Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 304
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Но, выход Джорж нашел слишком кардинальный - почти полность отказатся от стопа и низвести лот под ноль.
Кстати, пропустил этот момент.
НЕТ, Петер.
От стопов я отказываюсь там, где сама суть ТС не предусматривает этих стопов. В переворотных системах и системах трейлинга ТП. В них стоп ставится так, чтобы на истории ни разу не быть задетым. Понятное дело, что если на истории был большой просад, и стоп будет хрен знает где... Но, только это означает, что система не соответствует рынку, и использовать ее нельзя - хоть со стопами, хоть без стопов.
А в системах с постоянными стопами и с системами трейлинга СЛ - стопы - это непоредственная часть ТС, как же от них отказаться ?
Ну что ж... результаты меня обнадеживают.
Несмотря на общее снижение и количества ТС с высоким качеством, и несмотря на уменьшение средней оценки качества в Топах, выбранные системы, поставленные на центовик и на реал - показывают удовлетворительные результаты. "Звезд с неба" не хватают, стопы регулярно ловят. Однако, общий результат пока что в небольшом плюсе на обоих счетах (системы поставлены разные).
Присматриваюсь к паре интересных систем... У обоих число выигрышных сделок к проигрышным 1:4. Но, при этом среднее (за время работы в Лиге) TP-SL Ratio 5, а максимальное на истории доходит до 10...
Недавнее решение "принудительно" ограничить СЛ полуторами дневных диапазонов (сейчас у всех ТС в Лиге СЛ меньше, максимальный - 140% от дневного диапазона) хотя и считаю вынужденным, но вполне правильным.
Такое решение искажает картину по ТС, которые имеют на истории большой просад, типа "выскочек - шестерок", которым я всегда не доверял. Но, зато теперь эти ТС "ушли вниз" в рейтингах, и теперь выбирать ТС для использования стало значительно легче. Одно дело - просматривать три десятка ТС, из которых два десятка - эти самые "выскочки". И совсем другое дело - смотреть пять-десять систем, которые показывают более скромные, но гораздо более стабильные результаты. Раньше они просто "терялись среди выскочек". Сейчас - они сразу видны.
Ну и я все больше склоняюсь к системам с большим TP-SL Ratio. Хотя они и берут профит значительно реже, чем флетовые системы с низким TP-SL Ratio, и, тем более, скальперы, у которых TP-SL Ratio вобще может быть менее 0.1
На мой взгляд, такие системы более устойчивы. Если "редкоберущая" система снизит характеристики, то она и останется редкоберущей, оставаясь прибыльной. А вот если "частоберущая" система снизит характеристики - она запросто превратится в "среднеберущую", а то и в "редкоберущую", существенно снижая свою прибыльность.
Ну и я уж не говорю о том, как на сотнях скальперских сделок в день наживается ДЦ (а меня жаба душит)...
Ну и я все больше склоняюсь к системам с большим TP-SL Ratio. Хотя они и берут профит значительно реже, чем флетовые системы с низким TP-SL Ratio, и, тем более, скальперы, у которых TP-SL Ratio вобще может быть менее 0.1
На мой взгляд, такие системы более устойчивы. Если "редкоберущая" система снизит характеристики, то она и останется редкоберущей, оставаясь прибыльной. А вот если "частоберущая" система снизит характеристики - она запросто превратится в "среднеберущую", а то и в "редкоберущую", существенно снижая свою прибыльность.
Ну и я уж не говорю о том, как на сотнях скальперских сделок в день наживается ДЦ...
Тебе же сказал Петя, ставь вменяемый SL и лот, без этого твоя лига - фантазия чайника на тему...
Да нееет. Я ставлю тот SL, что и в Лиге.
Просто сейчас "системы-выскочки" ушли из Топа, и не мешают сравнению... В тех системах, что поставлены, SL хоть с ограничением, хоть без ограничения - одинаков. Раньше я смотрел на эти системы, и видел, что "выскочки" куда более выгодны. Сейчас - они не мешают, и не претендуют на установку на реал.
Вот, например, мой центовик:
Да нееет. Я ставлю тот SL, что и в Лиге.
Просто сейчас "системы-выскочки" ушли из Топа, и не мешают сравнению... В тех системах, что поставлены, SL хоть с ограничением, хоть без ограничения - одинаков. Раньше я смотрел на эти системы, и видел, что "выскочки" куда более выгодны. Сейчас - они не мешают, и не претендуют на установку на реал.
Вот, например, мой центовик:
Вполне можно открывать сигнал. Цена месячной подписки на него "по моей методике" - $0,08
Да уж открой, роди хоть что-то реальное
А где такую оплату можно ставить ? Ты ж видишь - Эквити на счету 800 центов. Стало быть, сигнал стоит не более 8 центов в месяц.
А где такую оплату можно ставить ? Ты ж видишь - Эквити на счету 800 центов. Стало быть, сигнал стоит не более 8 центов в месяц.
Лучшие 20 по балансу:
Чарт пяти лучших ТС по балансу:
20 лучших ТС по качеству торговли:
Чарт пяти лучших ТС по качеству торговли:
20 наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50:
Чарт пяти наиболее старых ТС с количеством сделок не менее 50: