Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 245
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Плохой, плохой я трейдер, и программист некудышний.
Это да, не поспоришь
как таких земля носит, все счета скрыл и говорит о результатах трейдинга
смотрел за ними, штук 10 было
Даша, тут один из модераторов не любит о бабах, попробуй там
как таких земля носит, все счета скрыл и говорит о результатах трейдинга
смотрел за ними, штук 10 было
Даша, тут один из модераторов не любит о бабах, попробуй там
Просто я ушёл на другой форум, надоели фасты
Да-да... Все никак не уйдешь...
Ну, мели, Емеля, твоя неделя...
Да-да... Все никак не уйдешь...
Ну, мели, Емеля, твоя неделя...
Уйду , когда твоя полулига $1 заработает
ты уже много раз уходил, мужик ты никакой. баба наверное нормально будешь, забери с собой модератора, женаненавистника, пусть Волчанский вернется
Уйду , когда твоя полулига $1 заработает
Долго же тебе придется ждать... Как же может индикатор заработать ?
Зарабатывать можно на реальном счету, а не на демо !
Долго же тебе придется ждать... Как же может индикатор заработать ?
Зарабатывать можно на реальном счету, а не на демо !
А если индикатор станет действительнымпредметом купли-продажи?
А если индикатор станет действительнымпредметом купли-продажи?
Но это тогда заработок не трейдингом, а продажей программных продуктов - тоже дело нужное, но существенно другое.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: