Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 255

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

20 лучших по качеству торговли:

Чарт пяти лучших по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

 
1780249:
Здравствуйте! Есть не плохая ТС. 10-60%в месяц. Надо написать робота. Есть кто из Красноярска? Вся инфа только при личной встрече.

Я не из Красноярска. Но могу помочь с написанием советника
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт пяти лучших по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у Вас есть скальперы?
 
Dmitry Britan:
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста у Вас есть скальперы?

А чем скальперы отличаются от не-скальперов ?

Если речь идет о ТС, которые совершают огромное число мелких сделок - то есть, но они очень редко показывают хорошие результаты...

 
Спасибо. Можно ознакомиться с отчётами по торговле скальперов, чтоб поставить их на демо!
 
Dmitry Britan:
Спасибо. Можно ознакомиться с отчётами по торговле скальперов, чтоб поставить их на демо!

Вот текущий актуальный исполнимый модуль Лиги ТС со списком текущих магиков (696 шт).

Все работают в тестере без ограничений.  Смотри, выбирай любые...

Чтобы поставить на демо или реал - нужен бесплатный регкод. Регкоды генерируются в неограниченных количествах за обещание открыть мониторинг или бесплатный сигнал.

С бесплатного сигнала - можно копировать себе сделки, сколько угодно на любые счета, в том числе на реал, я не возражаю.

Файлы:
_EALeague.zip  5800 kb
 
Спасибо!
 
Georgiy Merts:

Лучшие 20 по балансу:

Здоров! А 20 лучших по эквити есть?

 
podotr:

Здоров! А 20 лучших по эквити есть?

Кто считать будет ?

Посчитать Эквити на истории - куда сложнее. Это для баланса - выбрал все сделки, да сложил результаты. А для Эквити - надо за время каждой сделки поглядеть, как изменялся данный инструмент, соответственно, сложность таких оценок слишком возрастает... А смысл в ней ?  Среди ТС Лиги нет "пересиживателей". Любая сделка всегда имеет свой фиксированный СЛ, который никогда не увеличивается.

Есть возможность - вон, чуть выше последний модуль системы. В тестере - работает без ограничений. Указываешь магик, указываешь риск, регкод не заполняешь, в тестере он не нужен - и получаешь график и баланса, и Эквити...

Но для тех, кто горит желанием увидеть график именно по эквити - могу дать инвест-пароли счетов всех трех дивизионов лиги, где навалены сделки всех ТС, выбирайте интересные по магикам, составляйте графики Эквити.

Был тут такой, Даша Баскаков... Все ему было не так... и "не нужна Лига"... и "нет сигнала Лиги"... и "нет мониторинга"... А когда предлагаешь ему - бери, инвест пароли уже выкладывал, если надо - я и снова их выложу, организуй хоть сигнал, хоть мониторинг, хоть график Эквити - и он тут же сдувался... Когда кто-то делает - это мы завсегда готовы поглядеть... А когда самому... нафига оно надо...

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