Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 241
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Не понял, к чему это...
Не понял, к чему это...
То что собираешься создать уже создано... И даже была попытка публично доказать , -работает дескать...
Разработчик искал себе товарищей для дальнейшей реализации того им создано. Но, ...никто не понял, к чему это... .
То что собираешься создать уже создано... И даже была попытка публично доказать , -работает дескать...
Разработчик искал себе товарищей для дальнейшей реализации того им создано. Но, ...никто не понял, к чему это... .
Ну и где же "уже создано" ? Специально ту тему нашел (мог бы и ссылку прямую дать). Ничего там и близко подобного нет.
Лига - это просто полный набор систем, которые получаются при комбинации нескольких техник. Мой расчет на то, что раз перебирается все комбинации - какие-то из них непременно будут в тот или иной момент работать. И эта гипотеза, по-моему, полностью подтвердилась.
Что подобного в приведенной ветке - я не понял. Где там создается куча вариантов систем с выбором лучших - я не увидел.
У меня все сделано и работает уже больше года. Я вижу и ясные, вполне неплохие результаты.
У меня все сделано и работает уже больше года. Я вижу и ясные, вполне неплохие результаты.
Жаль другие их не видят
Дык когда происходит раздвоение, и даже растроение личности на всяких там Спрутов да Даш - это неудивительно.
Инвест-пароль со счета - что еще надо, чтобы видеть результаты ? Выбирай сделки по нужному магику, и оценивай результаты сколько тебе влезет. Если уж и это кому-то не так - то он сам не знает, чего ему надо.
Дык когда происходит раздвоение, и даже растроение личности на всяких там Спрутов да Даш - это неудивительно.
Инвест-пароль со счета - что еще надо, чтобы видеть результаты ? Выбирай сделки по нужному магику, и оценивай результаты сколько тебе влезет. Если уж и это кому-то не так - то он сам не знает, чего ему надо.
Ну и где же "уже создано" ? Специально ту тему нашел (мог бы и ссылку прямую дать). Ничего там и близко подобного нет.
Лига - это просто полный набор систем, которые получаются при комбинации нескольких техник. Мой расчет на то, что раз перебирается все комбинации - какие-то из них непременно будут в тот или иной момент работать. И эта гипотеза, по-моему, полностью подтвердилась.
Что подобного в приведенной ветке - я не понял. Где там создается куча вариантов систем с выбором лучших - я не увидел.
У меня все сделано и работает уже больше года. Я вижу и ясные, вполне неплохие результаты.
У тебя критерий истины " я не понял! " Так куда я тебе указывал, всё и так работает, причём без ошибок. Ковыряйся со своей лигой дальше.
Ну, так как же можно говорить об истине, если непонятно ?
Объясняешь - я пытаюсь понять, и дальше обсуждаем.
Нет ? Ну... как хочешь...
То что собираешься создать уже создано... И даже была попытка публично доказать , -работает дескать...
Разработчик искал себе товарищей для дальнейшей реализации того им создано. Но, ...никто не понял, к чему это... .
Интересно Вы о чём? Другая Лига? Или РеЛигия?))
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
Наиболее долго работающие ТС, с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее долго работающих ТС с количеством сделок не менее 50: