаю, этот момент (ID) не описан в документации. Как-то надо отличать чарты от всех остальных окон. Мне бы хватило одного дополнительного признака окна, например, пустого символа.
Если Вы хотя бы здесь скажете, какой именно признак использовать, я буду счастлив. Спасибо.
ArrayMaximum выдает неверное значениеДолжен выдавать в такой ситуации -1. WHOLE_ARRAY не равен нулю.
А компилятор не должен ли написать об ошибочном запросе в функцию? Так было бы удобнее - запрашиваем нулевой размер, и получаем в ответ от компилытора, что как бы не корректно сиё действо.
По какой причине в профилировании этого кода возникает столь медленный ArrayFree?
Затрагивает, в смысле у всех (может и не всех, но наверное, у всех) окон есть ID.
Я наткнулся на это при переборе ID чартов. При незатейливом программировании эксперт пытается удалить несанкционированные окна.
Выглядит затрагивание прибл. так: трейдер работает себе с экспертом и тут ему захотелось посмотреть окно Справка. Он тычет мышкой в меню, окно открывается и тут же эксперт его закрывает :)
Насколько я знаю, этот момент (ID) не описан в документации. Как-то надо отличать чарты от всех остальных окон. Мне бы хватило одного дополнительного признака окна, например, пустого символа.
Если Вы хотя бы здесь скажете, какой именно признак использовать, я буду счастлив. Спасибо.
Пример кода и шаги по воспроизведению можете показать?
Пример кода и шаги по воспроизведению можете показать?
К сожалению, код я уже переписал.
Восстановить попробую, но не обещаю. Завтра.