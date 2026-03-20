Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 242

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Georgiy Merts:

Проблема не в нахождении модели, а в ее нестационарности.

Вполне реально найти модель, которая будет некоторое время верно описывать рынок. Однако, это не будет продолжаться долго. Модель теряет смысл.  В случае, когда у нас есть ВСЕ возможные модели - как только одна из них перестает работать - начинает работать противоположная. И если модели постоянно в деле - мы можем видеть это изменение. 

А Вам и не надо, что бы модель которую Вы нашли, работала всегда. Зачем все подгонять к совершенству и пытаться объять необъятное. Нашли и торгуйте, когда есть ситуация, подходящая под Вашу модель. А остальные пропускайте просто. И ждите дальше. Я так делаю.  1

 
MrBobr1:

А Вам и не надо, что бы модель которую Вы нашли, работала всегда. Зачем все подгонять к совершенству и пытаться объять необъятное. Нашли и торгуйте, когда есть ситуация, подходящая под Вашу модель. А остальные пропускайте просто. И ждите дальше. Я так делаю. 

И что это за график ?

Не говоря уж, что вопрос в том и состоит, чтобы "определить ситуацию под модель".

 
Georgiy Merts:

И что это за график ?

Не говоря уж, что вопрос в том и состоит, чтобы "определить ситуацию под модель".

Это я пытаюсь разгонять депозиты. Правда в этот раз слишком завысил риски на сделку. Я работал лотом 300-500%  от депозита. Понятно, что при таких рисках на сделку только открылся спред съел 10% от депозита,  движение против меня всего на 15 пунктов уменьшает средства еще на 50% , а 30 пунктов обнуляют счет. Но я проработал 4 месяца и совершил сотни сделок которые увеличили счет в 28 раз. Модель по которой построена система работает. А как определить, могу помочь, хотя каждый может найти, потратив некоторое  количество времени и сил. 

 
MrBobr1:

Это я пытаюсь разгонять депозиты. Правда в этот раз слишком завысил риски на сделку. Я работал лотом 300-500%  от депозита. Понятно, что при таких рисках на сделку только открылся спред съел 10% от депозита,  движение против меня всего на 15 пунктов уменьшает средства еще на 50% , а 30 пунктов обнуляют счет. Но я проработал 4 месяца и совершил сотни сделок которые увеличили счет в 28 раз. Модель по которой построена система работает. А как определить, могу помочь, хотя каждый может найти, потратив некоторое  количество времени и сил. 

Так это реал или хотя бы демо ?

Или это тестерный результат ?

 
Georgiy Merts:

Так это реал или хотя бы демо ?

Или это тестерный результат ?

фотошоп

 
Georgiy Merts:

Так это реал или хотя бы демо ?

Или это тестерный результат ?

Конечно реал. У меня есть все подтверждения. Вот подтверждение с моей первой попытке ;      , Посмотрите вход настолько точный, что за 4 месяца практически нет просадки по средствам. Пока не заигрался. Во второй попытке, где удалось увеличить счет в 28 раз такая же ситуация. Система работает отлично, психология подводит.  И речь идет о сотнях сделках.Вот отчет со второй попытке                                                                                                                   Gross Profit: 423.21 Gross Loss: 151.95 Total Net Profit: 271.26

Profit Factor: 2.79 Expected Payoff: 0.95

Absolute Drawdown: 1.34 Maximal Drawdown: 32.46 (24.79%) Relative Drawdown: 55.11% (10.63)


Total Trades: 285 Short Positions (won %): 137 (73.72%) Long Positions (won %): 148 (66.89%)

Profit Trades (% of total): 200 (70.18%) Loss trades (% of total): 85 (29.82%)

Largest profit trade: 13.00 loss trade: -15.80

Average profit trade: 2.12 loss trade: -1.79

Maximum consecutive wins ($): 18 (63.18) consecutive losses ($): 12 (-10.63)

Maximal consecutive profit (count): 63.18 (18) consecutive loss (count): -31.50 (5)

Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2

 
MrBobr1:

Конечно реал. У меня есть все подтверждения. Вот подтверждение с моей первой попытке

Мне не нужны подтверждения, "джентльмены верят на слово".

