Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 136

Новый комментарий
 
Artem Prischepa:

Все слышали - будем ждать, когда Джордж выложит эксперта.  А мы глянем, что там за неподъёмная штука такая. :D А о каких сроках хоть речь идёт, старина?  

Не понимаю, чему тут удивляться:  оптимизация 2 года на М1 OHLC + 1 год форвард,  как минимум 10496 проходов.   

 
Eduard_D:

Не понимаю, чему тут удивляться:  оптимизация 2 года на М1 OHLC + 1 год форвард,  как минимум 10496 проходов.   

Как вариант, что бы время не тратить попусту - можно провести оптимизацию сначала по ценам открытия. Что будет в разы быстрее. И если на ней выживает - ставишь на все тики.
Ну и потом. 2 года - ты серьёзно??? :DD 
А чего не за 2 месяца ? 


В общем - было бы у вас желание ребзя..
А так - занимаетесь переливанием  из пустого в порожнее. 
 
Artem Prischepa:


Ну и потом. 2 года - ты серьёзно??? :DD 

Поясни, плз.

 
Eduard_D:

Поясни, плз.

Это же несерьёзный срок. 
Попробуй любую тс заоптимизировать за 2005-2007 год. А потом глянь, как бы она отработала в 2008 к примеру. :D Если отличий никаких не найдётся ни на одной паре - считай ты грааль нашёл. xD 

 
Artem Prischepa:

Это же несерьёзный срок. 
Попробуй любую тс заоптимизировать за 2005-2007 год. А потом глянь, как бы она отработала в 2008 к примеру. :D Если отличий никаких не найдётся ни на одной паре - считай ты грааль нашёл. xD 

Т.е. ты оптимизируешь на всей доступной истории? 

[Удален]  
Eduard_D:

Поясни, плз.

https://www.mql5.com/ru/articles/2612
И ещё много других
 
Georgiy Merts:

Не, Роман. Четко сформируй список ТС (аккаунт один - значит, просто вначале это напиши).

Я не могу "собирать" магики в сообщениях - легко ошибиться. Надо, чтобы было компактно - ты запросил список, я выдал регкоды.

Исполнимый модуль, со всеми переоптимизированными ТС - выложу сегодня вечером. Все старые ТС, которые не переоптимизировались - без изменений работают на всех старых данных и старых регкодах. Повторю - регкод зависит только от номера аккаунта и магика ТС.  Генерирую без ограничений по первому запросу за обещание открыть бесплатный сигнал.

ок. сделаю.
 
Artem Prischepa:

Как вариант, что бы время не тратить попусту - можно провести оптимизацию сначала по ценам открытия. Что будет в разы быстрее. И если на ней выживает - ставишь на все тики.
Ну и потом. 2 года - ты серьёзно??? :DD 
А чего не за 2 месяца ? 


В общем - было бы у вас желание ребзя..
А так - занимаетесь переливанием  из пустого в порожнее. 

В нашем колхозе каждый суслик - великий агроном. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Усреднение рулит?

А в чём идея лока (кроме спонсорской помощи ДЦ) ?  

 
Eduard_D:

Т.е. ты оптимизируешь на всей доступной истории? 

По-моему это очевидно. Чем больше период оптимизации - тем более живучие настройки можно получить. Можно конечно тестировать спокойные периоды и верить, что они будут работать и дальше - кому как нравится. :D  

 
Artem Prischepa:

Как вариант, что бы время не тратить попусту - можно провести оптимизацию сначала по ценам открытия. Что будет в разы быстрее. И если на ней выживает - ставишь на все тики.
Ну и потом. 2 года - ты серьёзно??? :DD 
А чего не за 2 месяца ? 


В общем - было бы у вас желание ребзя..
А так - занимаетесь переливанием  из пустого в порожнее. 

общение на разных языках. Есть желание - спамьте в своей выделенной ветви, ИМХО,  "занимаясь    переливанием  из пустого в порожнее."  -  в тесте за считанные секунды на пятерке и радуйтесь.

:-) 

1...129130131132133134135136137138139140141142143...406
Новый комментарий