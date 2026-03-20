Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 261
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У меня все стратегии - просты, как три копейки. Я уже показывал экспертов из Кодобазы, которые работают точно по тем же принципам.
Основная идея Лиги - это видеть, какие принципы на каком символе работают, а какие нет.
Как я убедился, нет ТС, прибыльных всегда. И залог постоянной прибыли только в том, чтобы постоянно переключаться между системами. Для этого переключения - всегда нужно иметь набор оттестированных систем. Лига ТС - это как раз такой набор.
У меня нет вопроса "как написать прибыльную ТС" - у меня их куча. Мой главный вопрос - как из имеющихся прибыльных ТС выбрать те, которые еще некоторое время будут прибыльны.
Кстати, сколько % в месяц сейчас зарабатываете? Если не секрет. И на сколько советников диверсификацию думаете сделать?
А я верю, что можно построить такой ряд предположений, который будет всегда исполняться, только в разной степени, зависимо от характера рынка, степень мы будем находить оптимизацией. Конечно это очень смелое предположение, возможно оно и есть, но степени настолько различны, что не дадут заработать. Но я его ищу.
Не знаю... Мне это за восемь лет пока не удалось.
Кстати, сколько % в месяц сейчас зарабатываете? Если не секрет. И на сколько советников диверсификацию думаете сделать?
Да уже не раз говорил - я пока ни разу не слил, и не разу не вывел... Постоянно "болтаюсь около нуля...
Да уже не раз говорил - я пока ни разу не слил, и не разу не вывел... Постоянно "болтаюсь около нуля...
это значит, что в лиге ТС-ки практически одинаковые
проще распилить историю на несколько одинаковых по продолжительности временных отрезков и прогнать тест на каждом
все нюансы выявятся махом
это значит, что в лиге ТС-ки практически одинаковые
проще распилить историю на несколько одинаковых по продолжительности временных отрезков и прогнать тест на каждом
все нюансы выявятся махом
это значит, что в лиге ТС-ки практически одинаковые
проще распилить историю на несколько одинаковых по продолжительности временных отрезков и прогнать тест на каждом
все нюансы выявятся махом
В смысле ?
Ты не путай Лигу и мой рабочий счет.
На рабочем счету действуют одномоментно две-три ТС, которые я периодически меняю.
В Лиге ТС - постоянно работает чуть меньше 700ТС всегда. И в полный рост действует правило 20-80, только 20% ТС показывают какие-то результаты. Все остальное - полный шлак. Это было, и так и остается.
Тест не нужен - у меня есть реальная демо-история для любой из 700 ТС, каждая из которых до установки на демо была протестирована и оптимизирована на 2хлетнем интервале. Бери любой временной отрезок, и сравнивай. Это всякие халявщики, которые никогда не пользовались тестером, думают, что 700 систем запросто тестируются. Уверен, они даже 70 систем не смогут тестировать, хотя знают про существование тестера. У меня же число систем вдесятеро больше, все они имеют двухлетний тестовый период, и для всех имеется демо-история.
Проблема как раз в отборе таких ТС, которые бы еще некоторое время проработали прибыльно. Фактически, у меня идет не трейдинг валютными парами, а "трейдинг системами". Моя задача не открывать-закрывать сделки по каким-то парам, а ставить-снимать какие-то системы.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:
19 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяри наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
В смысле ?
Ты не путай Лигу и мой рабочий счет.
На рабочем счету действуют одномоментно две-три ТС, которые я периодически меняю.
В Лиге ТС - постоянно работает чуть меньше 700ТС всегда. И в полный рост действует правило 20-80, только 20% ТС показывают какие-то результаты. Все остальное - полный шлак. Это было, и так и остается.
Тест не нужен - у меня есть реальная демо-история для любой из 700 ТС, каждая из которых до установки на демо была протестирована и оптимизирована на 2хлетнем интервале. Бери любой временной отрезок, и сравнивай. Это всякие халявщики, которые никогда не пользовались тестером, думают, что 700 систем запросто тестируются. Уверен, они даже 70 систем не смогут тестировать, хотя знают про существование тестера. У меня же число систем вдесятеро больше, все они имеют двухлетний тестовый период, и для всех имеется демо-история.
Проблема как раз в отборе таких ТС, которые бы еще некоторое время проработали прибыльно. Фактически, у меня идет не трейдинг валютными парами, а "трейдинг системами". Моя задача не открывать-закрывать сделки по каким-то парам, а ставить-снимать какие-то системы.
если 80 полный шлак, то как в лиге может быть 700?
я так понимаю что там только 140
---
а насчет тестирования, скажу так
что тестирование даже одной системы занимает в сотни раз больше времени чем написание кода
В смысле ?
Ты не путай Лигу и мой рабочий счет.
На рабочем счету действуют одномоментно две-три ТС, которые я периодически меняю.
В Лиге ТС - постоянно работает чуть меньше 700ТС всегда. И в полный рост действует правило 20-80, только 20% ТС показывают какие-то результаты. Все остальное - полный шлак. Это было, и так и остается.
Тест не нужен - у меня есть реальная демо-история для любой из 700 ТС, каждая из которых до установки на демо была протестирована и оптимизирована на 2хлетнем интервале. Бери любой временной отрезок, и сравнивай. Это всякие халявщики, которые никогда не пользовались тестером, думают, что 700 систем запросто тестируются. Уверен, они даже 70 систем не смогут тестировать, хотя знают про существование тестера. У меня же число систем вдесятеро больше, все они имеют двухлетний тестовый период, и для всех имеется демо-история.
Проблема как раз в отборе таких ТС, которые бы еще некоторое время проработали прибыльно. Фактически, у меня идет не трейдинг валютными парами, а "трейдинг системами". Моя задача не открывать-закрывать сделки по каким-то парам, а ставить-снимать какие-то системы.
А почему за два года оптимизацию делали?
если 80 полный шлак, то как в лиге может быть 700?
я так понимаю что там только 140
---
а насчет тестирования, скажу так
что тестирование даже одной системы занимает в сотни раз больше времени чем написание кода
Имеем 2 направления, 3 метода входа, 4 метода сопровождения. Итого 24 системы на символ. Лига ТС "знакома" с 29 символами. Итого - имеем 696 ТС.
Все системы непрерывно работают. У каждой системы имеются "предельные" параметры, превышение которых означает, что система вышла из строя и нуждается в переоптимизации. Таких систем обычно от трех до десяти ежедневно. Таким образом, все 696 систем - всегда имеют оптимизированные 2 года на истории с замерами всех данных, плюс некоторое время работы на демо (пока не превышены "предельные" параметры). Задача трейдера - выбирать системы, которые имеют хорошие показатели, и еще некоторое время будут их иметь.
Отчет по лучшим системам - еженедельно выкладываются в этой ветке. 140 (20% от всех) - это системы, которые показывают хотя бы какие-то признаки прибыли.
Написание кода давно закончено, там очень простые системы - я приводил примеры бесплатных экспертов из Кодобазы, работающих по тем же правилам.