Ну, что ж... Если ты выдержишь такой же темп несколько лет - это будет очень круто.

 
MrBobr1:

Конечно реал. У меня есть все подтверждения. Вот подтверждение с моей первой попытке ;      , Посмотрите вход настолько точный, что за 4 месяца практически нет просадки по средствам. Пока не заигрался. Во второй попытке, где удалось увеличить счет в 28 раз такая же ситуация. Система работает отлично, психология подводит.  И речь идет о сотнях сделках.Вот отчет со второй попытке                                                                                                                   Gross Profit: 423.21 Gross Loss: 151.95 Total Net Profit: 271.26

Profit Factor: 2.79 Expected Payoff: 0.95

Absolute Drawdown: 1.34 Maximal Drawdown: 32.46 (24.79%) Relative Drawdown: 55.11% (10.63)


Total Trades: 285 Short Positions (won %): 137 (73.72%) Long Positions (won %): 148 (66.89%)

Profit Trades (% of total): 200 (70.18%) Loss trades (% of total): 85 (29.82%)

Largest profit trade: 13.00 loss trade: -15.80

Average profit trade: 2.12 loss trade: -1.79

Maximum consecutive wins ($): 18 (63.18) consecutive losses ($): 12 (-10.63)

Maximal consecutive profit (count): 63.18 (18) consecutive loss (count): -31.50 (5)

Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2

Жорж, ты что не разбирался в отчете?

это чуть хуже чем выглядит оригинальный отчет в MT

если меня опять забанят на месяц, позвони президенту

 
Georgiy Merts:

Мне не нужны подтверждения, "джентльмены верят на слово".

Ну, что ж... Если ты выдержишь такой же темп несколько лет - это будет очень круто.

Несколько лет вряд ли с такими рисками. Та мне и не надо несколько лет. Года достаточно, что бы увеличить счет в 1000 раз. При тех рисках которые я заложил в систему. Но я с двух попыток продержался в каждой по 4 месяца. Я с третьей попытки риски решил уменьшит. Срок достижения цели увеличился на пару месяцев, но торговать будет психологически легче. Та и времени на принятие решений , когда курс идет против тебя, будет больше. И запас слития счета увеличиться с 20-30 пунктов до 50-70 пунктов. 

[Удален]  
MrBobr1:

Конечно реал. У меня есть все подтверждения. Вот подтверждение с моей первой попытке ;      , Посмотрите вход настолько точный, что за 4 месяца практически нет просадки по средствам. Пока не заигрался. Во второй попытке, где удалось увеличить счет в 28 раз такая же ситуация. Система работает отлично, психология подводит.  И речь идет о сотнях сделках.Вот отчет со второй попытке                                                                                                                   Gross Profit: 423.21 Gross Loss: 151.95 Total Net Profit: 271.26

Profit Factor: 2.79 Expected Payoff: 0.95

Absolute Drawdown: 1.34 Maximal Drawdown: 32.46 (24.79%) Relative Drawdown: 55.11% (10.63)


Total Trades: 285 Short Positions (won %): 137 (73.72%) Long Positions (won %): 148 (66.89%)

Profit Trades (% of total): 200 (70.18%) Loss trades (% of total): 85 (29.82%)

Largest profit trade: 13.00 loss trade: -15.80

Average profit trade: 2.12 loss trade: -1.79

Maximum consecutive wins ($): 18 (63.18) consecutive losses ($): 12 (-10.63)

Maximal consecutive profit (count): 63.18 (18) consecutive loss (count): -31.50 (5)

Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2

Первый адекватный пост в ветке
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