Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 255
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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
20 лучших по качеству торговли:
Чарт пяти лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Здравствуйте! Есть не плохая ТС. 10-60%в месяц. Надо написать робота. Есть кто из Красноярска? Вся инфа только при личной встрече.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт пяти лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у Вас есть скальперы?
А чем скальперы отличаются от не-скальперов ?
Если речь идет о ТС, которые совершают огромное число мелких сделок - то есть, но они очень редко показывают хорошие результаты...
Спасибо. Можно ознакомиться с отчётами по торговле скальперов, чтоб поставить их на демо!
Вот текущий актуальный исполнимый модуль Лиги ТС со списком текущих магиков (696 шт).
Все работают в тестере без ограничений. Смотри, выбирай любые...
Чтобы поставить на демо или реал - нужен бесплатный регкод. Регкоды генерируются в неограниченных количествах за обещание открыть мониторинг или бесплатный сигнал.
С бесплатного сигнала - можно копировать себе сделки, сколько угодно на любые счета, в том числе на реал, я не возражаю.
Лучшие 20 по балансу:
Здоров! А 20 лучших по эквити есть?
Здоров! А 20 лучших по эквити есть?
Кто считать будет ?
Посчитать Эквити на истории - куда сложнее. Это для баланса - выбрал все сделки, да сложил результаты. А для Эквити - надо за время каждой сделки поглядеть, как изменялся данный инструмент, соответственно, сложность таких оценок слишком возрастает... А смысл в ней ? Среди ТС Лиги нет "пересиживателей". Любая сделка всегда имеет свой фиксированный СЛ, который никогда не увеличивается.
Есть возможность - вон, чуть выше последний модуль системы. В тестере - работает без ограничений. Указываешь магик, указываешь риск, регкод не заполняешь, в тестере он не нужен - и получаешь график и баланса, и Эквити...
Но для тех, кто горит желанием увидеть график именно по эквити - могу дать инвест-пароли счетов всех трех дивизионов лиги, где навалены сделки всех ТС, выбирайте интересные по магикам, составляйте графики Эквити.
Был тут такой, Даша Баскаков... Все ему было не так... и "не нужна Лига"... и "нет сигнала Лиги"... и "нет мониторинга"... А когда предлагаешь ему - бери, инвест пароли уже выкладывал, если надо - я и снова их выложу, организуй хоть сигнал, хоть мониторинг, хоть график Эквити - и он тут же сдувался... Когда кто-то делает - это мы завсегда готовы поглядеть... А когда самому... нафига оно надо...