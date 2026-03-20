Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 240

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Roman Shiredchenko:

НЕТ! ПРОКАЧАЛСЯ!!! КАК РАЗ УЖО МЕСЯЦ!!! ПРЕДЛАГАЮ - НА "ТЫ".


А к мониторингу трудно подключиться?
Ладно ТС не умеет, но вы то
 
Vladimir Baskakov:
А к мониторингу трудно подключиться?
Ладно ТС не умеет, но вы то

будет ПАММ-мониторинг с янв. 2020 г.

 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее старых ТС, с колиеством сделок не менее 50

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50

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Мониторинг планируется в этом десятилетии?
 

Ситуация на текущий момент (все ТС работают на демо-счете с постоянным минимальным лотом).

Лучшие 20 по балансу:

Чарт лучших пяти по балансу:

Лучшие 20 по качеству торговли:

Чарт лучших пяти по качеству торговли:

20 наиболее долго работающих ТС с количеством сделок не менее 50:

Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:

 
Vladimir Baskakov:
Мониторинг планируется в этом десятилетии?

Мне вполне хватает того, что я выкладываю.

Ну а Спруты и Даши сами могут себе открыть сигнал с мониторингом по любой системе или по их набору - исполнимый модуль предоставляется, регкоды бесплатные.

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Georgiy Merts:

Мне вполне хватает того, что я выкладываю.

Ну а Спруты и Даши сами могут себе открыть сигнал с мониторингом по любой системе или по их набору - исполнимый модуль предоставляется, регкоды бесплатные.

Мониторинга не дождемся , понятно.
Выложите в открытый доступ модуль и коды. Это публичная ветка, значит д.б. доступно, без лишних просьб к тс
 
Georgiy Merts:

Мне вполне хватает того, что я выкладываю.

Ну а Спруты и Даши сами могут себе открыть сигнал с мониторингом по любой системе или по их набору - исполнимый модуль предоставляется, регкоды бесплатные.

Георгий - ИМХО, не связывайся ты с троллями... :-)

Ибо еще нужен (пригодишься) для сигналов ПАММа... :-)

А так... доведут, разнервируешься и на психологическом взрыве забросишь ветвь... оставив страждущих без сигналов... :-)

Плиз, спокойнЕЕ...

Скоро запрошу регкоды к своему аккаунту, мониторинг - обеспечу.

 
Georgiy Merts:


Может быть это будет интересно-


 
Roman Shiredchenko:
   

Плиз, спокойнЕЕ...

Скоро запрошу регкоды к своему аккаунту, мониторинг - обеспечу.

Без проблем. Все будет

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