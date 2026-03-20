Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 241

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yuz.1:

Может быть это будет интересно-

Не понял, к чему это... 

 
Georgiy Merts:

Не понял, к чему это... 

То что собираешься создать уже создано... И даже была попытка публично доказать , -работает дескать...

Разработчик искал себе товарищей для дальнейшей реализации того им создано. Но, ...никто не понял, к чему это... . 

 
yuz.1:

То что собираешься создать уже создано... И даже была попытка публично доказать , -работает дескать...

Разработчик искал себе товарищей для дальнейшей реализации того им создано. Но, ...никто не понял, к чему это... . 

Ну и где же "уже создано" ? Специально ту тему нашел (мог бы и ссылку прямую дать). Ничего там и близко подобного нет.

Лига - это просто полный набор систем, которые получаются при комбинации нескольких техник. Мой расчет на то, что раз перебирается все комбинации - какие-то из них непременно будут в тот или иной момент работать. И эта гипотеза, по-моему, полностью подтвердилась.

Что подобного в приведенной ветке - я не понял. Где там создается куча вариантов систем с выбором лучших - я не увидел.

У меня все сделано и работает уже больше года. Я вижу и ясные, вполне неплохие результаты.

[Удален]  
Georgiy Merts:

У меня все сделано и работает уже больше года. Я вижу и ясные, вполне неплохие результаты.

Жаль другие их не видят
 
Vladimir Baskakov:
Жаль другие их не видят

Дык когда происходит раздвоение, и даже растроение личности на всяких там Спрутов да Даш - это неудивительно.

Инвест-пароль со счета - что еще надо, чтобы видеть результаты ? Выбирай сделки по нужному магику, и оценивай результаты сколько тебе влезет. Если уж и это кому-то не так - то он сам не знает, чего ему надо.

[Удален]  
Georgiy Merts:

Дык когда происходит раздвоение, и даже растроение личности на всяких там Спрутов да Даш - это неудивительно.

Инвест-пароль со счета - что еще надо, чтобы видеть результаты ? Выбирай сделки по нужному магику, и оценивай результаты сколько тебе влезет. Если уж и это кому-то не так - то он сам не знает, чего ему надо.

Я уже дословно знал, что ты ответишь. Про полный перебор забыл сказать
 
Georgiy Merts:

Ну и где же "уже создано" ? Специально ту тему нашел (мог бы и ссылку прямую дать). Ничего там и близко подобного нет.

Лига - это просто полный набор систем, которые получаются при комбинации нескольких техник. Мой расчет на то, что раз перебирается все комбинации - какие-то из них непременно будут в тот или иной момент работать. И эта гипотеза, по-моему, полностью подтвердилась.

Что подобного в приведенной ветке - я не понял. Где там создается куча вариантов систем с выбором лучших - я не увидел.

У меня все сделано и работает уже больше года. Я вижу и ясные, вполне неплохие результаты.

У тебя критерий истины " я не понял! " Так куда я тебе указывал, всё и так работает, причём без ошибок. Ковыряйся со своей лигой дальше.
 
yuz.1:
У тебя критерий истины " я не понял! " Так куда я тебе указывал, всё и так работает, причём без ошибок. Ковыряйся со своей лигой дальше.

Ну, так как же можно говорить об истине, если непонятно ?

Объясняешь - я пытаюсь понять, и дальше обсуждаем.

Нет ? Ну... как хочешь...

 
yuz.1:

То что собираешься создать уже создано... И даже была попытка публично доказать , -работает дескать...

Разработчик искал себе товарищей для дальнейшей реализации того им создано. Но, ...никто не понял, к чему это... . 

Интересно Вы о чём? Другая Лига? Или РеЛигия?))

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

Наиболее долго работающие ТС, с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее долго работающих ТС с количеством сделок не менее 50:

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