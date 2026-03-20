Лига Торговых Систем. Продолжаем работу. - страница 139

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Roman Shiredchenko:

Георгий - да все он это прекрасно знает, он просто стебется...

Ну... Вопрос звучит достаточно серьезно - серьезный и ответ.

Будет развлекаться, как Баскаков - ну, будем и мы отвечать по-клоунски.

 
Georgiy Merts:

Проверяй.

В топе есть такая ТС: EMAFlatRTS - мне она весьма не нравится своим обратным трейлинг-стопом. Слишком напоминает по поведению мартингейл (только без нагрузки на депозит). Но при этом - держится в топе.

Вот, можешь пооптимизировать. В архиве также есть и сет-файл с диапазоном значений для параметров. Причем, параметры перевода в безубыток и защитный стоп- выключены (они не входят в "чистую" ТС).

Если интересно - могу рассказать, как и на что влияет каждый параметр. В отличие от некоторых - я не делаю секрета из своих ТС, более того - в середине ветки я даже приводил бесплатные эксперты из КодоБазы, которые практически полностью повторяют некоторые мои ТС (канальные пробойники)

Ну лан. Ток я в сетах не силён. Ты можешь глянуть какие параметры оптимизировать надо ? я правильно тут всё указал? Период оптимизации - 2 года. 

Файлы:
Screenshot_1.jpg  53 kb
Screenshot_2.jpg  36 kb
 
Artem Prischepa:

Ну лан. Ток я в сетах не силён. Ты можешь глянуть какие параметры оптимизировать надо ? я правильно тут всё указал? Период оптимизации - 2 года. 

А сколько символов показывается в обзоре рынка?

 
Если всё правильно - то в  общем вот. По тем параметрам, что я выше прикрепил 2 года, 64 валютные пары OHLC 1m . Оптимизация завершена за 2 мин. 41. сек. Не знаю о каких ты тут часах/месяцах рассказываешь, Джордж.. :D это 3 , мать их, минуты. Не более. На советник. Расходимся, ребзя. :DD
 
Artem Prischepa:
Если всё правильно - то в  общем вот. По тем параметрам, что я выше прикрепил 2 года, 64 валютные пары OHLC 1m . Оптимизация завершена за 2 мин. 41. сек. Не знаю о каких ты тут часах/месяцах рассказываешь, Джордж.. :D это 3 , мать их, минуты. Не более. На советник. Расходимся, ребзя. :DD

Артём, Вы не делали оптимизацию. Вы сделали 1 прогон по 64 парам, т.е. всего 64 прохода.

 
ПС. да - там прибыли по нему нигде нет и не будет, если чё. Можешь удалять. xD
 
[Удален]  
Artem Prischepa:
Если всё правильно - то в  общем вот. По тем параметрам, что я выше прикрепил 2 года, 64 валютные пары OHLC 1m . Оптимизация завершена за 2 мин. 41. сек. Не знаю о каких ты тут часах/месяцах рассказываешь, Джордж.. :D это 3 , мать их, минуты. Не более. На советник. Расходимся, ребзя. :DD
Падам!!!Круто!!!
 

Артём, Вы не делали оптимизацию. Вы сделали 1 прогон по 64 парам, т.е. всего 64 прохода.


 
Вы не знаете как работает тестер? 
 
Eduard_D:
Вы не знаете как работает тестер? 

В пятёрке - нет. И наверное уже не узнаю. Так как удалил её окончательно и безвозвратно. Так, как она сожрала 6 гигов места на диске за 3 минуты.
:D Вы новый вид сьйекса придумали ребзя, вот, что я вам скажу. :D  
Да даже если тесты и не полные - они наглядно показывают эффективность этой тс и всех остальных. 

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