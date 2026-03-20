Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 337
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Опять какие-то ничего не делающие босяки по-выскакивали.
Здрасте. Это как у тебя каша.
А у меня - все предельно четко. На каждой паре - все 24 эксперта, и на каждом настройки берутся самые лучшие на истории. Какой смысл использовать эксперта, который сливает даже на истории ?
Ты не забыл цель Лиги, которую я регулярно напоминаю - иметь набор разных экспертов, оптимизированных на истории, и имеющих хорошую демо-историю ?
Если на всех парах использовать один и тот же набор настроек - то в лучшем случае этот эксперт будет иметь оптимизацию на одном инструменте. На остальных - будет сливать. Получается, что вместо 28 экспертов, оптимизированных на истории, я получаю 1 эксперта оптимизированного на истории. Ты считаешь, это лучше ?
Цель лиги одна - морочить всем голову
Где "морочить"? Морочить голову - значит намеренно вводить в заблуждение. В чем же я "всех ввожу в заблуждение"?
Где "морочить"? Морочить голову - значит намеренно вводить в заблуждение. В чем же я "всех ввожу в заблуждение"?
Ты с маниакальным упорством поддерживаешь абсурдную идею.
Поддерживаю. Поскольку считаю ее вполне себе здравой и перспективной. А морочу-то голову кому и где ?
Все ЕА из кодобазы тоже можно взять. И это правильный путь. Но, у меня нет для этого ресурсов.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие по качеству торговли:
Чарт лучших по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших по балансу:
Лучшие ТС по качеству торговли:
Чарт лучших ТС по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: