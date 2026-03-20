Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 239

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Aleksey Mavrin:

День добрый! Кто подскажет, а где собственно посмотреть описание этих 16 используемых ТС чтобы понимать о чём речь? Страниц много, боюсь ещё долго буду курить тему.

Сейчас не 16, сейчас 24 системы на символ.

Смотри.

У нас имеется два направления входа. (Trend и Flat)

Дальше - три метода определения тренда - пересечение ЕМА и цены, входим по "импульсному" бару; касание границы канала, вход по пробою или отбою; задевание отложки на пиках зигзага, вход по стоповой или лимитной отложке (EMA,Prc,Zpn).

Наконец - четыре типа сопровождения: обычный трейлинг СЛ, трейлинг ТП, фиксированные ТП-СЛ, перевороты (DTS,RTS,SP,SAR).

Берем все комбинации - получается 24 системы на символ.

Все подобные системы - есть бесплатные в Кодобазе, когда-то я даже их находил, и где-то в теме выкладывал.

Периодически - я выкладываю бесплатный исполнимый модуль Лиги ТС.  В тестере он работает без ограничений, для запуска на демо или реале требуется бесплатный Регкод, который выдается за обещание открыть бесплатный сигнал с этой ТС (или с нескольких сразу на одном счету). Я не возражаю, чтобы этот сигнал потом копировался на реал.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти самых старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

 

Текущий исполнимый модуль Лиги Торговых Систем.

Поскольку ежедневно некоторые ТС переоптимизируются, то эти изменения учитываются.


В тестере стратегий работает без ограничений.

Для запуска на демо или реале - необходим регкод. Регкоды выдаются бесплатно за обещание открыть бесплатный сигнал по выбранной ТС. При этом, если есть желание, можно копировать этот сигнал себе на реал, ПАММ или куда угодно, я не возражаю.

Файлы:
_EALeague_Free.zip  5784 kb
 
Georgiy Merts:

Сейчас не 16, сейчас 24 системы на символ.

Смотри.

У нас имеется два направления входа. (Trend и Flat)

Дальше - три метода определения тренда - пересечение ЕМА и цены, входим по "импульсному" бару; касание границы канала, вход по пробою или отбою; задевание отложки на пиках зигзага, вход по стоповой или лимитной отложке (EMA,Prc,Zpn).

Наконец - четыре типа сопровождения: обычный трейлинг СЛ, трейлинг ТП, фиксированные ТП-СЛ, перевороты (DTS,RTS,SP,SAR).

Берем все комбинации - получается 24 системы на символ.

Все подобные системы - есть бесплатные в Кодобазе, когда-то я даже их находил, и где-то в теме выкладывал.

Спасибо за ответ! В целом понятно. Вот я и нашёл тех, кто уже давно делает то что я начал :) (идеи в целом похожи но есть отличия)

кратко писал там https://www.mql5.com/ru/forum/329028#comment_14326397

Aleksey Mavrin:

Пояснение: Я сделал декомпозицию общего вида стратегии на следующие элементы

- стратегия определения возможности  входа

- стратегия определения точки входа

- стратегия определения стоп-лосса

- стратегия определения цели по прибыли - установки тейка

- стратегия сопровождения - трейлинг-стоп

- стратегия сопровождения - управление объемом (доливка и\или сетка и/или частичное закрытие)

- стратегия сопровождения - определения досрочного выхода

Для каждого субэтапа принятия решений делаю коллекции элементарных (и не очень ) стратегий

И хочу перебрать все возможные сочетания каждый-с-каждым. Отсюда и такая заморочка.

наверное подробное описание идеи сделаю потом со схемами если будет интерес. Вам наверное будет и по этим словам понятна суть.

Оптимизация. Граничные Условия Параметров
Оптимизация. Граничные Условия Параметров
  • 2019.12.21
  • www.mql5.com
Решаю задачку о автоматизации проверки стратегий, это типа как тут в соседней ветке описывалось, но по другому...
 
Aleksey Mavrin:

Спасибо за ответ! В целом понятно. Вот я и нашёл тех, кто уже давно делает то что я начал :) (идеи в целом похожи но есть отличия)    

Да, именно так.

Моя идея была в том, что если взять все возможные варианты, и сразу их запустить - то обязательно всегда какие-то из них будут в прибыли. И вопрос "что делать, чтобы ТС работала" преобразуется в "что делать, чтобы выбрать рабочую систему из уже имеющихся".

 
Georgiy Merts:

Да, именно так.

Моя идея была в том, что если взять все возможные варианты, и сразу их запустить - то обязательно всегда какие-то из них будут в прибыли. И вопрос "что делать, чтобы ТС работала" преобразуется в "что делать, чтобы выбрать рабочую систему из уже имеющихся".

Отлично. буду следить за темой. Ну и делать свою реализацию с некоторыми вдохновляющими меня особенностями, пока есть запал) 

я так понял если я хочу запустить то надо сразу сигнал открыть - или когда накопиться история для выбора какой-то ТС?

 
Aleksey Mavrin:

Отлично. буду следить за темой. Ну и делать свою реализацию с некоторыми вдохновляющими меня особенностями, пока есть запал) 

я так понял если я хочу запустить то надо сразу сигнал открыть - или когда накопиться история для выбора какой-то ТС?

Если запустишь в тестере - все будет работать без ограничений.

Если запустишь на демо или реале - потребует регкод.

Открываешь бесплатный сигнал, сообщаешь магики ТС, которые будут на нем работать, и аккаунт. Я тебе генерирую регкоды.

 
Georgiy Merts:

Текущий исполнимый модуль Лиги Торговых Систем.

Поскольку ежедневно некоторые ТС переоптимизируются, то эти изменения учитываются.


В тестере стратегий работает без ограничений.

Для запуска на демо или реале - необходим регкод. Регкоды выдаются бесплатно за обещание открыть бесплатный сигнал по выбранной ТС. При этом, если есть желание, можно копировать этот сигнал себе на реал, ПАММ или куда угодно, я не возражаю.

СПАСИБО, ГЕОРГИЙ! ГОТОВЛЮ ДЕНГИ ДЛЯ СТАРТА!!!

[Удален]  
Roman Shiredchenko:

СПАСИБО, ГЕОРГИЙ! ГОТОВЛЮ ДЕНГИ ДЛЯ СТАРТА!!!

Вы же месяц назад уже стартовали, заглохли?
 
Vladimir Baskakov:
Вы же месяц назад уже стартовали, заглохли?

НЕТ! ПРОКАЧАЛСЯ!!! КАК РАЗ УЖО МЕСЯЦ!!! ПРЕДЛАГАЮ - НА "ТЫ".


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