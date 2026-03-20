Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 136
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Все слышали - будем ждать, когда Джордж выложит эксперта. А мы глянем, что там за неподъёмная штука такая. :D А о каких сроках хоть речь идёт, старина?
Не понимаю, чему тут удивляться: оптимизация 2 года на М1 OHLC + 1 год форвард, как минимум 10496 проходов.
Не понимаю, чему тут удивляться: оптимизация 2 года на М1 OHLC + 1 год форвард, как минимум 10496 проходов.
Как вариант, что бы время не тратить попусту - можно провести оптимизацию сначала по ценам открытия. Что будет в разы быстрее. И если на ней выживает - ставишь на все тики.
Ну и потом. 2 года - ты серьёзно??? :DD
А чего не за 2 месяца ?
В общем - было бы у вас желание ребзя..
А так - занимаетесь переливанием из пустого в порожнее.
Ну и потом. 2 года - ты серьёзно??? :DD
Поясни, плз.
Поясни, плз.
Это же несерьёзный срок.
Попробуй любую тс заоптимизировать за 2005-2007 год. А потом глянь, как бы она отработала в 2008 к примеру. :D Если отличий никаких не найдётся ни на одной паре - считай ты грааль нашёл. xD
Это же несерьёзный срок.
Попробуй любую тс заоптимизировать за 2005-2007 год. А потом глянь, как бы она отработала в 2008 к примеру. :D Если отличий никаких не найдётся ни на одной паре - считай ты грааль нашёл. xD
Т.е. ты оптимизируешь на всей доступной истории?
Поясни, плз.
Не, Роман. Четко сформируй список ТС (аккаунт один - значит, просто вначале это напиши).
Я не могу "собирать" магики в сообщениях - легко ошибиться. Надо, чтобы было компактно - ты запросил список, я выдал регкоды.
Исполнимый модуль, со всеми переоптимизированными ТС - выложу сегодня вечером. Все старые ТС, которые не переоптимизировались - без изменений работают на всех старых данных и старых регкодах. Повторю - регкод зависит только от номера аккаунта и магика ТС. Генерирую без ограничений по первому запросу за обещание открыть бесплатный сигнал.
Как вариант, что бы время не тратить попусту - можно провести оптимизацию сначала по ценам открытия. Что будет в разы быстрее. И если на ней выживает - ставишь на все тики.
Ну и потом. 2 года - ты серьёзно??? :DD
А чего не за 2 месяца ?
В общем - было бы у вас желание ребзя..
А так - занимаетесь переливанием из пустого в порожнее.
В нашем колхозе каждый суслик - великий агроном.
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Усреднение рулит?
А в чём идея лока (кроме спонсорской помощи ДЦ) ?
Т.е. ты оптимизируешь на всей доступной истории?
По-моему это очевидно. Чем больше период оптимизации - тем более живучие настройки можно получить. Можно конечно тестировать спокойные периоды и верить, что они будут работать и дальше - кому как нравится. :D
Как вариант, что бы время не тратить попусту - можно провести оптимизацию сначала по ценам открытия. Что будет в разы быстрее. И если на ней выживает - ставишь на все тики.
Ну и потом. 2 года - ты серьёзно??? :DD
А чего не за 2 месяца ?
В общем - было бы у вас желание ребзя..
А так - занимаетесь переливанием из пустого в порожнее.
общение на разных языках. Есть желание - спамьте в своей выделенной ветви, ИМХО, "занимаясь переливанием из пустого в порожнее." - в тесте за считанные секунды на пятерке и радуйтесь.
:-)