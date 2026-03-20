Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 33

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А где, собственно, сам Жорж?

Эх... Затянула Жоржа игра - Лига чемпионов, премьер-лига, миллиард валютных пар и ТС... И т.д. до бесконечности...

А ведь люди дело говорили - нельзя ставить противоположные по смыслу ТС одновременно в работу.

Еще раз - т.к. все валютные пары, по своей глубинной сути одинаковы, то надо выбрать ОДНУ стратегию - трендовую или контртрендовую.

Оптимизации должен подвергаться только один параметр - временное окно наблюдения (объем выборки). Усе.

В добрый путь.

 
fxsaber:

Да, советник ничего не заметит.

Плиз - киньте ссыль на библиотеку виртуализации торгов. Тож надо отсмотреть виртуальную работу - торговлю робота...

 
Roman Shiredchenko:

Плиз - киньте ссыль на библиотеку виртуализации торгов. Тож надо отсмотреть виртуальную работу - торговлю робота...

https://www.mql5.com/ru/code/22577

Virtual
Virtual
  • www.mql5.com
Данная кроссплатформенная библиотека позволяет работать с  виртуальным торговым окружением одним из самых простых способов. Сценарии использования виртуального торгового окружения. Это значит, что Вы можете в реальном времени наблюдать, что было бы, если бы советник торговал на свежайших ценах в Тестере. Это всегда полезно, т.к. позволяет...
 
fxsaber:

https://www.mql5.com/ru/code/22577

О! Сенк-с. Я, кстати, её уже видал. Просто забыл... :-)

Буду смотреть... 

 
Alexander_K2:

А где, собственно, сам Жорж?

Жорж  пал в неравной борьбе с Энергосетями, которые перекрыли кислород всем его компьютерам разом...

Отчет по Лиге ТС выложу чуть позже.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 ТС по балансу:

Чарт 5 лучших по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших 5 по качеству торговли:

Итак, ТС 744050 - вход по тренду пересечения цены и ЕМА с обратным трейлингом на NZDCHF не сделав ни одной сделки оказалась на первом месте.

ТС 542521 - перевороты внутри канала на CADJPY за это время сделала 8 сделок, немного уменьшила качество торговли, но этого хватило, чтобы спуститься на третье место.

ТС 740142 - входы по отложкам на ребрах зигзага с обратным трейлингом на евродолларе - совершила одну сделку, и удерживает второе место.

ТС 642150 поднялась с пятого на четвертое место, сделав одну сделку.

ТС 740650 оказалась на пятом месте.

Лично меня огорчает то, что большая часть ТС в пятерке лидеров - это системы обратного трейлинга. На коротких дистанциях такие системы показывают, как правило, хорошие результаты. Однако, их поведение весьма напоминает мартингейл. И на первом же неугаданном противотренде - они получают большой убыток. Слива нет, у меня на всех системах есть СЛ, но все же убыток очень чувствительный.

 
Alexander_K2:
 

А ведь люди дело говорили - нельзя ставить противоположные по смыслу ТС одновременно в работу.

Еще раз - т.к. все валютные пары, по своей глубинной сути одинаковы, то надо выбрать ОДНУ стратегию - трендовую или контртрендовую.

Оптимизации должен подвергаться только один параметр - временное окно наблюдения (объем выборки). Усе.

Почему "не надо" ? Как раз надо - это позволяет видеть, на каких принципах лучше работает данная пара.

В настоящее время - я полностью закончил добавление в Лигу ТС всех 24х28 = 672 ТС. При этом - они разделены на три счета - High, Medium и Low, в зависимости от качества торговли.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Почему "не надо" ? Как раз надо - это позволяет видеть, на каких принципах лучше работает данная пара.

В настоящее время - я полностью закончил добавление в Лигу ТС всех 24х28 = 672 ТС. При этом - они разделены на три счета - High, Medium и Low, в зависимости от качества торговли.

А когда примерно что-нибудь родится , к НГоду получится?
 
Vladimir Baskakov:
А когда примерно что-нибудь родиться , к НГоду получится?

Не понял.

Я не раз говорил - цель Лиги ТС - это создание "пула ТС", набора систем, которые уже оттестированы, работают на демо, и некоторое время показывают хорошие результаты. Для того, чтобы не надо было искать "с нуля". И Лига эту функцию УЖЕ выполняет. 

Что еще необходимо "родить" ? (Особенно, учитывая, что кто-то тут хвастался коэффициентом Шарпа 4)

Давать экспертов Лиги ТС в аренду я пока не готов. Уже не раз говорил - у меня не решен вопрос с отбором ТС по критерию устойчивости.

Когда этот критерий я для себя выработаю - ну, тогда, скорее всего, выложу в Маркете лучшие ТС Лиги. Когда это будет - сказать не могу, над критерием "красоты" я бился почти два года. Сейчас это вопрос решенный. Над критерием устойчивости уже работаю скоро год, пока хвастаться нечем.

Так что, если кому-то нужно "что-нибудь родить" - то все уже рождено. Берите CADJPY, простейшую переворотную SAR-систему (уверен, в Кодобазе есть бесплатные эксперты), оптимизируйте, и получите приблизительно тоже самое, что имею я.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Не понял.

Я не раз говорил - цель Лиги ТС - это создание "пула ТС", набора систем, которые уже оттестированы, работают на демо, и некоторое время показывают хорошие результаты. Для того, чтобы не надо было искать "с нуля". И Лига эту функцию УЖЕ выполняет. 

Что еще необходимо "родить" ? (Особенно, учитывая, что кто-то тут хвастался коэффициентом Шарпа 4)

Давать экспертов Лиги ТС в аренду я пока не готов. Уже не раз говорил - у меня не решен вопрос с отбором ТС по критерию устойчивости.

Когда этот критерий я для себя выработаю - ну, тогда, скорее всего, выложу в Маркете лучшие ТС Лиги. Когда это будет - сказать не могу, над критерием "красоты" я бился почти два года. Сейчас это вопрос решенный. Над критерием устойчивости уже работаю скоро год, пока хвастаться нечем.

Так что, если кому-то нужно "что-нибудь родить" - то все уже рождено. Берите CADJPY, простейшую переворотную SAR-систему (уверен, в Кодобазе есть бесплатные эксперты), оптимизируйте, и получите приблизительно тоже самое, что имею я.

Не спасибо, как-нибудь сам . Я думал из 500 , естественным отбором, останется одна. А так это просто развлечение
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