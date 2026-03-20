Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 254
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Я не понял, а чем это противоречит тому, о чем я говорю ?
Все верно.
Именно то, что рынок меняется - и приводит к выводу о том, что нужно ВСЕГДА иметь ПОЛНЫЙ набор систем, основанных на всевозможных, противоположных принципах.
Запустив сразу все системы в работу - я постоянно имею выбор из работающих систем.
Все верно, система, которая показывала долгое время хорошие результаты - в любой момент может перестать их показывать. Но, исходя из того, что плохих систем гораздо больше, чем хороших, лучше взять систему, которая показала прибыль, и расчитывать на то, что она еще какое-то время будет ее показывать. Чем взять систему, не показывающую прибыль, и расчитывать на то, что она сейчас ее начнет показывать.
Рассуждения ребёнка. Полный перебор на 24 символах 700 тс. Серьёзно? В курсе , что тс должно быть на порядок больше для полного перебора. На каком таймфрейме ещё он полный, на всех;)? Дилетант
Сам ты дилетант. Сперва слушай, что тебе говорят, а потом умничай.
Не "полный перебор", а "полный набор" из имеющихся техник.
Так как, будешь мониторинг делать, или нет ?
Да ладно, разве это важно...
Наличие диплома очень мало что говорит об знаниях и умении человека. Утверждаю, как репетитор.
Сам ты дилетант. Сперва слушай, что тебе говорят, а потом умничай.
Не "полный перебор", а "полный набор" из имеющихся техник.
Так как, будешь мониторинг делать, или нет ?
Не перекладывай с больной головы на здоровую свои гореидеи
Вот-вот, и я об этом говорю, не нужен тебе мониторинг, зачем же мне его делать?
Заниматься надо тем, что кому-то нужно. Вот мне графики нужны - я их и выкладываю. Нужен был бы кому-то мониторинг - можно было бы сделать. А так... Зачем делать то, что вообще никому не нужно, ни мне, ни тебе, ни ещё кому-нибудь?
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Всё дело в том, что тут некоторые знающие люди, понимают бессмысленность вашей затеи. Но многие молчат.
Такой подход никуда вас не приведет. Это очевидно.
Рынок всё время меняется. Здесь не действует 2-й закон диалектики «Закон перехода количественных изменений в качественные»
Те торговые стратегии, которые сегодня показывают хорошие результаты, завтра покажут плохие результаты. А после завтра будет наоборот.
И жонглируя с ними, вы никогда не сможете определить какой из них надо выбрать и когда их применить.
Уже давно тянется очевидная тенденция - рыночная торговля стабильно и неизменно теряет смысл. Он постоянно выхолащивается бестолковыми взглядами торгующих спекулянтов. Изначально, люди оценивали меняющуюся стоимость продуктов в локальных и глобальных условиях, но спустя десятилетия, продукты начали пропадать из поля зрения трейдеров и в головах остались цифры. Сейчас, все нескончаемо решают математические головоломки, которые себе придумывают. И за ними уже не стоит стоимость объектов, только абстрактная ценовая шкала. Нет оценки мировых событий - зато, есть бредовые граальные идеи, описывающиеся потоком каких то формул. В головах цифровое безумие, поражающее бессмысленностью, что заставляет их искать что то, одим им ведомое. Поэтому, современный рынок предсказать нельзя, -у него больше нет привязки к смыслу. Алготрейдинг только ускоряет процесс ухода от реальности в математическую шизофрению.
Но, Джорж молодец! Продолжай исследовать и искать.
Уже давно тянется очевидная тенденция - рыночная торговля стабильно и неизменно теряет смысл. Он постоянно выхолащивается бестолковыми взглядами торгующих спекулянтов. Изначально, люди оценивали меняющуюся стоимость продуктов в локальных и глобальных условиях, но спустя десятилетия, продукты начали пропадать из поля зрения трейдеров и в головах остались цифры. Сейчас, все нескончаемо решают математические головоломки, которые себе придумывают. И за ними уже не стоит стоимость объектов, только абстрактная ценовая шкала. Нет оценки мировых событий - зато, есть бредовые граальные идеи, описывающиеся потоком каких то формул. В головах цифровое безумие, поражающее бессмысленностью, что заставляет их искать что то, одим им ведомое. Поэтому, современный рынок предсказать нельзя, -у него больше нет привязки к смыслу. Алготрейдинг только ускоряет процесс ухода от реальности в математическую шизофрению.
Но, Джорж молодец! Продолжай исследовать и искать.
Поэтому, современный рынок предсказать нельзя, -у него больше нет привязки к смыслу. Алготрейдинг только ускоряет процесс ухода от реальности в математическую шизофрению.
Да нет, тут, на мой взгляд, другая фишка.
Рынок, на мой взгляд, подобен лодке, на дне которой плещется вода. Не намокнуть можно только если сесть на один из бортов. Но, если много народу сядет на один борт - лодка накренится, и сухими окажутся лишь те, кто будет на другом борте. Вот и получается, что пассажиры пытаются обмануть друг друга прыгая между бортами, и меньше всего намокает тот, кто делает это лучше других.
Вся "математическая шизофрения" - это как раз последствия попыток "просчитать других". Не вижу тут ничего необычного.
Лига ТС - это как раз одна из таких попыток. Суть ее - чтобы видеть, какие принципы на каких символах работают. С тем, чтобы вовремя успевать уходить с систем, которые перестали работать, и вовремя начинать работать на тех системах, которые в данный момент выгодны.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых пяти ТС с количеством сделок не менее 50: