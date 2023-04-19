Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 32

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Carl Schreiber:

Некоторые другие пожелания Санта-Клауса Казани:

  1. Я хотел бы иметь отдельный символ для выходов (например, маленькая стрелка, указывающая влево), потому что в случае многих записей и существует на одной и той же полосе, вряд ли можно определить, что это за вход или выход.
  2. Я бы предпочел, если бы можно было выбрать цвет символа выхода позиции либо в соответствии с покупкой или продажей, либо в соответствии с прибылью (например, зеленый) и потерей (например, красным).
  3. Поскольку символы по умолчанию для записи уже показывают покупку (вверх) или продажу (вниз), окраска в зависимости от направления не требуется в большинстве случаев думать.

Всё это можно сделать программно.

All dies kann programmgesteuert erfolgen.

  
   Print("+++++++++++++++++++++++  Meтка 203" ); 
   Sleep(15000);
   Print("+++++++++++++++++++++++  Meтка 204" );


Теперь не в миллисекундах, а в микросекундах.

 
User_mt5:

Теперь не в миллисекундах, а в микросекундах.

В миллисекундах.

В индикаторах Sleep вообще не работает, а в экспертах все правильно ожидает 15 секунд:

2018.11.16 16:06:33.657 test (EURUSD,H1)        +++++++++++++++++++++++  Meтка 203
2018.11.16 16:06:48.742 test (EURUSD,H1)        +++++++++++++++++++++++  Meтка 204
 

@ Ренат Фатхуллин

Символы Unicode могут использоваться в имени переменной. Возможно ли заставить их работать как переменная «Наблюдаемая» во время отладки?

Спасибо за внимание.

 
Alain Verleyen:

@ Ренат Фатхуллин

Символы Unicode могут использоваться в имени переменной. Возможно ли заставить их работать как переменная «Наблюдаемая» во время отладки?

Спасибо за внимание.

Постараемся.

Это искуственное ограничение по всей видимости.

 
Renat Fatkhullin :

Постараемся.

Это искуственное ограничение по всей видимости.

Спасибо вам заранее, а также ответить мне, я ценю это.
 
Renat Fatkhullin:

В миллисекундах.

В индикаторах Sleep вообще не работает, а в экспертах все правильно ожидает 15 секунд:

void OnInit() 
   {
   EventSetMillisecondTimer(500);                 
   }
void OnTimer()                                   
   { 
   ExpertRemove(); 
   Print("+++++++++++++++++++++++  Meтка 203" ); 
   Sleep(15000);
   Print("+++++++++++++++++++++++  Meтка 204" ); 
   }
А так?
 
User_mt5:
А так?

Вы забываете четко описать окружение. Это технический форум.

Про индикатор говорите или эксперта?

 

Carl Schreiber:

Некоторые другие пожелания Санта-Клауса Казани:

  1. Я хотел бы иметь отдельный символ для выходов (например, маленькая стрелка, указывающая влево), потому что в случае многих записей и существует на одной и той же полосе, вряд ли можно определить, что это за вход или выход.
  2. Я бы предпочел, если бы можно было выбрать цвет символа выхода позиции либо в соответствии с покупкой или продажей, либо в соответствии с прибылью (например, зеленый) и потерей (например, красным).
  3. Поскольку символы по умолчанию для записи уже показывают покупку (вверх) или продажу (вниз), окраска в зависимости от направления не требуется в большинстве случаев думать.

Artyom Trishkin:

Всё это можно сделать программно.

All dies kann programmgesteuert erfolgen.

Хм - как?

OrderSend () использует MqlTradeRequest & request. Но вы не можете передать MqlTradeRequest символ (в противном случае я мог бы использовать, например, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE), либо цвет для представления на диаграмме - для него нет поля / переменной - и значок выхода, который соответствует значению для покупки или продажи по размеру и Точность позиционирования сопоставима, подсказка точна по цене, нет.

Hmm - wie??

OrderSend() verwendet MqlTradeRequest&  request. Aber man kann MqlTradeRequest weder das Symbol (sonst könnte ich zB OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE nehmen) noch die Farbe für Darstellung auf dem Chart übergeben - es gibt kein Feld/Variable dafür - und ein Symbol für den Exit, das mit denen für Kauf oder Verkauf in Größe und Genauigkeit der Positionierung vergleichbar ist, die Spitze ist genau auf dem Preis, gibt es auch nicht.

 
Carl Schreiber:

Хм - как?

OrderSend () использует MqlTradeRequest & request. Но вы не можете передать MqlTradeRequest символ (в противном случае я мог бы использовать, например, OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE), либо цвет для представления на диаграмме - для него нет поля / переменной - и значок выхода, который соответствует значению для покупки или продажи по размеру и Точность позиционирования сопоставима, подсказка точна по цене, нет.

Hmm - wie??

OrderSend() verwendet MqlTradeRequest&  request. Aber man kann MqlTradeRequest weder das Symbol (sonst könnte ich zB OBJ_ARROW_RIGHT_PRICE nehmen) noch die Farbe für Darstellung auf dem Chart übergeben - es gibt kein Feld/Variable dafür - und ein Symbol für den Exit, das mit denen für Kauf oder Verkauf in Größe und Genauigkeit der Positionierung vergleichbar ist, die Spitze ist genau auf dem Preis, gibt es auch nicht.

Индикатор.

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