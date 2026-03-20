Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 334

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Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших по балансу:

Лучшие по качеству торговли:

Чарт лучших по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:


[Удален]  
Жора, просьба, оставь немного денег на Форексе, не забирай все
 
Vladimir Baskakov:
Жора, просьба, оставь немного денег на Форексе, не забирай все

Не понял шутку юмора. 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Не понял шутку юмора. 

С юмором у тебя действительно не очень. Я к тому, что закругляться уже пора. Все это выглядит глупо
 
Vladimir Baskakov:
С юмором у тебя действительно не очень. Я к тому, что закругляться уже пора. Все это выглядит глупо

В каком месте и что выглядит "глупо" ??? На мой взгляд, все выглядит, как выглядит. 

Ты того гляди, договоришься до того, что у тебя МАшки будут "выглядеть глупо"... 

[Удален]  
Georgiy Merts:

В каком месте и что выглядит "глупо" ??? На мой взгляд, все выглядит, как выглядит. 

Ты того гляди, договоришься до того, что у тебя МАшки будут "выглядеть глупо"... 

Твоя система выглядит глупо
 
Vladimir Baskakov:
Твоя система выглядит глупо

Вот-вот. В чем "глупость" ??? 

Пока что твои разговоры выглядят как "МАшка выглядит глупо, потому, что я не вижу кучи бабла, которую с ее помощью _Я_ мог бы заработать".  Но, разве МАшка виновата в том, что ты не умеешь ею пользоваться ? У меня вот на МАшках работает треть систем. И среди них есть вполне себе работающие. 

А глупо... не глупо... Мне разницы нет... меня все устраивает.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Вот-вот. В чем "глупость" ??? 

Пока что твои разговоры выглядят как "МАшка выглядит глупо, потому, что я не вижу кучи бабла, которую с ее помощью _Я_ мог бы заработать".  Но, разве МАшка виновата в том, что ты не умеешь ею пользоваться ? У меня вот на МАшках работает треть систем. И среди них есть вполне себе работающие. 

А глупо... не глупо... Мне разницы нет... меня все устраивает.

К машкам у меня нет претензий, а к твоей системе есть.
 
Vladimir Baskakov:
К машкам у меня нет претензий, а к твоей системе есть.

Дык я и говорю, странно... Ведь у меня все системы самые простейшие... Если тебе они не нравятся - то должны не нравится и МАшки, и Прайс-Ченнел, и Зигзаг... 

[Удален]  
Georgiy Merts:

Дык я и говорю, странно... Ведь у меня все системы самые простейшие... Если тебе они не нравятся - то должны не нравится и МАшки, и Прайс-Ченнел, и Зигзаг... 

У тебя не системы, а каша.
Должны быть жёсткие условия, ТР, SL, TF, индикатор и сигнал им формируемый. Для каждого инструмента одинаково. Тогда ещё можно найти лучшее или худшее. А так фарш
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