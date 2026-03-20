Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 246
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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
20 лучших по качеству торговли:
Чарт пяти лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
20 лучших по качеству торговли:
Чарт пяти лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Прогресс налицо, не надоело?
О каком "прогрессе" речь ?
Ты еще погляди на скользящую среднюю, и спроси тоже самое.
Тебе самому не надоело ?
О каком "прогрессе" речь ?
Ты еще погляди на скользящую среднюю, и спроси тоже самое.
Тебе самому не надоело ?
А если на графике не флет бокового юза, индикатор будет давать точки входа хоть чем то лучше чем любой стандартный для статизучений стопов к коротким позициям в прошлом?.
Это про что ? Индикатор - просто показывает некоторые особенности хода цены.
Или это про всю Лигу ТС ? Ее тоже можно считать индикатором... Который показывает, на каком инструменте какие системы лучше работают.
Георгий, подскажите пожалуйста скрипт чтобы готовил и писал статистику по ТС в разрезе разных магиков.
У меня самописный скрипт, предназначенный только для формирования подобных графиков и таблиц.
Если нужна какая-то статистика - могу дать инвест-пароль к любому дивизиону Лиги ТС - выбирай сделки по нужным магикам, смотри, как работает.
У меня самописный скрипт, предназначенный только для формирования подобных графиков и таблиц.
Если нужна какая-то статистика - могу дать инвест-пароль к любому дивизиону Лиги ТС - выбирай сделки по нужным магикам, смотри, как работает.
Если не жаль исходник, поделитесь для ускорения моей ноши). Я для своего зоопарка ТС по вашему примеру его хочу прикрутить. Просто графика пока не мой конёк, с шаблоном было бы быстрее написать то что надо.
думаю можно же его как советник сделать и чтоб каждую неделю на емайл отчет присылал.
Если не жаль исходник, поделитесь для ускорения моей ноши). Я для своего зоопарка ТС по вашему примеру его хочу прикрутить. Просто графика пока не мой конёк, с шаблоном было бы быстрее написать то что надо.
думаю можно же его как советник сделать и чтоб каждую неделю на емайл отчет присылал.
И как же ты его (давай на ты) собираешься "прикрутить" ?
Мне кажется, что это ты не подумав предложил...
И как же ты его (давай на ты) собираешься "прикрутить" ?
Мне кажется, что это ты не подумав предложил...
Ах-ха, ну да, я то думал самодостаточный скриптик простой ) зато заценил мощь фреймворка )
Тогда подскажите что он делает - просто цифры какие надо пишет в csv, а там уже график экселевскими средствами вбит в шаблон, или он ещё и графики как-то создаёт сам?
Хочу понять как лучше графики чтоб автоматом создавались.