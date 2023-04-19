Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 33
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Three puzzles: Where is the cursor?
Can you find the cursor in these three images of the editor set as white on black?
FireFox, and Windows 10 slowly offers moere and more white font on a black background as it is definitely more relaxing for the eyes than the normal black on white.
So I changed the colors of 'my' MetaEditor to white on black - which works fine except one thing: I cannot change the settings of (), {}, and [] and as one can at the images above it is hard to detect where the cursor is.
So please Santa Clause of Kazan can you make the color settings of (), [], {} editable?
Три загадки: где курсор?
Вы можете найти курсор в этих трех изображениях редактора, заданных как белый на черном?
FireFox и Windows 10 медленно предлагают больше черно-белых цветов на белом фоне.
Поэтому я изменил цвета «моего» MetaEditor на белый на черном, который отлично работает, кроме одного: я не могу изменить настройки (), {} и [], а также изображения, находящиеся над ним, трудно обнаружить где курсор.
Так что, пожалуйста, Санта-Клаус Казань вы можете сделать настройки цвета (), [], {} редактируемые?
In MetaEditor.ini I am using these colores:
В MetaEditor.ini я использую эти цвета:
Индикатор.
Я не понимаю, где и как? В терминале? Или это означает вручную для каждого символа?
Вы забываете четко описать окружение. Это технический форум.
Про индикатор говорите или эксперта?
Виноват. Забываю.
Речь идёт об эксперте.
В последних билдах что-то случилось со скоростью компиляции. Никогда не приходилось столь долго ждать результата F7.
У меня выходит не меньше
Код не сложный. И рад бы использовать Debug-версию, пока не нужна скорость, а идут эксперименты
но по F5 она запускается принудительно. А мне не нужен сам Debug, нужно в Тестере без визуализации смотреть изменения, что внес в свой код.
И встает выбор
Как создавать Debug-версию без принудительного запуска? Пока использую костыльное решение через фейковый символ
В последних билдах что-то случилось со скоростью компиляции. Никогда не приходилось столь долго ждать результата F7.
У меня выходит не меньше
Код не сложный. И рад бы использовать Debug-версию, пока не нужна скорость, а идут эксперименты
но по F5 она запускается принудительно. А мне не нужен сам Debug, нужно в Тестере без визуализации смотреть изменения, что внес в свой код.
И встает выбор
Как создавать Debug-версию без принудительного запуска? Пока использую костыльное решение через фейковый символ
В последних билдах что-то случилось со скоростью компиляции. Никогда не приходилось столь долго ждать результата F7.
Поддерживаю
0 error(s), 1 warning(s), compile time: 6819 msec
Я почему-то думал, что теперь релизная компиляция - в облаке. Нет?
Надо бы попробовать скомпилировать без интернета.
UPD: нет, не зависит...
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Бета-версия платформы MetaTrader 4 build 1145
fxsaber, 2018.11.18 22:15
В MT5 такого предупреждения нет.
Значит ли это, что теперь можно приложения для маркета делать с WinAPI и они пройдут проверку?
Значит ли это, что теперь можно приложения для маркета делать с WinAPI и они пройдут проверку?
Это для ваших личных программ и удобства. Для маркета - нет.