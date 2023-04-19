Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 32
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Некоторые другие пожелания Санта-Клауса Казани:
Всё это можно сделать программно.
All dies kann programmgesteuert erfolgen.
Теперь не в миллисекундах, а в микросекундах.
Теперь не в миллисекундах, а в микросекундах.
В миллисекундах.
В индикаторах Sleep вообще не работает, а в экспертах все правильно ожидает 15 секунд:
@ Ренат Фатхуллин
Символы Unicode могут использоваться в имени переменной. Возможно ли заставить их работать как переменная «Наблюдаемая» во время отладки?
Спасибо за внимание.
@ Ренат Фатхуллин
Символы Unicode могут использоваться в имени переменной. Возможно ли заставить их работать как переменная «Наблюдаемая» во время отладки?
Спасибо за внимание.
Постараемся.
Это искуственное ограничение по всей видимости.
Постараемся.
Это искуственное ограничение по всей видимости.
В миллисекундах.
В индикаторах Sleep вообще не работает, а в экспертах все правильно ожидает 15 секунд:
А так?
Вы забываете четко описать окружение. Это технический форум.
Про индикатор говорите или эксперта?
Carl Schreiber:
Некоторые другие пожелания Санта-Клауса Казани:
Artyom Trishkin:
Всё это можно сделать программно.
All dies kann programmgesteuert erfolgen.
Хм - как?
OrderSend () использует MqlTradeRequest & request. Но вы не можете передать MqlTradeRequest символ (в противном случае я мог бы использовать, например, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE), либо цвет для представления на диаграмме - для него нет поля / переменной - и значок выхода, который соответствует значению для покупки или продажи по размеру и Точность позиционирования сопоставима, подсказка точна по цене, нет.
Hmm - wie??
OrderSend() verwendet MqlTradeRequest& request. Aber man kann MqlTradeRequest weder das Symbol (sonst könnte ich zB OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE nehmen) noch die Farbe für Darstellung auf dem Chart übergeben - es gibt kein Feld/Variable dafür - und ein Symbol für den Exit, das mit denen für Kauf oder Verkauf in Größe und Genauigkeit der Positionierung vergleichbar ist, die Spitze ist genau auf dem Preis, gibt es auch nicht.
Хм - как?
OrderSend () использует MqlTradeRequest & request. Но вы не можете передать MqlTradeRequest символ (в противном случае я мог бы использовать, например, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE), либо цвет для представления на диаграмме - для него нет поля / переменной - и значок выхода, который соответствует значению для покупки или продажи по размеру и Точность позиционирования сопоставима, подсказка точна по цене, нет.
Hmm - wie??
OrderSend() verwendet MqlTradeRequest& request. Aber man kann MqlTradeRequest weder das Symbol (sonst könnte ich zB OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE nehmen) noch die Farbe für Darstellung auf dem Chart übergeben - es gibt kein Feld/Variable dafür - und ein Symbol für den Exit, das mit denen für Kauf oder Verkauf in Größe und Genauigkeit der Positionierung vergleichbar ist, die Spitze ist genau auf dem Preis, gibt es auch nicht.
Индикатор.