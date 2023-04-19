Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 14
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Все еще! :(
Когда я закрываю Mt5 нормально, текущий «профиль» не сохраняется и автоматически реализуется при перезагрузке, т.е. диаграммы, загружаемые индикаторами и EAs, вместо этого все всегда пусто :(
MetaQuotes Software Corp. :
Доступна новая бета-версия 1936.
Подскажите, где ее скачать?
MetaQuotes Software Corp. :
Доступна новая бета-версия 1936.
Подскажите, где ее скачать?
Обновится можно через меню Справка:
или подключившись в серверу MetaQuotes-Demo
Обновится можно через меню Справка:
или подключившись в серверу MetaQuotes-Demo
Обновится можно через меню Справка:
или подключившись в серверу MetaQuotes-Demo
На эти кнопочки у меня нет никакой реакции. Билд 1935. Со вчерашней ночи, как увидел это сообщение, так и тыкаю туда. Реакции ноль. Подключен всегда к MetaQuotes-Demo.
Лишь перезагрузка терминала активировала закачку обновлений. Сразу, с первой же попытки. Думаю, что с кнопочками этими есть у некоторых где-то что-то не то...
Приведите больше технических деталей, пожалуйста.
Вот скриншот перед перезапуском:
вот перезапуск
вот моментальный снимок ссылки для защищенного режима
Где должен храниться профиль текущей сессии и под каким именем?
Вот скриншот перед перезапуском:
вот перезапуск
вот моментальный снимок ссылки для защищенного режима
Где должен храниться профиль текущей сессии и под каким именем?
Я думаю: когда Вы скачали инсталляционный пакет, Вы запустили инсталляцию из-под обычного пользователя (нужно было запустить инсталляцию из-под администратора).
Проверьте путь к каталогу данных (#1) и путь сохранения шаблонов графика (#2):
нужно было запустить инсталляцию из-под администратора
Нет, всегда запустите инсталляцию программы для Windows только как из-под обычного пользователя. Папки «Пользователи» и «Документы» не предназначены для установки программ, установите либо в «Програм Файлс», либо в C:/другая папка, либо в другой раздел диска.
Если вы хотите «Портативный» установите в C:/другая папка или в другой раздел диска.
BuyLimit горит желтым, когда цена до него не дошла.