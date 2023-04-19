Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 7
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Да, баг. У меня тоже появилось в 1930. Динамических объектов не создается, но память утекает...А в 1918 все норм еще было.
В 1931 еще не поправили. Когда планируется исправление?
Я скрываю все символы. Часы рынка показывают все символы после перезапуска
А ещё меньше информации можно было представить? Можно было показать просто рисунок рабочего стола и пусть все думают что и почему не работает...
And even less information could be provided? It was possible to show just a drawing of the desktop and let everyone think what and why does not work ...
Честно говоря, я не знаю, какую информацию вам нужно. Если я скрою все символы на рыночных часах, я закрою терминал, и я снова загружу его, и символы по умолчанию снова будут показаны, очевидно, что что-то не работает. Я объяснил, как его воспроизвести
Честно говоря, я не знаю, какую информацию вам нужно. Если я скрою все символы на рыночных часах, я закрою терминал, и я снова загружу его, и символы по умолчанию снова будут показаны, очевидно, что что-то не работает. Я объяснил, как его воспроизвести
Когда я цитировал ваше сообщение, там был только один нижний рисунок.
Я отправил 2 снимка в свой первый пост. На одном рынке часы с пустым. Покажите это снова. Текущий захват показывает проблемную область. Когда я загружаю терминал, не должен показывать символ
Я отправил 2 снимка в свой первый пост. На одном рынке часы с пустым. Покажите это снова. Текущий захват показывает проблемную область. Когда я загружаю терминал, не должен показывать символ
Перед тем как фотографировать экран - протрите оптику. Снимки расплывчатые.
Before photographing the screen - wipe optics. The pictures are vague.
Я объяснил, как воспроизводить его. Захваты не могут показать больше, потому что проблема в рыночных часах показывает символы после скрытия (время просмотра рынка в пустом списке выше)
1) Скрыть все символы
2) Закрыть терминал
3) Терминал нагрузки
Символы были скрыты, будут показаны снова
А что на счёт проблемы с StringSplit(), которая описана здесь? Есть какое-то решение?
Мне класс COpenCL из стандартной библиотеки начал оставлять по 24 "leaked strings". Там используется StringSplit() при инициализации. Есть вариант, как закостылить эту проблему, но я взял за правило не кромсать стандартную библиотеку.