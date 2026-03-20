Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 238

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Дмитрий:


А Вы - перешли на грубость. я вроде не заметил...…. 

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Началось про моделирование, закончилось гороскопом))

 
Реter Konow:
Туманное - это тех.анализ. А это, - предельно циничная реальность, Джорж. )))

В каком месте теханализ - это "туманное" ? Вот индикатор МАшки - что там "туманного", он предельно точен.

Да и реальности я что-то не вижу в твоих предложениях... Твоя графическая библиотека была куда более реальна...

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших 5 по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт луших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50

Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50


 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Топ-20 по качеству торговли:

Пять лучших по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50

Интересна ТС 840352. Это очень старая ТС, входящая отложками на пиках зигзага с дальнейшим трейлингом СЛ и переводом в безубыток,  работающая уже дольше года. Я удивился, что в отчете указан 31 СЛ подряд ! Решил, что это какая-то ошибка. Поглядел в коды... хм... нет, нет ошибки. Допустимое число СЛ для этой системы подряд - 34 ! А максимальное время ожидания обновления максимума - 135 сделок... Ну что ж... Подождем, пока эта ТС покажет "контрольный выстрел". В принципе, это "нелогичная" ТС - вход у нее флетовый, против тренда, а сопровождение - трендовое, прямой трейлинг. Неудивительно, что она не показывает высоких результатов. Но, удивительно, что так долго не показывает "контрольного выстрела". С другой стороны - максимум не обновлялся уже 127 сделок. До "выстрела" осталось совсем немного...

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Georgiy Merts:

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт пяти лучших по балансу:

Топ-20 по качеству торговли:

Пять лучших по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50

Интересна ТС 840352. Это очень старая ТС, входящая отложками на пиках зигзага с дальнейшим трейлингом СЛ и переводом в безубыток,  работающая уже дольше года. Я удивился, что в отчете указан 31 СЛ подряд ! Решил, что это какая-то ошибка. Поглядел в коды... хм... нет, нет ошибки. Допустимое число СЛ для этой системы подряд - 34 ! А максимальное время ожидания обновления максимума - 135 сделок... Ну что ж... Подождем, пока эта ТС покажет "контрольный выстрел". В принципе, это "нелогичная" ТС - вход у нее флетовый, против тренда, а сопровождение - трендовое, прямой трейлинг. Неудивительно, что она не показывает высоких результатов. Но, удивительно, что так долго не показывает "контрольного выстрела". С другой стороны - максимум не обновлялся уже 127 сделок. До "выстрела" осталось совсем немного...

Да, удивительно безгранично ваше терпение. ПАММ то ожил?
 
Vladimir Baskakov:
Да, удивительно безгранично ваше терпение. ПАММ то ожил?

ИМХО - ничего удивительного...  человек сел на своего "конька" и занимается.

Скоро я со своим ПАММом подключусь. Магики по ТС ЛИГИ - для старта уже выбраны мной.

Только просьба - не выкладывайте картинки из прошлого... они не актуальны.

 
Здравствуйте. У Вас есть скальперы?
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:

 
Georgiy Merts:

На каждом символе работает по 16ТС


День добрый! Кто подскажет, а где собственно посмотреть описание этих 16 используемых ТС чтобы понимать о чём речь? Страниц много, боюсь ещё долго буду курить тему.

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