Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 337

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Опять какие-то ничего не делающие босяки по-выскакивали. 
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Vitaly Muzichenko:
Опять какие-то ничего не делающие босяки по-выскакивали. 
В одном предложении сразу два голословных утверждения. Откуда уверенность , что ничего не делающие, а также уверен , что босяки?
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Georgiy Merts:

Здрасте. Это как у тебя каша. 

А у меня - все предельно четко. На каждой паре - все 24 эксперта, и на каждом настройки берутся самые лучшие на истории. Какой смысл использовать эксперта, который сливает даже на истории ? 

Ты не забыл цель Лиги, которую я регулярно напоминаю - иметь набор разных экспертов, оптимизированных на истории, и имеющих хорошую демо-историю ?

Если на всех парах использовать один и тот же набор настроек - то в лучшем случае этот эксперт будет иметь оптимизацию на одном инструменте. На остальных - будет сливать. Получается, что вместо 28 экспертов, оптимизированных на истории, я получаю 1 эксперта оптимизированного на истории. Ты считаешь, это лучше ? 

Цель лиги одна - морочить всем голову
 
Vladimir Baskakov:
Цель лиги одна - морочить всем голову

Где  "морочить"? Морочить голову - значит намеренно вводить в заблуждение. В чем же я "всех ввожу в заблуждение"?

[Удален]  
Georgiy Merts:

Где  "морочить"? Морочить голову - значит намеренно вводить в заблуждение. В чем же я "всех ввожу в заблуждение"?

Ты с маниакальным упорством поддерживаешь абсурдную идею.
В чем изюминка? Ну давай возьмём все ЕА из кодобазы. И каждый на определенном участке покажет прибыль. Каждый. И что?
 
Vladimir Baskakov:
Ты с маниакальным упорством поддерживаешь абсурдную идею.
В чем изюминка? Ну давай возьмём все ЕА из кодобазы. И каждый на определенном участке покажет прибыль. Каждый. И что?

Поддерживаю. Поскольку считаю ее вполне себе здравой и перспективной. А морочу-то голову кому и где ? 

Все ЕА из кодобазы тоже можно взять. И это правильный путь.  Но, у меня нет для этого ресурсов. 

 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:



 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


 
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие ТС по качеству торговли:

Чарт лучших ТС по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

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