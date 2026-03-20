Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 242
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Проблема не в нахождении модели, а в ее нестационарности.
Вполне реально найти модель, которая будет некоторое время верно описывать рынок. Однако, это не будет продолжаться долго. Модель теряет смысл. В случае, когда у нас есть ВСЕ возможные модели - как только одна из них перестает работать - начинает работать противоположная. И если модели постоянно в деле - мы можем видеть это изменение.
А Вам и не надо, что бы модель которую Вы нашли, работала всегда. Зачем все подгонять к совершенству и пытаться объять необъятное. Нашли и торгуйте, когда есть ситуация, подходящая под Вашу модель. А остальные пропускайте просто. И ждите дальше. Я так делаю.
А Вам и не надо, что бы модель которую Вы нашли, работала всегда. Зачем все подгонять к совершенству и пытаться объять необъятное. Нашли и торгуйте, когда есть ситуация, подходящая под Вашу модель. А остальные пропускайте просто. И ждите дальше. Я так делаю.
И что это за график ?
Не говоря уж, что вопрос в том и состоит, чтобы "определить ситуацию под модель".
И что это за график ?
Не говоря уж, что вопрос в том и состоит, чтобы "определить ситуацию под модель".
Это я пытаюсь разгонять депозиты. Правда в этот раз слишком завысил риски на сделку. Я работал лотом 300-500% от депозита. Понятно, что при таких рисках на сделку только открылся спред съел 10% от депозита, движение против меня всего на 15 пунктов уменьшает средства еще на 50% , а 30 пунктов обнуляют счет. Но я проработал 4 месяца и совершил сотни сделок которые увеличили счет в 28 раз. Модель по которой построена система работает. А как определить, могу помочь, хотя каждый может найти, потратив некоторое количество времени и сил.
Это я пытаюсь разгонять депозиты. Правда в этот раз слишком завысил риски на сделку. Я работал лотом 300-500% от депозита. Понятно, что при таких рисках на сделку только открылся спред съел 10% от депозита, движение против меня всего на 15 пунктов уменьшает средства еще на 50% , а 30 пунктов обнуляют счет. Но я проработал 4 месяца и совершил сотни сделок которые увеличили счет в 28 раз. Модель по которой построена система работает. А как определить, могу помочь, хотя каждый может найти, потратив некоторое количество времени и сил.
Так это реал или хотя бы демо ?
Или это тестерный результат ?
Так это реал или хотя бы демо ?
Или это тестерный результат ?
фотошоп
Так это реал или хотя бы демо ?
Или это тестерный результат ?
Конечно реал. У меня есть все подтверждения. Вот подтверждение с моей первой попытке ; , Посмотрите вход настолько точный, что за 4 месяца практически нет просадки по средствам. Пока не заигрался. Во второй попытке, где удалось увеличить счет в 28 раз такая же ситуация. Система работает отлично, психология подводит. И речь идет о сотнях сделках.Вот отчет со второй попытке Gross Profit: 423.21 Gross Loss: 151.95 Total Net Profit: 271.26
Profit Factor: 2.79 Expected Payoff: 0.95
Absolute Drawdown: 1.34 Maximal Drawdown: 32.46 (24.79%) Relative Drawdown: 55.11% (10.63)
Total Trades: 285 Short Positions (won %): 137 (73.72%) Long Positions (won %): 148 (66.89%)
Profit Trades (% of total): 200 (70.18%) Loss trades (% of total): 85 (29.82%)
Largest profit trade: 13.00 loss trade: -15.80
Average profit trade: 2.12 loss trade: -1.79
Maximum consecutive wins ($): 18 (63.18) consecutive losses ($): 12 (-10.63)
Maximal consecutive profit (count): 63.18 (18) consecutive loss (count): -31.50 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2
Конечно реал. У меня есть все подтверждения. Вот подтверждение с моей первой попытке
Мне не нужны подтверждения, "джентльмены верят на слово".
Ну, что ж... Если ты выдержишь такой же темп несколько лет - это будет очень круто.
Конечно реал. У меня есть все подтверждения. Вот подтверждение с моей первой попытке ; , Посмотрите вход настолько точный, что за 4 месяца практически нет просадки по средствам. Пока не заигрался. Во второй попытке, где удалось увеличить счет в 28 раз такая же ситуация. Система работает отлично, психология подводит. И речь идет о сотнях сделках.Вот отчет со второй попытке Gross Profit: 423.21 Gross Loss: 151.95 Total Net Profit: 271.26
Profit Factor: 2.79 Expected Payoff: 0.95
Absolute Drawdown: 1.34 Maximal Drawdown: 32.46 (24.79%) Relative Drawdown: 55.11% (10.63)
Total Trades: 285 Short Positions (won %): 137 (73.72%) Long Positions (won %): 148 (66.89%)
Profit Trades (% of total): 200 (70.18%) Loss trades (% of total): 85 (29.82%)
Largest profit trade: 13.00 loss trade: -15.80
Average profit trade: 2.12 loss trade: -1.79
Maximum consecutive wins ($): 18 (63.18) consecutive losses ($): 12 (-10.63)
Maximal consecutive profit (count): 63.18 (18) consecutive loss (count): -31.50 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2
Жорж, ты что не разбирался в отчете?
это чуть хуже чем выглядит оригинальный отчет в MT
если меня опять забанят на месяц, позвони президенту
Мне не нужны подтверждения, "джентльмены верят на слово".
Ну, что ж... Если ты выдержишь такой же темп несколько лет - это будет очень круто.
Несколько лет вряд ли с такими рисками. Та мне и не надо несколько лет. Года достаточно, что бы увеличить счет в 1000 раз. При тех рисках которые я заложил в систему. Но я с двух попыток продержался в каждой по 4 месяца. Я с третьей попытки риски решил уменьшит. Срок достижения цели увеличился на пару месяцев, но торговать будет психологически легче. Та и времени на принятие решений , когда курс идет против тебя, будет больше. И запас слития счета увеличиться с 20-30 пунктов до 50-70 пунктов.
Конечно реал. У меня есть все подтверждения. Вот подтверждение с моей первой попытке ; , Посмотрите вход настолько точный, что за 4 месяца практически нет просадки по средствам. Пока не заигрался. Во второй попытке, где удалось увеличить счет в 28 раз такая же ситуация. Система работает отлично, психология подводит. И речь идет о сотнях сделках.Вот отчет со второй попытке Gross Profit: 423.21 Gross Loss: 151.95 Total Net Profit: 271.26
Profit Factor: 2.79 Expected Payoff: 0.95
Absolute Drawdown: 1.34 Maximal Drawdown: 32.46 (24.79%) Relative Drawdown: 55.11% (10.63)
Total Trades: 285 Short Positions (won %): 137 (73.72%) Long Positions (won %): 148 (66.89%)
Profit Trades (% of total): 200 (70.18%) Loss trades (% of total): 85 (29.82%)
Largest profit trade: 13.00 loss trade: -15.80
Average profit trade: 2.12 loss trade: -1.79
Maximum consecutive wins ($): 18 (63.18) consecutive losses ($): 12 (-10.63)
Maximal consecutive profit (count): 63.18 (18) consecutive loss (count): -31.50 (5)
Average consecutive wins: 5 consecutive losses: 2