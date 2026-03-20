Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 338

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые 20 ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу: 

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Добрый день форумчане у меня вопрос можно ли прогонять в тестере стратегий советник написанный на питоне?
 
Олег Юдин:
Добрый день форумчане у меня вопрос можно ли прогонять в тестере стратегий советник написанный на питоне?

А чего в этой ветке ? 

Сюда врядли будут заглядывать любители Питона... Я вот совершенно не в курсе... По-моему, нельзя, в метатрейдере советники должны писаться на МТ4-5, но кто его знает... Питон сейчас модное направление... 

[Удален]  
Georgiy Merts:

А чего в этой ветке ? 

Сюда врядли будут заглядывать любители Питона... 

Расскажи ему про Лигу, хоть кто-то забрел в твою ветку. Праздник
 
Vladimir Baskakov:
Расскажи ему про Лигу, хоть кто-то забрел в твою ветку. Праздник

Да чего про нее рассказывать - в первом сообщении ветки все рассказано... 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да чего про нее рассказывать - в первом сообщении ветки все рассказано... 

Повтори, ты это любишь
 
Олег Юдин:
Добрый день форумчане у меня вопрос можно ли прогонять в тестере стратегий советник написанный на питоне?

https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5

Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python
Документация по MQL5: Интеграция / MetaTrader для Python
  • www.mql5.com
MetaTrader для Python - Интеграция - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших ТС по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


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