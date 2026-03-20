Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 245

Новый комментарий
[Удален]  
Georgiy Merts:

Плохой, плохой я трейдер, и программист некудышний.

Это да, не поспоришь
 
Vladimir Baskakov:
Это да, не поспоришь

как таких земля носит, все счета скрыл и говорит о результатах трейдинга

смотрел за ними, штук 10 было

Даша, тут один из модераторов не любит о бабах, попробуй там

[Удален]  
Fast235:

как таких земля носит, все счета скрыл и говорит о результатах трейдинга

смотрел за ними, штук 10 было

Даша, тут один из модераторов не любит о бабах, попробуй там

Просто я ушёл на другой форум, надоели фасты
 
Vladimir Baskakov:
Просто я ушёл на другой форум, надоели фасты

Да-да... Все никак не уйдешь...

Ну, мели, Емеля, твоя неделя...

[Удален]  
Georgiy Merts:

Да-да... Все никак не уйдешь...

Ну, мели, Емеля, твоя неделя...

Уйду , когда твоя полулига $1 заработает
 
Vladimir Baskakov:
Уйду , когда твоя полулига $1 заработает

ты уже много раз уходил, мужик ты никакой. баба наверное нормально будешь, забери с собой модератора, женаненавистника, пусть Волчанский вернется 

 
Vladimir Baskakov:
Уйду , когда твоя полулига $1 заработает

Долго же тебе придется ждать...  Как же может индикатор заработать ?

Зарабатывать можно на реальном счету, а не на демо !

 
Georgiy Merts:

Долго же тебе придется ждать...  Как же может индикатор заработать ?

Зарабатывать можно на реальном счету, а не на демо !

А если индикатор станет действительнымпредметом купли-продажи?

 
aleger:

А если индикатор станет действительнымпредметом купли-продажи?

Но это тогда заработок не трейдингом, а продажей программных продуктов - тоже дело нужное, но существенно другое.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Наиболее старые ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

1...238239240241242243244245246247248249250251252...406
Новый комментарий