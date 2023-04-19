Новая версия платформы MetaTrader 5 build 1930: Плавающие окна графиков и .Net библиотеки в MQL5 - страница 7

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Не замечал раньше, что в ME есть свой Журнал. Такие строки там
2018.10.28 21:13:32.008 Storage projects list request failed with error 1
2018.10.28 21:14:52.020 Editor  client terminal is not found
 
Andrey Barinov:

Да, баг. У меня тоже появилось в 1930. Динамических объектов не создается, но память утекает...

А в 1918 все норм еще было.

В 1931 еще не поправили. Когда планируется исправление?

 

Я скрываю все символы. Часы рынка показывают все символы после перезапуска


 
Juan Fernandez:

А ещё меньше информации можно было представить? Можно было показать просто рисунок рабочего стола и пусть все думают что и почему не работает...

 
Alexey Viktorov :

And even less information could be provided? It was possible to show just a drawing of the desktop and let everyone think what and why does not work ...

Честно говоря, я не знаю, какую информацию вам нужно. Если я скрою все символы на рыночных часах, я закрою терминал, и я снова загружу его, и символы по умолчанию снова будут показаны, очевидно, что что-то не работает. Я объяснил, как его воспроизвести

 
Juan Fernandez:

Честно говоря, я не знаю, какую информацию вам нужно. Если я скрою все символы на рыночных часах, я закрою терминал, и я снова загружу его, и символы по умолчанию снова будут показаны, очевидно, что что-то не работает. Я объяснил, как его воспроизвести

Когда я цитировал ваше сообщение, там был только один нижний рисунок.

 

Я отправил 2 снимка в свой первый пост. На одном рынке часы с пустым. Покажите это снова. Текущий захват показывает проблемную область. Когда я загружаю терминал, не должен показывать символ


 
Juan Fernandez:

Я отправил 2 снимка в свой первый пост. На одном рынке часы с пустым. Покажите это снова. Текущий захват показывает проблемную область. Когда я загружаю терминал, не должен показывать символ


Перед тем как фотографировать экран - протрите оптику. Снимки расплывчатые.

 
Vladimir Karputov :

Before photographing the screen - wipe optics. The pictures are vague.

Я объяснил, как воспроизводить его. Захваты не могут показать больше, потому что проблема в рыночных часах показывает символы после скрытия (время просмотра рынка в пустом списке выше)


1) Скрыть все символы

2) Закрыть терминал

3) Терминал нагрузки


Символы были скрыты, будут показаны снова

 

А что на счёт проблемы с StringSplit(), которая описана здесь? Есть какое-то решение?

Мне класс COpenCL из стандартной библиотеки начал оставлять по 24 "leaked strings". Там используется StringSplit() при инициализации. Есть вариант, как закостылить эту проблему, но я взял за правило не кромсать стандартную библиотеку.

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