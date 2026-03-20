Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 238
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А Вы - перешли на грубость. я вроде не заметил...….
Началось про моделирование, закончилось гороскопом))
Туманное - это тех.анализ. А это, - предельно циничная реальность, Джорж. )))
В каком месте теханализ - это "туманное" ? Вот индикатор МАшки - что там "туманного", он предельно точен.
Да и реальности я что-то не вижу в твоих предложениях... Твоя графическая библиотека была куда более реальна...
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших 5 по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт луших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50
Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Топ-20 по качеству торговли:
Пять лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50
Интересна ТС 840352. Это очень старая ТС, входящая отложками на пиках зигзага с дальнейшим трейлингом СЛ и переводом в безубыток, работающая уже дольше года. Я удивился, что в отчете указан 31 СЛ подряд ! Решил, что это какая-то ошибка. Поглядел в коды... хм... нет, нет ошибки. Допустимое число СЛ для этой системы подряд - 34 ! А максимальное время ожидания обновления максимума - 135 сделок... Ну что ж... Подождем, пока эта ТС покажет "контрольный выстрел". В принципе, это "нелогичная" ТС - вход у нее флетовый, против тренда, а сопровождение - трендовое, прямой трейлинг. Неудивительно, что она не показывает высоких результатов. Но, удивительно, что так долго не показывает "контрольного выстрела". С другой стороны - максимум не обновлялся уже 127 сделок. До "выстрела" осталось совсем немного...
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших по балансу:
Топ-20 по качеству торговли:
Пять лучших по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти самых старых ТС с количеством сделок не менее 50
Интересна ТС 840352. Это очень старая ТС, входящая отложками на пиках зигзага с дальнейшим трейлингом СЛ и переводом в безубыток, работающая уже дольше года. Я удивился, что в отчете указан 31 СЛ подряд ! Решил, что это какая-то ошибка. Поглядел в коды... хм... нет, нет ошибки. Допустимое число СЛ для этой системы подряд - 34 ! А максимальное время ожидания обновления максимума - 135 сделок... Ну что ж... Подождем, пока эта ТС покажет "контрольный выстрел". В принципе, это "нелогичная" ТС - вход у нее флетовый, против тренда, а сопровождение - трендовое, прямой трейлинг. Неудивительно, что она не показывает высоких результатов. Но, удивительно, что так долго не показывает "контрольного выстрела". С другой стороны - максимум не обновлялся уже 127 сделок. До "выстрела" осталось совсем немного...
Да, удивительно безгранично ваше терпение. ПАММ то ожил?
ИМХО - ничего удивительного... человек сел на своего "конька" и занимается.
Скоро я со своим ПАММом подключусь. Магики по ТС ЛИГИ - для старта уже выбраны мной.
Только просьба - не выкладывайте картинки из прошлого... они не актуальны.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее старые ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС, с количеством сделок не менее 50:
На каждом символе работает по 16ТС
День добрый! Кто подскажет, а где собственно посмотреть описание этих 16 используемых ТС чтобы понимать о чём речь? Страниц много, боюсь ещё долго буду курить тему.