Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 240
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НЕТ! ПРОКАЧАЛСЯ!!! КАК РАЗ УЖО МЕСЯЦ!!! ПРЕДЛАГАЮ - НА "ТЫ".
А к мониторингу трудно подключиться?
будет ПАММ-мониторинг с янв. 2020 г.
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС, с колиеством сделок не менее 50
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50
Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).
Лучшие 20 по балансу:
Чарт лучших пяти по балансу:
Лучшие 20 по качеству торговли:
Чарт лучших пяти по качеству торговли:
20 наиболее долго работающих ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Мониторинг планируется в этом десятилетии?
Мне вполне хватает того, что я выкладываю.
Ну а Спруты и Даши сами могут себе открыть сигнал с мониторингом по любой системе или по их набору - исполнимый модуль предоставляется, регкоды бесплатные.
Мне вполне хватает того, что я выкладываю.
Ну а Спруты и Даши сами могут себе открыть сигнал с мониторингом по любой системе или по их набору - исполнимый модуль предоставляется, регкоды бесплатные.
Мне вполне хватает того, что я выкладываю.
Ну а Спруты и Даши сами могут себе открыть сигнал с мониторингом по любой системе или по их набору - исполнимый модуль предоставляется, регкоды бесплатные.
Георгий - ИМХО, не связывайся ты с троллями... :-)
Ибо еще нужен (пригодишься) для сигналов ПАММа... :-)
А так... доведут, разнервируешься и на психологическом взрыве забросишь ветвь... оставив страждущих без сигналов... :-)
Плиз, спокойнЕЕ...
Скоро запрошу регкоды к своему аккаунту, мониторинг - обеспечу.
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Плиз, спокойнЕЕ...
Скоро запрошу регкоды к своему аккаунту, мониторинг - обеспечу.
Без проблем. Все будет