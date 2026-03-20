Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 334
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Жора, просьба, оставь немного денег на Форексе, не забирай все
Не понял шутку юмора.
Не понял шутку юмора.
С юмором у тебя действительно не очень. Я к тому, что закругляться уже пора. Все это выглядит глупо
В каком месте и что выглядит "глупо" ??? На мой взгляд, все выглядит, как выглядит.
Ты того гляди, договоришься до того, что у тебя МАшки будут "выглядеть глупо"...
В каком месте и что выглядит "глупо" ??? На мой взгляд, все выглядит, как выглядит.
Ты того гляди, договоришься до того, что у тебя МАшки будут "выглядеть глупо"...
Твоя система выглядит глупо
Вот-вот. В чем "глупость" ???
Пока что твои разговоры выглядят как "МАшка выглядит глупо, потому, что я не вижу кучи бабла, которую с ее помощью _Я_ мог бы заработать". Но, разве МАшка виновата в том, что ты не умеешь ею пользоваться ? У меня вот на МАшках работает треть систем. И среди них есть вполне себе работающие.
А глупо... не глупо... Мне разницы нет... меня все устраивает.
Вот-вот. В чем "глупость" ???
Пока что твои разговоры выглядят как "МАшка выглядит глупо, потому, что я не вижу кучи бабла, которую с ее помощью _Я_ мог бы заработать". Но, разве МАшка виновата в том, что ты не умеешь ею пользоваться ? У меня вот на МАшках работает треть систем. И среди них есть вполне себе работающие.
А глупо... не глупо... Мне разницы нет... меня все устраивает.
К машкам у меня нет претензий, а к твоей системе есть.
Дык я и говорю, странно... Ведь у меня все системы самые простейшие... Если тебе они не нравятся - то должны не нравится и МАшки, и Прайс-Ченнел, и Зигзаг...
Дык я и говорю, странно... Ведь у меня все системы самые простейшие... Если тебе они не нравятся - то должны не нравится и МАшки, и Прайс-Ченнел, и Зигзаг...