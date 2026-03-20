Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 338
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Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Добрый день форумчане у меня вопрос можно ли прогонять в тестере стратегий советник написанный на питоне?
А чего в этой ветке ?
Сюда врядли будут заглядывать любители Питона... Я вот совершенно не в курсе... По-моему, нельзя, в метатрейдере советники должны писаться на МТ4-5, но кто его знает... Питон сейчас модное направление...
А чего в этой ветке ?
Сюда врядли будут заглядывать любители Питона...
Расскажи ему про Лигу, хоть кто-то забрел в твою ветку. Праздник
Да чего про нее рассказывать - в первом сообщении ветки все рассказано...
Да чего про нее рассказывать - в первом сообщении ветки все рассказано...
Добрый день форумчане у меня вопрос можно ли прогонять в тестере стратегий советник написанный на питоне?
https://www.mql5.com/ru/docs/integration/python_metatrader5
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