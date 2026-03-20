Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 249

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Georgiy Merts:

Разница в любом случае будет. Скажем, на демо-счете этой сделки с СЛом - нет. А на ПАММе - есть.  Это если сделка одна - она, как правило, одинакова на всех счетах. А когда сделок много - обязательно какие-то будут различаться...

ЯСНО. Желательно :-), конечно, чтобы все соответствовало...
 
Georgiy Merts:

Разница в любом случае будет. Скажем, на демо-счете этой сделки с СЛом - нет. А на ПАММе - есть.  Это если сделка одна - она, как правило, одинакова на всех счетах. А когда сделок много - обязательно какие-то будут различаться...

интересно - в чем причины отличия?

В разности котировок, во внутренних фильтрах котирования брокера? типа на том счете СЛ бая по биду сработал, а у другого не было и цены такой бида...

 
Roman Shiredchenko:

интересно - в чем причины отличия?

В разности котировок, во внутренних фильтрах котирования брокера? типа на том счете СЛ бая по биду сработал, а у другого не было и цены такой бида...

Только разница в котировках. Я уже не раз видел, как один пятизначный пункт на евродолларе - приводит к достаточно большой разнице. На одном счету открылась сделка, на другом - нет. А  к следующему бару (некоторые ТС на четырехчасовках работают) - ситуация изменилась, и в результате на одном счету открыта сделка, а на другом - нет. Если максимальное число сделок одна, или это переворотная система - запросто эти два счета могут войти "в противофазу".

Однако, если ТС устойчива - то эта разница довольно быстро со временем "нивелируется". А вот если устойчивости нет - то разница только увеличивается, ну а потом - на обоих счетах возникают "контрольные выстрелы".

Сейчас я уже это не проверяю, но два года назад, когда я только начинал запускать ТС из Лиги, я на это обращал внимание.

 

Поскольку лидер "приказал долго жить", пора обновить исполнимый модуль.

Последняя версия Лиги ТС для МТ4, МТ5 и список всех ТС в Лиге (открывается в Экселе)

Файлы:
_EALeague.zip  5797 kb
[Удален]  
Georgiy Merts:

Поскольку лидер "приказал долго жить", пора обновить исполнимый модуль.


Может пора прикрыть лавочку, полностью недееспособную?
 
Vladimir Baskakov:
Может пора прикрыть лавочку, полностью недееспособную?

Можно пальцем показать, в каком месте она "недееспособная" ???

Ты предложи прикрыть скользящие средние, "как полностью недееспособные"...  В чем твоя "дееспособность"-то, Даша ?

[Удален]  
Georgiy Merts:

Можно пальцем показать, в каком месте она "недееспособная" ???

Ты предложи прикрыть скользящие средние, "как полностью недееспособные"...  В чем твоя "дееспособность"-то, Даша ?

Сам сказал, что лучшая тс почила в бозе
 
Vladimir Baskakov:
Сам сказал, что лучшая тс почила в бозе

Ты про что говоришь ? Про лучшую ТС - так я ее переоптимизировал.  Все, она свое отработала, и, как тебе и хотелось - убрал из Лиги, поставил новую.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти ТС по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 

Выявилась ошибка работы с символами с суффиксами.

Исправленный исполнимый модуль:

Файлы:
EALeague.zip  5823 kb
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