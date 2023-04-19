Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 12

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fxsaber:
Спасибо за доп. записи в логе в 1934, но это так и не помогло понять, откуда возникает пауза в 6 секунд.

Обнаружил, что пауза зависит от код советника. Если пустышка, все проходит без паузы.

В каком месте лога одиночного прохода начинается выполнение кода? Похоже, логи с каким-то снапшотом формируются. Поясните, пожалуйста.

 

https://www.mql5.com/en/forum/286821

how to detecting "xx bytes of leaked memory"
how to detecting "xx bytes of leaked memory"
  • 2018.10.30
  • www.mql5.com
Hey all, after writing lots of code, somehow the "xx bytes of leaked memory" error sneaked in...
 
fxsaber:

Обнаружил, что пауза зависит от код советника. Если пустышка, все проходит без паузы.

В каком месте лога одиночного прохода начинается выполнение кода? Похоже, логи с каким-то снапшотом формируются. Поясните, пожалуйста.

Смотрите логи агента, а не тестера.

В тестер логи от агента приходят толпой, а не по одной записи, поэтому в логах даже миллисекунды у нескольких подряд идущих записей одинаковые

 

Что за криворук писал обновы для МТ4 под Андроид?

Вы в курсе, что на телефонах с управлением жестами (без кнопок), теперь нельзя закрыть приложение двойным нажатием "назад"?

Возможно, проблема только на одной модели.. Xiaomi Redmi Note 5. Управление "назад" осуществляется свайпом от края экрана к центру. Сейчас этот жест только открывает-закрывает боковую шторку приложения.. бесконечно.

 
Slava:

Смотрите логи агента, а не тестера.

В тестер логи от агента приходят толпой, а не по одной записи, поэтому в логах даже миллисекунды у нескольких подряд идущих записей одинаковые

Посмотрел, время в Тестере и в логах - две большие разницы. Спасибо!


Вы так же отрубаете одного Агента, чтобы избежать зависания компа?

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Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5

fxsaber, 2018.10.30 22:09

Впервые столкнулся с подобным же. Помогает отключение одного Агента. Раньше такого не наблюдал никогда. Что изменилось? У кого еще воспроизводится?

 

Привет,

Прошлой ночью я заметил, что MetaTester начал оптимизацию на всех ядрах (18:45 ниже в отрывке из журнала), который продолжался часами.

Когда я хотел посмотреть, что это принесло мне сегодня утром, я должен был понять, что 1 ноября 2:02 была отменена работа из-за

MetaTester обновлен (с 2:02 до 2:19), и мне было отказано в деньгах с 18:45 до 02:02 = 7: 17 часов на 12 ядрах!

Вот выдержка из журналов первого из моих 12 экземпляров (Port 2000) с конца 31 октября и начала 1 ноября.

Я рад предоставить все файлы журналов за два дня.

Было бы справедливо позволить тестеру завершить текущую работу и решить, а затем обновить!

(Может быть, это Майкл Майерс для Хэллоуина?) 

 // Oct. 31: 
...
GP       0        18 : 41 : 07.083     Tester  free cached memory
OK       0        18 : 45 : 08.135     Network 3860 bytes of account info loaded
FL       0        18 : 45 : 08.135     Network 1482 bytes of tester parameters loaded
FH       0        18 : 45 : 08.135     Network 35516 bytes of input parameters loaded
JQ       0        18 : 45 : 08.135     Network 1438 bytes of symbols list loaded
GJ       0        18 : 45 : 08.136     Tester  job 6618578499017926673 received from Cloud Server
KQ       0        18 : 45 : 08.136     Tester  file added, 215605 bytes loaded
RE       0        18 : 45 : 08.136     Network 31920 bytes of optimized inputs info loaded
MN       0        18 : 45 : 08.137     Tester  successfully initialized
LK       0        18 : 45 : 08.137     Network 33729 Kb of total initialization data received
DP       0        18 : 45 : 08.138     Tester  Intel Core i7- 8700 T  @ 2.40 GHz, 32714 MB
HK       0        18 : 45 : 08.138     Tester  optimization pass 914 f5258bf86b354 ( 0 , 406 ) started
KR       0        18 : 45 : 08.152     Symbols USDJPY: symbol to be synchronized
LE       0        18 : 45 : 08.376     Symbols USDJPY: symbol synchronized, 3864 bytes of symbol info received
RI       0        18 : 45 : 09.096     History USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.141 
IR       0        18 : 45 : 09.096     History USDJPY: history synchronized from 2012.01 . 02 to 2018.10 . 25 
EK       0        18 : 45 : 09.278     History USDJPY,M15: history cache allocated for 170674 bars and contains 27375 bars from 2012.01 . 02 00 : 00 to 2013.10 . 31 23 : 45 
KM       0        18 : 45 : 09.280     History USDJPY,M15: history begins from 2012.01 . 02 00 : 00 
JE       0        18 : 56 : 33.251     Symbols EURJPY: symbol to be synchronized
HQ       0        18 : 56 : 33.277     Symbols EURJPY: symbol synchronized, 3864 bytes of symbol info received
QD       0        18 : 56 : 33.341     History EURJPY: load 27 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.063 
LH       0        18 : 56 : 33.342     History EURJPY: history synchronized from 2012.01 . 02 to 2018.10 . 25 
DL       0        19 : 06 : 31.496     Symbols EURUSD: symbol to be synchronized
II       0        19 : 06 : 31.524     Symbols EURUSD: symbol synchronized, 3864 bytes of symbol info received
OO       0        19 : 06 : 31.585     History EURUSD: load 27 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.062 
OS       0        19 : 06 : 31.585     History EURUSD: history synchronized from 2012.01 . 02 to 2018.10 . 25 

 // Nov 1: 
PP       0        02 : 02 : 31.918     Tester  tester agent shutdown started
EL       0        02 : 02 : 31.919     Tester  shutdown tester machine
KJ       0        02 : 02 : 31.933     Tester   try to cancel expert execution
EP       3        02 : 02 : 31.944     Tester  tester stopped outside
MH       0        02 : 02 : 31.954     Tester  expert execution canceled
JS       0        02 : 02 : 31.966     Tester  tester process stopped
LM       0        02 : 02 : 31.978     Tester  tester agent shutdown finished
FD       0        02 : 02 : 42.178     Network connected to 1 .agents.mql5.com
JR       0        02 : 02 : 42.228     Network authorized on 1 .agents.mql5.com for gooly
JF       0        02 : 03 : 10.731     Network connected to 1 .agents.mql5.com
HR       0        02 : 03 : 10.781     Network authorized on 1 .agents.mql5.com for gooly
IF       0        02 : 09 : 31.106     Tester  free cached memory
NO       0        02 : 18 : 23.044     Startup service shutdown initialized
NK       0        02 : 18 : 23.044     Exit    shutdown thread started
OP       0        02 : 18 : 23.106     Server  MetaTester 5 stopped
ES       0        02 : 19 : 00.886     Startup access rights to common directory successfully checked 
RL       0        02 : 19 : 00.888     Startup service start initialized
DM       0        02 : 19 : 00.888     Startup create startup thread
GI       0        02 : 19 : 00.888     Startup thread successfully created
KP       0        02 : 19 : 00.888     Startup MetaTester 5 x64 build 1935 ( 31 Oct 2018 )
HE       0        02 : 19 : 00.898     Server  MetaTester 5 started on 0.0 . 0.0 : 2000 
FP       0        02 : 19 : 00.903     Startup initialization finished
NF       0        02 : 19 : 00.934     Startup startup thread finished successfully
MQ       0        02 : 19 : 02.696     Network connected to 1 .agents.mql5.com
MH       0        02 : 19 : 11.370     Network connected to 2 .agents.mql5.com
QS       0        02 : 19 : 24.551     Network connected to 1 .agents.mql5.com
GK       0        02 : 19 : 32.322     Network connected to 2 .agents.mql5.com
FR       0        02 : 19 : 45.223     Network connected to 1 .agents.mql5.com
MM       0        02 : 19 : 52.993     Network connected to 2 .agents.mql5.com
GJ       0        02 : 20 : 05.765     Network MQL5 Cloud Network server 1 .agents.mql5.com selected after rescan (ping 107 ms)
LF       0        02 : 20 : 06.088     Network connected to 1 .agents.mql5.com
MN       0        02 : 20 : 06.517     Network authorized on 1 .agents.mql5.com for gooly
RK       0        02 : 29 : 29.102     Network 3860 bytes of account info loaded
GN       0        02 : 29 : 29.102     Network 1482 bytes of tester parameters loaded
PH       0        02 : 29 : 29.102     Network 4796 bytes of input parameters loaded
OP       0        02 : 29 : 29.102     Network 214 bytes of symbols list loaded
PD       0        02 : 29 : 29.103     Tester  job 6618688574734746003 received from Cloud Server
...
 

Еще один небольшой вклад в онлайн-перевод здесь.

Я владею английским языком. К сожалению, я не могу ни русский, ни кириллический шрифт :(.

Теперь я вижу в окне редактирования в правом верхнем углу: « перевести на RU». Я имею в виду, это означает для людей, которые не говорят по-русски , поэтому они не могут понять « перевести на RU»!

(Это немного похоже на листовку школы для неграмотных, написанных на ней, говорит: «Научись читать с нами»)

Но ведь есть RU, а не русский или только ру!

Я бы предположил, что для всех языков должен быть «translate RU» - я думаю, что перевод так же распространен, как information.

 
Carl Schreiber:

Еще один небольшой вклад в онлайн-перевод здесь.

Я владею английским языком. К сожалению, я не могу ни русский, ни кириллический шрифт :(.

Show us screenshot please. What you mean
 

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Do you understand "Übersetze in DE"?

 
Carl Schreiber:

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