Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 30
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Тестер стратегий может работать только в соответствии с теоретическими правилами.
Если брокер не соблюдает правила, это ошибка Тестера стратегий?
тестер стратегий должен работать в соответствии с реалиями
тестер стратегий должен работать в соответствии с реалиями
Как ? Что вы предлагаете?
"между вашими теоретическими воззрениями и реальностью - пропасть" ;-)
Как ? Что вы предлагаете?
"между вашими теоретическими воззрениями и реальностью - пропасть" ;-)
выше написано что предлагается: убрать завышение оценок
что бы исключить тестерные граали
выше написано что предлагается: убрать завышение оценок
что бы исключить тестерные граали
Билд 1940.
В настройках терминала параметр "Макс баров в окне" установлено значение 5000.
Но с каждым новым баром количество баров в окне увеличивается (об этом свидетельствуют rates_total в индикаторе и функция Bars (Symbol (), Period ()) . Так и должно быть? До каких пор будет увеличиваться количество баров в окне с течением времени?
Билд 1940.
В настройках терминала параметр "Макс баров в окне" установлено значение 5000.
Но с каждым новым баром количество баров в окне увеличивается (об этом свидетельствуют rates_total в индикаторе и функция Bars (Symbol (), Period ()) . Так и должно быть? До каких пор будет увеличиваться количество баров в окне с течением времени?
Пока памяти хватит. 5000 - начальное количество, потом только увеличивается. Так было всегда.
В журнале: Tester genetic mode turned on, to use complete algorithm decrease amount of optimized parameters(Включен генетический режим тестера, чтобы использовать полный алгоритм уменьшения количества оптимизированных параметров).
Выбираю полный перебор параметров, что локально что в облаке запускает принудительно генетический алгоритм. Параметров 30 из 138, до какого количества работает "медленный"?(не нашел в справке), это навсегда?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.11.10 11:00Запуск этого скрипта на кастомном символе блокирует доступ к его баровой истории. Как следствие, чарты зависают, тестер пишет
Перезагрузка не помогает.
После чего ситуация похожа на ту, что после TesterStop
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.11.12 12:33Подтверждаю. Если в ГА нарвался на TesterStop, то кнопка Старт вместе со всем остальным становится серой. Без перезагрузки не обойтись в такой ситуации.
Пока памяти хватит. 5000 - начальное количество, потом только увеличивается. Так было всегда.
Для более экономичного расчета индикаторам может быть доступно больше баров, чем указано в параметре "Макс. баров в окне". С поступлением новых баров более старые бары не сразу удаляются из кэша данных. Это позволяет не пересчитывать индикатор полностью на каждом новом баре, а лишь досчитывать его значения для новых баров.
Ошибка в индикаторах связанная с _Digits и _Point при переключении между счетами. Имеются два счета. Один и тот же символ на первом счете имеет, к примеру, 3 знака после запятой, а на втором счете 2 знака. Если переключаемся с одного счета на другой, то в _Digits и _Point остаются старые значения. Если после этого переключить ТФ, то значения обновляются т.к. происходит переинициализация индикатора. Получение данных через SymbolInfoInteger(_Symbol,SYMBOL_DIGITS) и SymbolInfoDouble(_Symbol,SYMBOL_POINT) всегда правильное.
На МТ4, кстати, такая же ошибка.
тестовый код:
На первом счете на XAUUSD три знака после запятой:
переключаемся на второй счет. На нем на символе XAUUSD два знака после запятой, но _Digits и _Point продолжают показывать старые значения: