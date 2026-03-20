Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 33
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А где, собственно, сам Жорж?
Эх... Затянула Жоржа игра - Лига чемпионов, премьер-лига, миллиард валютных пар и ТС... И т.д. до бесконечности...
А ведь люди дело говорили - нельзя ставить противоположные по смыслу ТС одновременно в работу.
Еще раз - т.к. все валютные пары, по своей глубинной сути одинаковы, то надо выбрать ОДНУ стратегию - трендовую или контртрендовую.
Оптимизации должен подвергаться только один параметр - временное окно наблюдения (объем выборки). Усе.
В добрый путь.
Да, советник ничего не заметит.
Плиз - киньте ссыль на библиотеку виртуализации торгов. Тож надо отсмотреть виртуальную работу - торговлю робота...
Плиз - киньте ссыль на библиотеку виртуализации торгов. Тож надо отсмотреть виртуальную работу - торговлю робота...
https://www.mql5.com/ru/code/22577
https://www.mql5.com/ru/code/22577
О! Сенк-с. Я, кстати, её уже видал. Просто забыл... :-)
Буду смотреть...
А где, собственно, сам Жорж?
Жорж пал в неравной борьбе с Энергосетями, которые перекрыли кислород всем его компьютерам разом...
Отчет по Лиге ТС выложу чуть позже.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 ТС по балансу:
Чарт 5 лучших по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших 5 по качеству торговли:
Итак, ТС 744050 - вход по тренду пересечения цены и ЕМА с обратным трейлингом на NZDCHF не сделав ни одной сделки оказалась на первом месте.
ТС 542521 - перевороты внутри канала на CADJPY за это время сделала 8 сделок, немного уменьшила качество торговли, но этого хватило, чтобы спуститься на третье место.
ТС 740142 - входы по отложкам на ребрах зигзага с обратным трейлингом на евродолларе - совершила одну сделку, и удерживает второе место.
ТС 642150 поднялась с пятого на четвертое место, сделав одну сделку.
ТС 740650 оказалась на пятом месте.
Лично меня огорчает то, что большая часть ТС в пятерке лидеров - это системы обратного трейлинга. На коротких дистанциях такие системы показывают, как правило, хорошие результаты. Однако, их поведение весьма напоминает мартингейл. И на первом же неугаданном противотренде - они получают большой убыток. Слива нет, у меня на всех системах есть СЛ, но все же убыток очень чувствительный.
А ведь люди дело говорили - нельзя ставить противоположные по смыслу ТС одновременно в работу.
Еще раз - т.к. все валютные пары, по своей глубинной сути одинаковы, то надо выбрать ОДНУ стратегию - трендовую или контртрендовую.
Оптимизации должен подвергаться только один параметр - временное окно наблюдения (объем выборки). Усе.
Почему "не надо" ? Как раз надо - это позволяет видеть, на каких принципах лучше работает данная пара.
В настоящее время - я полностью закончил добавление в Лигу ТС всех 24х28 = 672 ТС. При этом - они разделены на три счета - High, Medium и Low, в зависимости от качества торговли.
Почему "не надо" ? Как раз надо - это позволяет видеть, на каких принципах лучше работает данная пара.
В настоящее время - я полностью закончил добавление в Лигу ТС всех 24х28 = 672 ТС. При этом - они разделены на три счета - High, Medium и Low, в зависимости от качества торговли.
А когда примерно что-нибудь родиться , к НГоду получится?
Не понял.
Я не раз говорил - цель Лиги ТС - это создание "пула ТС", набора систем, которые уже оттестированы, работают на демо, и некоторое время показывают хорошие результаты. Для того, чтобы не надо было искать "с нуля". И Лига эту функцию УЖЕ выполняет.
Что еще необходимо "родить" ? (Особенно, учитывая, что кто-то тут хвастался коэффициентом Шарпа 4)
Давать экспертов Лиги ТС в аренду я пока не готов. Уже не раз говорил - у меня не решен вопрос с отбором ТС по критерию устойчивости.
Когда этот критерий я для себя выработаю - ну, тогда, скорее всего, выложу в Маркете лучшие ТС Лиги. Когда это будет - сказать не могу, над критерием "красоты" я бился почти два года. Сейчас это вопрос решенный. Над критерием устойчивости уже работаю скоро год, пока хвастаться нечем.
Так что, если кому-то нужно "что-нибудь родить" - то все уже рождено. Берите CADJPY, простейшую переворотную SAR-систему (уверен, в Кодобазе есть бесплатные эксперты), оптимизируйте, и получите приблизительно тоже самое, что имею я.
Не понял.
Я не раз говорил - цель Лиги ТС - это создание "пула ТС", набора систем, которые уже оттестированы, работают на демо, и некоторое время показывают хорошие результаты. Для того, чтобы не надо было искать "с нуля". И Лига эту функцию УЖЕ выполняет.
Что еще необходимо "родить" ? (Особенно, учитывая, что кто-то тут хвастался коэффициентом Шарпа 4)
Давать экспертов Лиги ТС в аренду я пока не готов. Уже не раз говорил - у меня не решен вопрос с отбором ТС по критерию устойчивости.
Когда этот критерий я для себя выработаю - ну, тогда, скорее всего, выложу в Маркете лучшие ТС Лиги. Когда это будет - сказать не могу, над критерием "красоты" я бился почти два года. Сейчас это вопрос решенный. Над критерием устойчивости уже работаю скоро год, пока хвастаться нечем.
Так что, если кому-то нужно "что-нибудь родить" - то все уже рождено. Берите CADJPY, простейшую переворотную SAR-систему (уверен, в Кодобазе есть бесплатные эксперты), оптимизируйте, и получите приблизительно тоже самое, что имею я.