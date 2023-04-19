Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 14

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Carl Schreiber:

Все еще! :(

Когда я закрываю Mt5 нормально, текущий «профиль» не сохраняется и автоматически реализуется при перезагрузке, т.е. диаграммы, загружаемые индикаторами и EAs, вместо этого все всегда пусто :(

Приведите больше технических деталей, пожалуйста.
 

MetaQuotes Software Corp. : 
Доступна новая бета-версия 1936.

Подскажите, где ее скачать?

 
lego359:

MetaQuotes Software Corp. : 
Доступна новая бета-версия 1936.

Подскажите, где ее скачать?

Обновится можно через меню Справка:


или подключившись в серверу MetaQuotes-Demo


 
Vladimir Karputov:

Обновится можно через меню Справка:


или подключившись в серверу MetaQuotes-Demo


В некоторых терминалах через меню не обновляется, только через подключение к MetaQuotes.
 
Vladimir Karputov:

Обновится можно через меню Справка:


или подключившись в серверу MetaQuotes-Demo


На эти кнопочки у меня нет никакой реакции. Билд 1935. Со вчерашней ночи, как увидел это сообщение, так и тыкаю туда. Реакции ноль. Подключен всегда к MetaQuotes-Demo.

Лишь перезагрузка терминала активировала закачку обновлений. Сразу, с первой же попытки. Думаю, что с кнопочками этими есть у некоторых где-то что-то не то...

 
Renat Fatkhullin :
Приведите больше технических деталей, пожалуйста.

Вот скриншот перед перезапуском:


вот перезапуск


вот моментальный снимок ссылки для защищенного режима


Где должен храниться профиль текущей сессии и под каким именем?
 
По прежнему слетают шаблоны с графиков при переключении между профилями и/или счетами. Причем слетают рандомно, не удается поймать причину. Проблема идет из билда в билд. Ужасно бесит и даже автосохранение шаблона не особо помогает, так как на чистый график надо закидывать сохраненный шаблон. А если графиков >20?
 
Carl Schreiber:

Вот скриншот перед перезапуском:


вот перезапуск


вот моментальный снимок ссылки для защищенного режима


Где должен храниться профиль текущей сессии и под каким именем?

Я думаю: когда Вы скачали инсталляционный пакет, Вы запустили инсталляцию из-под обычного пользователя (нужно было запустить инсталляцию из-под администратора).

Проверьте путь к каталогу данных (#1) и путь сохранения шаблонов графика (#2):


 
Vladimir Karputov:

нужно было запустить инсталляцию из-под администратора



Нет, всегда запустите инсталляцию программы для Windows только как из-под обычного пользователя. Папки «Пользователи» и «Документы» не предназначены для установки программ, установите либо в «Програм Файлс», либо в C:/другая папка, либо в другой раздел диска.

Если вы хотите «Портативный» установите в C:/другая папка или в другой раздел диска.

 

BuyLimit горит желтым, когда цена до него не дошла.

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