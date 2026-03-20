Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 168
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Странно. У этой ТС m_uiMaxDirectTPC = 0, что означает, что ни замков, ни пирамидинга не разрешено.
Непонятно.
Если руки дойдут - попытаюсь разобраться. Похоже, это ошибка в программе.
Фрагмент Истории сделок демо:
Дык я понимаю, что здесь реальными считают только счета на миллионы долларов. Но для меня - это значительно больше моего месячного дохода. Так что для меня это очень и очень даже реальный счет.
Баффет торгует на деньги, которые заработал за 70 лет. А ты на деньги, которые заработал за месяц. Это говорит о том, что ты сам думаешь о своей системе и чего она стоит. :D
Баффет торгует на деньги, которые заработал за 70 лет. А ты на деньги, которые заработал за месяц. Это говорит о том, что ты сам думаешь о своей системе и чего она стоит. :D
Не за месяц. А так, лет за пять. И это ты на Баффета смотришь, мне он малоинтересен, я живу совсем иначе.
Ты не забывай о необходимых расходах на поддержание жизни.
А насчёт "чего она стоит" - так ведь все верно, я не раз говорил, 1% в месяц за сигнал платить вполне разумно. В моем случае это составляет $5, и, на мой взгляд, очень даже правильно. Именно столько моя система и стоит, пока я не выработал четкую методику отбора ТС.
Не за месяц. А так, лет за пять. И это ты на Баффета смотришь, мне он малоинтересен, я живу совсем иначе.
Ты не забывай о необходимых расходах на поддержание жизни.
А насчёт "чего она стоит" - так ведь все верно, я не раз говорил, 1% в месяц за сигнал платить вполне разумно. В моем случае это составляет $5, и, на мой взгляд, очень даже правильно. Именно столько моя система и стоит, пока я не выработал четкую методику отбора ТС.
У тебя доход $500 за 5 лет? :D Може ты путаешь теплое с мягким?
Твоя с позволения сказать "система" даже бесплатно никому не интересна, а ты в целых 5 $ её оцениваешь? xD
У тебя доход $500 за 5 лет? :D Може ты путаешь теплое с мягким?
Твоя с позволения сказать "система" даже бесплатно никому не интересна, а ты в целых 5 $ её оцениваешь? xD
После обязательных платежей - да. Тебя это так удивляет ? Ты, дружище, просто спятил от количества получаемого бабла. А люди живут по-разному.
Насчёт же системы - смешно. Судя по количеству разговоров в этой, одной из самых популярных веток - она интересна очень многим. А "оцениваешь" - могу лишь повторить, за подписку не имеет смысла платить больше, чем 1% реального эквити в месяц, что для моего счета составляет $5. Что тебе не ясно?
После обязательных платежей - да. Тебя это так удивляет ? Ты, дружище, просто спятил от количества получаемого бабла. А люди живут по-разному.
Насчёт же системы - смешно. Судя по количеству разговоров в этой, одной из самых популярных веток - она интересна очень многим. А "оцениваешь" - могу лишь повторить, за подписку не имеет смысла платить больше, чем 1% реального эквити в месяц, что для моего счета составляет $5. Что тебе не ясно?
Бухгалтер из тебя, видать, не намного лучше, чем алготрейдер. xD
Тема добычи золота из свинца, или вклад в пирамиду ммм тоже были когда-то очень популярны и обсуждаемы. Но это же не характеризовало их, как эффективные))
А почему 1 % ? Я почему-то уверен, что за сигнал надо платить 2 % . Как же понять, кто из нас прав? :D
А почему 1 % ? Я почему-то уверен, что за сигнал надо платить 2 % . Как же понять, кто из нас прав? :D
Ты, ясное дело. Плати, сколько считаешь нужным, можно подумать, мое мнение тебе важно...
После обязательных платежей - да. Тебя это так удивляет ? Ты, дружище, просто спятил от количества получаемого бабла. А люди живут по-разному.
Насчёт же системы - смешно. Судя по количеству разговоров в этой, одной из самых популярных веток - она интересна очень многим. А "оцениваешь" - могу лишь повторить, за подписку не имеет смысла платить больше, чем 1% реального эквити в месяц, что для моего счета составляет $5. Что тебе не ясно?
Да и кто тут обсуждает эту тему? Три человека, которые больше напоминают троих пациентов психиатрической лечебницы, у которых стены и потолок исписаны хаотичными цифрами и знаками. И которые смотрят на них в хороводе прыгают и улыбаются. xDD
Ты, ясное дело. Плати, сколько считаешь нужным, можно подумать, мое мнение тебе важно...
Так с моим мнение, я думаю, согласится большинство. Чего не скажешь о твоём. :D
Так с моим мнение, я думаю, согласится большинство. Чего не скажешь о твоём. :D
И что это меняет ? Я ж тебе сказал -твое мнение правильное. Что тебе ещё интересно?