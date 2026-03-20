Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 247
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Ах-ха, ну да, я то думал самодостаточный скриптик простой ) зато заценил мощь фреймворка )
Тогда подскажите что он делает - просто цифры какие надо пишет в csv, а там уже график экселевскими средствами вбит в шаблон, или он ещё и графики как-то создаёт сам?
Хочу понять как лучше графики чтоб автоматом создавались.
О. Вот это - вопрос по делу. Скрипт использует практически всю мою библиотеку - более двухсот файлов, плюс полторы тысячи файлов с описаниями классов Лиги ТС
Но, суть работы несложна.
Смотри сам, по названиям в скрипте.
Первый объект - это класс, умеющий читать историю, и выдавать необходимую по запросам.
Второй объект - это класс, который по предоставленной истории, и по переданным настройкам формирует репорт в третий объект, в матрицу строк. Он также имеет информацию обо всех ТС Лиги, именно он "тянет" за собой большую часть файлов - почти полторы тысячи.
Третий объект - эта самая матрица строк, которые разделены разделителями (по умолчанию точками с запятой). Умеет экспортировать себя в виде CSV в файл.
Последний объект - логфайл, наследник CTextFile, со всякими сервисными функциями.
В скрипте мы по установкам формируем настроечную структуру для РепортКреатора, а далее с его помощью создаем репорт, который и экспортируется в CSV файл.
Графики строятся Экселем, стандартными возможностями.
О. Вот это - вопрос по делу. Скрипт использует практически всю мою библиотеку - более двухсот файлов, плюс полторы тысячи файлов с описаниями классов Лиги ТС
Но, суть работы несложна.
Смотри сам, по названиям в скрипте.
Первый объект - это класс, умеющий читать историю, и выдавать необходимую по запросам.
Второй объект - это класс, который по предоставленной истории, и по переданным настройкам формирует репорт в третий объект, в матрицу строк. Он также имеет информацию обо всех ТС Лиги, именно он "тянет" за собой большую часть файлов - почти полторы тысячи.
Третий объект - эта самая матрица строк, которые разделены разделителями (по умолчанию точками с запятой). Умеет экспортировать себя в виде CSV в файл.
Последний объект - логфайл, наследник CTextFile, со всякими сервисными функциями.
В скрипте мы по установкам формируем настроечную структуру для РепортКреатора, а далее с его помощью создаем репорт, который и экспортируется в CSV файл.
Графики строятся Экселем, стандартными возможностями.
Ок, спасибо, понял. Мне как раз лень графики строить каждый раз в экселе. Буду смотреть в сторону Канваса, чтобы писать сразу png рядом с csv.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Лучшие 20 ТС по качеству торговли:
Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:
Наиболее старый 20 ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт наиболее старых пяти ТС с количеством сделок не менее 50:
Узнал, что, оказывается, уже есть возможность использовать криптовалютные пары.
Конечно, спред просто дикий, но тесты показывают, что небольшой шанс вроде как имеется.
С начала февраля добавил 24ТС для биткоина. По двум из них есть результат (остальные - еще не закрыли ни одной сделки):
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Топ-20 лучших по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Ну что ж... Вчера ТС-лидер 640150 выбила на ПАММе СЛ, что для нее недопустимо, и будет направлена на переоптимизацию. Она хорошо отработала, но время ее прошло.
выбила на ПАММе СЛ,
Можно ссылку на ПАММ? Или в ЛС чтобы за рекламу не забанили.
Можно ссылку на ПАММ? Или в ЛС чтобы за рекламу не забанили.
Зачем ? Пока там серьезный просад...Называется Start_2016, в Альпарях.
Зачем ? Пока там серьезный просад...Называется Start_2016, в Альпарях.