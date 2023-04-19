Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 12
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Обнаружил, что пауза зависит от код советника. Если пустышка, все проходит без паузы.
В каком месте лога одиночного прохода начинается выполнение кода? Похоже, логи с каким-то снапшотом формируются. Поясните, пожалуйста.
https://www.mql5.com/en/forum/286821
Обнаружил, что пауза зависит от код советника. Если пустышка, все проходит без паузы.
В каком месте лога одиночного прохода начинается выполнение кода? Похоже, логи с каким-то снапшотом формируются. Поясните, пожалуйста.
Смотрите логи агента, а не тестера.
В тестер логи от агента приходят толпой, а не по одной записи, поэтому в логах даже миллисекунды у нескольких подряд идущих записей одинаковые
Что за криворук писал обновы для МТ4 под Андроид?
Вы в курсе, что на телефонах с управлением жестами (без кнопок), теперь нельзя закрыть приложение двойным нажатием "назад"?
Возможно, проблема только на одной модели.. Xiaomi Redmi Note 5. Управление "назад" осуществляется свайпом от края экрана к центру. Сейчас этот жест только открывает-закрывает боковую шторку приложения.. бесконечно.
Смотрите логи агента, а не тестера.
В тестер логи от агента приходят толпой, а не по одной записи, поэтому в логах даже миллисекунды у нескольких подряд идущих записей одинаковые
Посмотрел, время в Тестере и в логах - две большие разницы. Спасибо!
Вы так же отрубаете одного Агента, чтобы избежать зависания компа?
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5
fxsaber, 2018.10.30 22:09
Впервые столкнулся с подобным же. Помогает отключение одного Агента. Раньше такого не наблюдал никогда. Что изменилось? У кого еще воспроизводится?
Привет,
Прошлой ночью я заметил, что MetaTester начал оптимизацию на всех ядрах (18:45 ниже в отрывке из журнала), который продолжался часами.
Когда я хотел посмотреть, что это принесло мне сегодня утром, я должен был понять, что 1 ноября 2:02 была отменена работа из-за
MetaTester обновлен (с 2:02 до 2:19), и мне было отказано в деньгах с 18:45 до 02:02 = 7: 17 часов на 12 ядрах!
Вот выдержка из журналов первого из моих 12 экземпляров (Port 2000) с конца 31 октября и начала 1 ноября.
Я рад предоставить все файлы журналов за два дня.
Было бы справедливо позволить тестеру завершить текущую работу и решить, а затем обновить!
(Может быть, это Майкл Майерс для Хэллоуина?)
Еще один небольшой вклад в онлайн-перевод здесь.
Я владею английским языком. К сожалению, я не могу ни русский, ни кириллический шрифт :(.
Теперь я вижу в окне редактирования в правом верхнем углу: « перевести на RU». Я имею в виду, это означает для людей, которые не говорят по-русски , поэтому они не могут понять « перевести на RU»!
(Это немного похоже на листовку школы для неграмотных, написанных на ней, говорит: «Научись читать с нами»)
Но ведь есть RU, а не русский или только ру!
Я бы предположил, что для всех языков должен быть «translate RU» - я думаю, что перевод так же распространен, как information.
Еще один небольшой вклад в онлайн-перевод здесь.
Я владею английским языком. К сожалению, я не могу ни русский, ни кириллический шрифт :(.
New Entry...
Just go to the German form an d try to mak a new post you'll see:
Do you understand "Übersetze in DE"?
New Entry...
is it English forum?