Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 249
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Разница в любом случае будет. Скажем, на демо-счете этой сделки с СЛом - нет. А на ПАММе - есть. Это если сделка одна - она, как правило, одинакова на всех счетах. А когда сделок много - обязательно какие-то будут различаться...
Разница в любом случае будет. Скажем, на демо-счете этой сделки с СЛом - нет. А на ПАММе - есть. Это если сделка одна - она, как правило, одинакова на всех счетах. А когда сделок много - обязательно какие-то будут различаться...
интересно - в чем причины отличия?
В разности котировок, во внутренних фильтрах котирования брокера? типа на том счете СЛ бая по биду сработал, а у другого не было и цены такой бида...
интересно - в чем причины отличия?
В разности котировок, во внутренних фильтрах котирования брокера? типа на том счете СЛ бая по биду сработал, а у другого не было и цены такой бида...
Только разница в котировках. Я уже не раз видел, как один пятизначный пункт на евродолларе - приводит к достаточно большой разнице. На одном счету открылась сделка, на другом - нет. А к следующему бару (некоторые ТС на четырехчасовках работают) - ситуация изменилась, и в результате на одном счету открыта сделка, а на другом - нет. Если максимальное число сделок одна, или это переворотная система - запросто эти два счета могут войти "в противофазу".
Однако, если ТС устойчива - то эта разница довольно быстро со временем "нивелируется". А вот если устойчивости нет - то разница только увеличивается, ну а потом - на обоих счетах возникают "контрольные выстрелы".
Сейчас я уже это не проверяю, но два года назад, когда я только начинал запускать ТС из Лиги, я на это обращал внимание.
Поскольку лидер "приказал долго жить", пора обновить исполнимый модуль.
Последняя версия Лиги ТС для МТ4, МТ5 и список всех ТС в Лиге (открывается в Экселе)
Поскольку лидер "приказал долго жить", пора обновить исполнимый модуль.
Может пора прикрыть лавочку, полностью недееспособную?
Можно пальцем показать, в каком месте она "недееспособная" ???
Ты предложи прикрыть скользящие средние, "как полностью недееспособные"... В чем твоя "дееспособность"-то, Даша ?
Можно пальцем показать, в каком месте она "недееспособная" ???
Ты предложи прикрыть скользящие средние, "как полностью недееспособные"... В чем твоя "дееспособность"-то, Даша ?
Сам сказал, что лучшая тс почила в бозе
Ты про что говоришь ? Про лучшую ТС - так я ее переоптимизировал. Все, она свое отработала, и, как тебе и хотелось - убрал из Лиги, поставил новую.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти ТС по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Выявилась ошибка работы с символами с суффиксами.
Исправленный исполнимый модуль: