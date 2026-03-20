Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 247

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Aleksey Mavrin:

Ах-ха, ну да, я то думал самодостаточный скриптик простой ) зато заценил мощь фреймворка )

Тогда подскажите что он делает - просто цифры какие надо пишет в csv, а там уже график экселевскими средствами вбит в шаблон, или он ещё и графики как-то создаёт сам?

Хочу понять как лучше графики чтоб автоматом создавались.

О. Вот это - вопрос по делу. Скрипт использует практически всю мою библиотеку - более двухсот файлов, плюс полторы тысячи файлов с описаниями классов Лиги ТС

Но, суть работы несложна.

Смотри сам, по названиям в скрипте.

CTradeHistory                 thHistory;
CBindersHistoryReportCreator  hrcReportCreator(bIFullInfo);
CCSVMatrix                    cmReport;
CLogFile                      lfLog(LM_OVERWRITE,TM_NONE,false,false,false);

Первый объект - это класс, умеющий читать историю, и выдавать необходимую по запросам.

Второй объект - это класс, который по предоставленной истории, и по переданным настройкам формирует репорт в третий объект, в матрицу строк. Он также имеет информацию обо всех ТС Лиги, именно он "тянет" за собой большую часть файлов - почти полторы тысячи.

Третий объект - эта самая матрица строк, которые разделены разделителями (по умолчанию точками с запятой). Умеет экспортировать себя в виде CSV в файл.

Последний объект - логфайл, наследник CTextFile, со всякими сервисными функциями.

В скрипте мы по установкам формируем настроечную структуру для РепортКреатора, а далее с его помощью создаем репорт, который и экспортируется в CSV файл.

Графики строятся Экселем, стандартными возможностями.

 
Georgiy Merts:

О. Вот это - вопрос по делу. Скрипт использует практически всю мою библиотеку - более двухсот файлов, плюс полторы тысячи файлов с описаниями классов Лиги ТС

Но, суть работы несложна.

Смотри сам, по названиям в скрипте.

Первый объект - это класс, умеющий читать историю, и выдавать необходимую по запросам.

Второй объект - это класс, который по предоставленной истории, и по переданным настройкам формирует репорт в третий объект, в матрицу строк. Он также имеет информацию обо всех ТС Лиги, именно он "тянет" за собой большую часть файлов - почти полторы тысячи.

Третий объект - эта самая матрица строк, которые разделены разделителями (по умолчанию точками с запятой). Умеет экспортировать себя в виде CSV в файл.

Последний объект - логфайл, наследник CTextFile, со всякими сервисными функциями.

В скрипте мы по установкам формируем настроечную структуру для РепортКреатора, а далее с его помощью создаем репорт, который и экспортируется в CSV файл.

Графики строятся Экселем, стандартными возможностями.

Ок, спасибо, понял. Мне как раз лень графики строить каждый раз в экселе. Буду смотреть в сторону Канваса, чтобы писать сразу png рядом с csv.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Лучшие 20 ТС по качеству торговли:

Чарт лучших пяти ТС по качеству торговли:

Наиболее старый 20 ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых пяти ТС с количеством сделок не менее 50:

 

Узнал, что, оказывается, уже есть возможность использовать криптовалютные пары.

Конечно, спред просто дикий, но тесты показывают, что небольшой шанс вроде как имеется.

С начала февраля добавил 24ТС для биткоина.  По двум из них есть результат (остальные - еще не закрыли ни одной сделки):

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Топ-20 лучших по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Ну что ж... Вчера ТС-лидер 640150 выбила на ПАММе СЛ, что для нее недопустимо, и будет направлена на переоптимизацию. Она хорошо отработала, но время ее прошло.
[Удален]  
Georgiy Merts:
Ну что ж... Вчера ТС-лидер 640150 выбила на ПАММе СЛ, что для нее недопустимо, и будет направлена на переоптимизацию. Она хорошо отработала, но время ее прошло.
Предлагаю четвертовать
 
Georgiy Merts:
 выбила на ПАММе СЛ, 

Можно ссылку на ПАММ? Или в ЛС чтобы за рекламу не забанили.

 
Grigori.S.B:

Можно ссылку на ПАММ? Или в ЛС чтобы за рекламу не забанили.

Зачем ? Пока там серьезный просад...

Называется Start_2016, в Альпарях.
 
Georgiy Merts:

Зачем ? Пока там серьезный просад...

Называется Start_2016, в Альпарях.
Открываю сигнал по ЛИГУ ТС, прошу сообщить, на какой платформе лучше МТ4 или МТ5, чтобы загрузить Ваш торговый модуль с кодами и торговать, под какую платформу он "заточен" лучше? и под какой вид счета торгового лучше - Market или Instant Execution?
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