Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 239
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День добрый! Кто подскажет, а где собственно посмотреть описание этих 16 используемых ТС чтобы понимать о чём речь? Страниц много, боюсь ещё долго буду курить тему.
Сейчас не 16, сейчас 24 системы на символ.
Смотри.
У нас имеется два направления входа. (Trend и Flat)
Дальше - три метода определения тренда - пересечение ЕМА и цены, входим по "импульсному" бару; касание границы канала, вход по пробою или отбою; задевание отложки на пиках зигзага, вход по стоповой или лимитной отложке (EMA,Prc,Zpn).
Наконец - четыре типа сопровождения: обычный трейлинг СЛ, трейлинг ТП, фиксированные ТП-СЛ, перевороты (DTS,RTS,SP,SAR).
Берем все комбинации - получается 24 системы на символ.
Все подобные системы - есть бесплатные в Кодобазе, когда-то я даже их находил, и где-то в теме выкладывал.
Периодически - я выкладываю бесплатный исполнимый модуль Лиги ТС. В тестере он работает без ограничений, для запуска на демо или реале требуется бесплатный Регкод, который выдается за обещание открыть бесплатный сигнал с этой ТС (или с нескольких сразу на одном счету). Я не возражаю, чтобы этот сигнал потом копировался на реал.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти самых старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Текущий исполнимый модуль Лиги Торговых Систем.
Поскольку ежедневно некоторые ТС переоптимизируются, то эти изменения учитываются.
В тестере стратегий работает без ограничений.
Для запуска на демо или реале - необходим регкод. Регкоды выдаются бесплатно за обещание открыть бесплатный сигнал по выбранной ТС. При этом, если есть желание, можно копировать этот сигнал себе на реал, ПАММ или куда угодно, я не возражаю.
Сейчас не 16, сейчас 24 системы на символ.
Смотри.
У нас имеется два направления входа. (Trend и Flat)
Дальше - три метода определения тренда - пересечение ЕМА и цены, входим по "импульсному" бару; касание границы канала, вход по пробою или отбою; задевание отложки на пиках зигзага, вход по стоповой или лимитной отложке (EMA,Prc,Zpn).
Наконец - четыре типа сопровождения: обычный трейлинг СЛ, трейлинг ТП, фиксированные ТП-СЛ, перевороты (DTS,RTS,SP,SAR).
Берем все комбинации - получается 24 системы на символ.
Все подобные системы - есть бесплатные в Кодобазе, когда-то я даже их находил, и где-то в теме выкладывал.
Спасибо за ответ! В целом понятно. Вот я и нашёл тех, кто уже давно делает то что я начал :) (идеи в целом похожи но есть отличия)
кратко писал там https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397
Пояснение: Я сделал декомпозицию общего вида стратегии на следующие элементы
- стратегия определения возможности входа
- стратегия определения точки входа
- стратегия определения стоп-лосса
- стратегия определения цели по прибыли - установки тейка
- стратегия сопровождения - трейлинг-стоп
- стратегия сопровождения - управление объемом (доливка и\или сетка и/или частичное закрытие)
- стратегия сопровождения - определения досрочного выхода
Для каждого субэтапа принятия решений делаю коллекции элементарных (и не очень ) стратегий
И хочу перебрать все возможные сочетания каждый-с-каждым. Отсюда и такая заморочка.
наверное подробное описание идеи сделаю потом со схемами если будет интерес. Вам наверное будет и по этим словам понятна суть.
Спасибо за ответ! В целом понятно. Вот я и нашёл тех, кто уже давно делает то что я начал :) (идеи в целом похожи но есть отличия)
Да, именно так.
Моя идея была в том, что если взять все возможные варианты, и сразу их запустить - то обязательно всегда какие-то из них будут в прибыли. И вопрос "что делать, чтобы ТС работала" преобразуется в "что делать, чтобы выбрать рабочую систему из уже имеющихся".
Да, именно так.
Моя идея была в том, что если взять все возможные варианты, и сразу их запустить - то обязательно всегда какие-то из них будут в прибыли. И вопрос "что делать, чтобы ТС работала" преобразуется в "что делать, чтобы выбрать рабочую систему из уже имеющихся".
Отлично. буду следить за темой. Ну и делать свою реализацию с некоторыми вдохновляющими меня особенностями, пока есть запал)
я так понял если я хочу запустить то надо сразу сигнал открыть - или когда накопиться история для выбора какой-то ТС?
Отлично. буду следить за темой. Ну и делать свою реализацию с некоторыми вдохновляющими меня особенностями, пока есть запал)
я так понял если я хочу запустить то надо сразу сигнал открыть - или когда накопиться история для выбора какой-то ТС?
Если запустишь в тестере - все будет работать без ограничений.
Если запустишь на демо или реале - потребует регкод.
Открываешь бесплатный сигнал, сообщаешь магики ТС, которые будут на нем работать, и аккаунт. Я тебе генерирую регкоды.
Текущий исполнимый модуль Лиги Торговых Систем.
Поскольку ежедневно некоторые ТС переоптимизируются, то эти изменения учитываются.
В тестере стратегий работает без ограничений.
Для запуска на демо или реале - необходим регкод. Регкоды выдаются бесплатно за обещание открыть бесплатный сигнал по выбранной ТС. При этом, если есть желание, можно копировать этот сигнал себе на реал, ПАММ или куда угодно, я не возражаю.
СПАСИБО, ГЕОРГИЙ! ГОТОВЛЮ ДЕНГИ ДЛЯ СТАРТА!!!
СПАСИБО, ГЕОРГИЙ! ГОТОВЛЮ ДЕНГИ ДЛЯ СТАРТА!!!
Вы же месяц назад уже стартовали, заглохли?
НЕТ! ПРОКАЧАЛСЯ!!! КАК РАЗ УЖО МЕСЯЦ!!! ПРЕДЛАГАЮ - НА "ТЫ".