Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 246

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

20 лучших по качеству торговли:

Чарт пяти лучших по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

[Удален]  
Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

20 лучших по качеству торговли:

Чарт пяти лучших по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

Прогресс налицо, не надоело?
 
Vladimir Baskakov:
Прогресс налицо, не надоело?

О каком "прогрессе" речь ?

Ты еще погляди на скользящую среднюю, и спроси тоже самое. 

Тебе самому не надоело ?

 
Georgiy Merts:

О каком "прогрессе" речь ?

Ты еще погляди на скользящую среднюю, и спроси тоже самое. 

Тебе самому не надоело ?

А если на графике не флет бокового юза,  индикатор будет давать точки входа хоть чем то лучше чем любой стандартный для статизучений стопов к коротким позициям в прошлом?.
 
Георгий, подскажите пожалуйста скрипт чтобы готовил и писал статистику по ТС в разрезе разных магиков. 
 
Zlaya_budka:
А если на графике не флет бокового юза,  индикатор будет давать точки входа хоть чем то лучше чем любой стандартный для статизучений стопов к коротким позициям в прошлом?.

Это про что ? Индикатор - просто показывает некоторые особенности хода цены.

Или это про всю Лигу ТС ? Ее тоже можно считать индикатором... Который показывает, на каком инструменте какие системы лучше работают.

 
Aleksey Mavrin:
Георгий, подскажите пожалуйста скрипт чтобы готовил и писал статистику по ТС в разрезе разных магиков. 

У меня самописный скрипт, предназначенный только для формирования подобных графиков и таблиц.

Если нужна какая-то статистика - могу дать инвест-пароль к любому дивизиону Лиги ТС - выбирай сделки по нужным магикам, смотри, как работает.

 
Georgiy Merts:

У меня самописный скрипт, предназначенный только для формирования подобных графиков и таблиц.

Если нужна какая-то статистика - могу дать инвест-пароль к любому дивизиону Лиги ТС - выбирай сделки по нужным магикам, смотри, как работает.

Если не жаль исходник, поделитесь для ускорения моей ноши). Я для своего зоопарка ТС по вашему примеру его хочу прикрутить. Просто графика пока не мой конёк, с шаблоном было бы быстрее написать то что надо.

думаю можно же его как советник сделать и чтоб каждую неделю на емайл отчет присылал.

 
Aleksey Mavrin:

Если не жаль исходник, поделитесь для ускорения моей ноши). Я для своего зоопарка ТС по вашему примеру его хочу прикрутить. Просто графика пока не мой конёк, с шаблоном было бы быстрее написать то что надо.

думаю можно же его как советник сделать и чтоб каждую неделю на емайл отчет присылал.

И как же ты его (давай на ты) собираешься "прикрутить" ?

Мне кажется, что это ты не подумав предложил...

Файлы:
GetHistoryReport.mq4  13 kb
 
Georgiy Merts:

И как же ты его (давай на ты) собираешься "прикрутить" ?

Мне кажется, что это ты не подумав предложил...

Ах-ха, ну да, я то думал самодостаточный скриптик простой ) зато заценил мощь фреймворка )

Тогда подскажите что он делает - просто цифры какие надо пишет в csv, а там уже график экселевскими средствами вбит в шаблон, или он ещё и графики как-то создаёт сам?

Хочу понять как лучше графики чтоб автоматом создавались.

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